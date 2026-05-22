Pilotul român de F-16 care a doborât o dronă în Estonia a fost decorat de ministrul Apărării

Căpitanul comandor Pavelescu Costel-Alexandru, pilotul care a doborât recent o dronă în spaţiul aerian din Estornia, a fost decorat, vineri, de către conducerea Ministerului Apărării. Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruţă, şeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiţă Vlad, şi şeful Statului Major al Forţelor Aeriene, generalul-locotenent Leonard Baraboi, s-au întâlnit, în Lituania, cu militarii Detaşamentului românesc „Carpathian Vipers”.

„Ministrul apărării naţionale, Radu Miruţă, împreună cu şeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiţă Vlad, s-au aflat vineri, 22 mai, în vizită de lucru în baza aeriană Šiauliai, din Lituania. Delegaţia MApN, din care a făcut parte şi şeful Statului Major al Forţelor Aeriene, generalul-locotenent Leonard Baraboi, s-a întâlnit cu militarii Detaşamentului românesc «Carpathian Vipers»”, anunţă, vineri, Ministerul Apărării, într-un comunicat de presă.

Instituţia citată precizează că au fost prezentate principalele responsabilităţi pe care le au militarii români în cadrul misiunii de Poliţie Aeriană Întărită în spaţiul aerian baltic, cooperarea cu aliaţii în misiunile curente, precum şi principalele provocări ale misiunii din Lituania.

„Tot astăzi, în cadrul unei ceremonii, ministrul apărării naţionale a conferit «Emblema de emisar pentru pace, clasa I», pilotului din Detaşamentul Carpathian Vipers care a doborât, recent, o dronă în spaţiul aerian estonian", se mai arată în comunicat.

„În spatele acelui moment au stat ani de pregătire, disciplină, sute de ore de zbor, coordonare şi o echipă întreagă care şi-a făcut corect datoria. De aceea, mulţumirea mea se îndreaptă către întreg detaşamentul Carpathian Vipers, către fiecare dintre cei aproape 100 de militari români care execută această misiune aici, în Lituania", a declarat ministrul interimar al Apărării, Radu Miruţă.

Detaşamentul „Carpathian Vipers", alcătuit din aproximativ 100 de militari cu şase aeronave de luptă F-16 Fighting Falcon, este dislocat în Lituania, în baza aeriană Šiauliai, şi asigură Serviciul de Poliţie Aeriană Întărită în perioada aprilie - iulie 2026.

Forţele Aeriene Române se află la a patra dislocare în Lituania, unde au asigurat protejarea integrităţii spaţiului aerian al Ţărilor Baltice şi al NATO.

Prima misiune de Poliţie Aeriană a fost executată în perioada august-octombrie 2007, cu un detaşament format din 67 de militari şi patru MiG-21 LanceR din Baza 71 Aeriană „General Emanoil Ionescu".

Cea de-a doua şi cea de-a treia misiune au fost executate în perioada aprilie-iulie 2023, respectiv aprilie-iulie 2025, cu câte 100 de militari şi patru F-16 Fighting Falcon din Baza 86 Aeriană „Locotenent Aviator Gheorghe Mociorniţă".

O aeronavă F-16 a Forţelor Aeriene Române, care execută misiuni de Poliţie Aeriană Întărită în spaţiul aerian baltic, în cadrul angajamentului României faţă de securitatea colectivă a NATO, a doborât, marţi, o dronă în spaţiul aerian estonian.

Ministrul Apărării din Estonia, Hanno Pevkur, a explicat că drona a fost monitorizată încă dinainte de a intra în spaţiul aerian estonian. Ulterior, a fost doborâtă de prima rachetă trasă de către aeronava F-16 pilotată de căpitanul comandor Pavelescu Costel-Alexandru şi a căzut într-o zonă mlăştinoasă.

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruţă, anunţa că, pentru succesul misiunii executate de Pavelescu Costel-Alexandru, a propus acordarea emblemei de emisar pentru pace, clasa întâi.

