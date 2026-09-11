Președintele iranian: Presiunile SUA au atins „un stadiu periculos”. Repercusiunile vor depăşi frontierele Iranului

Preşedintele iranian Masoud Pezeshkian a estimat, vineri, că presiunea exercitată de SUA asupra ţării sale a atins „stadiu critic şi periculos”, în cadrul unei intervenţii în India în ajunul summitului forumului diplomatic al BRICS, relatează AFP, potrivit Agerpres.

„Iranul a suferit sancţiuni puternice în aceşti ultimi ani, aceste presiuni au atins un stadiu critic şi periculos în ultimele luni în urma agresiunii militare a SUA şi a Israelului împotriva Iranului”, a declarat preşedintele iranian, subliniind în plus că „lumea actuală traversează o perioadă de o complexitate fără precedent”.

„Atunci când o ţară suferă presiuni politice şi militare asupra comerţului său, energia, infrastructurile şi sistemul său financiar, repercusiunile îi depăşesc frontierele”, a mai afirmat Masoud Pezeshkian.

Iranul, a cărui economie este fragilizată de decenii de sancţiuni internaţionale, a fost atacat pe 28 februarie de SUA şi Israel.

Ţara a blocat drept represalii Strâmtoarea Ormuz, prin care tranzita înainte de război 20% din petrolul mondial. Acest blocaj care durează de şase luni de la începutul ostilităţilor continuă să întreţină creşterea preţurilor la carburanţi la nivel mondial.

Masoud Pezeshkian, care efectuează prima sa vizită oficială în India, urmează să fie primit la sfârşitul după-amiezii de premierul Narendra Modi pentru o întrevedere bilaterală, potrivit diplomaţiei indiene.

Editor : C.L.B.