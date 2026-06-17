Prințesa Mette-Marit a Norvegiei a suferit un transplant pulmonar reușit. Probabil nu va ști niciodată cine este donatorul

Prințesa moștenitoare a Norvegiei, Mette-Marit, a suferit un transplant pulmonar reușit și se recuperează în urma intervenției, a anunțat Casa Regală într-un comunicat emis miercuri. Mette-Marit, în vârstă de 52 de ani, soția prințului Haakon, moștenitorul tronului norvegian, a fost diagnosticată cu fibroză pulmonară în 2018, o boală cronică, considerată incurabilă, care provoacă cicatrizarea plămânilor și duce la un aport redus de oxigen, scrie focus.de.

„Transplantul de plămâni a avut succes până acum”, a declarat Arnt Fiane, șeful departamentului de la Spitalul Universitar din Oslo, citat de Curtea Regală a Norvegiei. Prințesa Moștenitoare va trebui acum să rămână în spital timp de câteva săptămâni; următoarea actualizare nu este așteptată până la externare. Soțul ei, Prințul Moștenitor Haakon , își va ajusta programul în viitorul apropiat pentru a-și putea întreține soția.

Starea ei de sănătate se deteriorase constant în ultimele luni. Acum câteva săptămâni, palatul a anunțat că prințesa moștenitoare a fost plasată pe lista de așteptare pentru un transplant de plămâni. Acum, lucrurile s-au mișcat aparent foarte repede.

Plămânii donatorilor sunt rari, așa că deciziile privind o astfel de procedură se iau foarte repede.

Cine și-a donat plămânii prințesei moștenitoare? Mette-Marit s-ar putea să nu știe niciodată cine i-a donat noul plămân. În Norvegia, donatorii și receptorii nu au voie să își cunoască reciproc identitatea. Pentru a proteja donatorul, familia regală nu dezvăluie nici data exactă a transplantului, scrie focus.de. Vestea că Prințesa Moștenitoare avea nevoie de un transplant de plămâni a declanșat o creștere bruscă a înregistrărilor pentru donarea de organe. Deși principiul nerambursării este deja în vigoare în Norvegia, această creștere a înregistrărilor a fost deosebit de semnificativă. Sistemul de refuz implicit înseamnă că o persoană decedată devine automat donator de organe, cu excepția cazului în care a obiectat în mod explicit în timpul vieții. Cu toate acestea, rudele sunt întotdeauna implicate în decizie și pot refuza donarea de organe.

Spitalul Universitar din Oslo a anunțat la 5 iunie că Mette-Marit a fost înscrisă pe lista de așteptare pentru un transplant pulmonar, după o deteriorare semnificativă a stării sale de sănătate, din cauza căreia, în lipsa acestei intervenții chirurgicale, i-ar fi rămas, probabil, doar un an de viață.

Rămâne în spital câteva săptămâni

„La fel ca toți pacienții proaspăt transplantați, prințesa moștenitoare va rămâne la spital pentru câteva săptămâni”, a declarat profesorul Are Holm de la Spitalul Universitar din Oslo, citat într-un comunicat furnizat de palat.



Prințul moștenitor Haakon a declarat în decembrie că familia observase o schimbare în starea de sănătate a lui Mette-Marit, care se confrunta cu dificultăți tot mai mari de respirație.



Prim-ministrul Jonas Gahr Stoere a lăudat-o pe prințesa moștenitoare pentru deschiderea de care a dat dovadă în legătură cu starea sa de sănătate și a afirmat că acest lucru ar putea ajuta alte persoane care suferă de probleme similare.



Mette-Marit avea 25 de ani, era o mamă singură, necăsătorită, și o persoană de rând când l-a cunoscut pe Haakon, la un festival de muzică, în 1999, moment care a marcat începutul unei povești de dragoste regale surprinzătoare, care a făcut furori în media și a reușit în cele din urmă să câștige simpatia majorității națiunii.



De la anunțul Palatului Regal privind înscrierea prințesei Mette-Marit pe lista de așteptare pentru transplant, aproximativ 12.000 de persoane s-au înregistrat ca donatori de organe, a relatat marți agenția de presă norvegiană NTB, citând Fundația pentru Donarea de Organe din Norvegia. Acest număr reprezintă o creștere de 180 de ori - sau cu aproape 18.000% - față de luna precedentă.



Norvegia aplică un sistem de renunțare la donarea de organe („opt-out”), ceea ce înseamnă că persoanele decedate sunt considerate donatori potențiali, cu excepția cazului în care s-au opus în mod explicit unui astfel de demers în timpul vieții lor. Cu toate acestea, rudele sunt întotdeauna consultate și pot refuza prelevarea organelor.

Editor : M.C