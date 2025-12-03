Live TV

Prima ţară din Europa care pune în funcțiune sistemul de apărare antiaeriană Arrow împotriva rachetelor Rusiei

Arrow 3 Germania
Germania a devenit miercuri prima ţară din Europa care a desfăşurat sistemul israelian de apărare antiaeriană Arrow. Foto: Profimedia

Germania a devenit miercuri prima ţară din Europa care a desfăşurat sistemul israelian de apărare antiaeriană Arrow, conceput pentru a intercepta rachete balistice cu rază medie de acţiune, precum Oreşnikul rusesc (rachetă balistică cu raza intermediară de acţiune /IRBM/), în încercarea de a contracara ceea ce consideră a fi ameninţarea în creştere din partea Moscovei, informează Reuters.

Operând la altitudini de peste 100 km, în afara atmosferei terestre, cu o rază de acţiune de 2.400 km, sistemul staţionar Arrow completează apărarea antiaeriană germană cu rază scurtă de acţiune, cum ar fi Patriot şi IRIS-T, montate pe camioane.

Mai multe ţări şi-au exprimat interesul de a achiziţiona această tehnologie după ce sistemul Arrow a contribuit la contracararea atacurilor cu rachete ale Iranului asupra Israelului în aprilie şi octombrie 2024, potrivit IAI (Israel Aerospace Industries).

La o ceremonie organizată la baza aeriană din Holzdorf, la aproximativ 100 de kilometri sud de Berlin, ministrul apărării german Boris Pistorius a subliniat valoarea sistemului pentru avertizarea timpurie şi protecţia populaţiei şi a infrastructurii, scrie Agerpres.

"Datorită acestei capabilităţi strategice, unică printre partenerii noştri europeni, ne asigurăm rolul-cheie în inima Europei", a afirmat el. "Astfel, nu numai că ne protejăm pe noi înşine, ci şi pe partenerii noştri. Prin aceasta, consolidăm pilonul european al NATO şi îndeplinim un obiectiv al Alianţei Nord-Atlantice", a subliniat Pistorius.

Germania intenţionează să facă până în 2030 pe deplin operaţional acest sistem - conceput pentru a acoperi întreaga ţară - urmând să fie instalat în trei zone diferite în nord, sud şi centru.

Sistemul Arrow, capabil să detecteze şi să intercepteze rachete cu o rază de acţiune de peste 1.000 de kilometri, lansate de pe uscat, din aer sau de pe mare, acoperă astfel o lacună critică în apărarea teritorială a ţării, notează Reuters.

Dezvoltat de Israel Aerospace Industries (IAI), în cooperare cu Agenţia de Apărare Antirachetă a SUA, Arrow reprezintă nivelul superior al sistemului de apărare antirachetă al Israelului, împreună cu "Domul de Fier", care elimină ameninţările cu rază scurtă de acţiune.

Germania a achiziţionat sistemul Arrow în 2023 pentru suma totală 3,6 miliarde de euro (4,18 miliarde de dolari), întrucât consideră rachetele ruseşti cu rază medie de acţiune drept principala ameninţare la adresa populaţiei şi a infrastructurii critice.

Prin contrast, rachetele ruseşti Iskander cu rază scurtă de acţiune, desfăşurate în exclava Kaliningrad, la aproximativ 500 kilometri de Berlin, sunt considerate o ameninţare ce poate fi contracarată în principal de sistemele de apărare antiaeriană Patriot.

Extinderea NATO către est a mutat linia frontului de apărare către ţări precum Polonia şi statele baltice (Estonia, Letonia şi Lituania). Cu toate acestea, Germania rămâne o zonă strategică de importanţă vitală în cazul unui conflict, conform agenţiei de presă citate.

