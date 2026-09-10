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Iranul a reluat producția de rachete balistice (WSJ)

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Rachete balistice și banner
Un banner pe care era reprezentat președintele SUA, Donald Trump, și care conținea diverse mesaje a fost afișat în fața rachetelor balistice „Zolfaghar” și „Zolghadr” expuse în Piața Azadi din Teheran, capitala Iranului. Foto: Profimedia
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În ciuda atacurilor SUA și ale Israelului, Teheranul restabilește treptat producția de rachete balistice, inclusiv în instalațiile subterane, scrie The Wall Street Journal.

Iranul și-a reluat producția de rachete balistice folosind componente din stocuri și desfășurându-și activitatea în instalații subterane, au declarat oficiali din SUA și din Orientul Mijlociu familiarizați cu această chestiune, subminând ceea ce SUA și Israelul au prezentat drept o realizare majoră a războiului.

În ciuda atacurilor intense asupra bazelor sale de rachete și a instalațiilor industriale din faza inițială a războiului, Iranul s-a ocupat de asamblarea rachetelor cu combustibil lichid, care trebuie alimentate cu combustibil chiar înainte de lansare, precum și a rachetelor cu combustibil solid, care pot fi depozitate gata de lansare, au afirmat unii dintre oficialii citați.

Iranul încearcă să construiască noi puncte de asamblare subterane pentru a evita să fie lovit din nou, au adăugat aceștia.

Până în prezent, Iranul asamblează în principal noile rachete din componente existente, în cantități mai limitate decât înainte de război, au afirmat oficialii americani și regionali. Statele Unite și Israelul au avariat o serie de instalații industriale necesare pentru producerea componentelor rachetelor și a rachetelor în sine, iar blocada navală a complicat importurile de piese și ingrediente pentru combustibilul solid.

În același timp, serviciile de informații au identificat activitate în mai multe locuri în subteran, inclusiv în complexul Khodjir.

Iranul reconstruiește, de asemenea, infrastructura avariată și încearcă să construiască noi instalații subterane pentru a proteja producția de viitoare atacuri.

Potrivit unor surse ale WSJ, după acordul încheiat cu Donald Trump în iunie, Teheranul ar fi asamblat deja câteva sute de rachete folosind componente pe care le stocase.

Se pare că distrugerea completă a programului de rachete al Iranului este mult mai dificilă decât se așteptau SUA și Israelul.

Un oficial al Casei Albe nu a răspuns direct la întrebarea dacă Teheranul a reluat producția de rachete balistice, dar a afirmat că instalațiile nucleare ale Iranului au fost distruse complet, iar forțele sale militare au fost grav slăbite. „Iranul este acum mai slab ca niciodată, iar președintele Trump nu va permite niciodată ca Iranul să dețină o armă nucleară”, a declarat oficialul.

Sean Parnell, purtătorul de cuvânt șef al Pentagonului, a declarat că SUA au „distrus până la 90% din baza industrială a Iranului în domeniul dronelor, rachetelor balistice și al forțelor navale” și au „slăbit semnificativ” capacitatea Iranului de a lansa rachete și drone.

SUA și Israelul au diminuat grav programul de rachete al Iranului la începutul războiului, prin mii de atacuri îndreptate împotriva locurilor de producție, a depozitelor, a rachetelor și a lansatoarelor. Însă Iranul a folosit perioada de calm din această vară pentru a-și reconstrui capacitățile militare, considerând că este puțin probabil ca armistițiul să se mențină.

Un oficial american a declarat că Iranul a reluat probabil producția la un nivel redus după semnarea unui acord preliminar cu Trump la mijlocul lunii iunie pentru deschiderea Strâmtorii Ormuz și începerea negocierilor în vederea încetării războiului. Se credea că Teheranul avea capacitatea de a asambla cel puțin câteva sute de rachete din componentele pe care le avea la dispoziție, a spus oficialul.

Înainte de război, Iranul a stocat componente, inclusiv focoase finite, structuri de aeronave și sisteme de ghidare și control, a declarat Jim Lamson, cercetător invitat la King’s College London și fost analist al CIA specializat în armata iraniană.

El a indicat fotografii și videoclipuri mai vechi publicate de Iran, care arată numeroase astfel de componente aliniate de-a lungul pereților unor instalații subterane. Numărul de rachete noi pe care Iranul le poate produce depinde de mărimea acestor stocuri și de numărul de instalații subterane operaționale.

„Am putea vorbi despre sute de rachete sau, posibil, mii de rachete”, a spus Lamson.

Iranul și-a epuizat stocurile de rachete gata de utilizare în timpul războiului, ceea ce l-a determinat să reducă amploarea atacurilor sale, dar are încă o capacitate considerabilă. Inbar a estimat că Iranul mai are încă mii de rachete balistice în arsenalul său.

Iranul continuă să lanseze rachete asupra bazelor americane din Orientul Mijlociu, demonstrând diversitatea arsenalului său. Unele dintre rachetele utilizate, precum racheta Kheibar Shekan, sunt considerate mobile, precise și relativ ieftin de produs.

Editor : M.C

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