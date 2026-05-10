Putin a afirmat că Finlanda intenționa să acapareze o parte din teritoriul Rusiei

După întrevederea de la Kremlin cu premierul slovac Robert Fico, Vladimir Putin a vorbit despre o posibilă întâlnire cu omologul ucrainean Volodimir Zelenski, dar și despre posibila reluare a tratativelor cu europenii.Cu cât Europa va realiza mai repede necesitatea unor relații acceptabile cu Rusia, cu atât va fi mai bine pentru ruși și pentru țările europene, opinează liderul de la Kremlin. Dar acesta a reluat imediat tezele privind ostilitățile europene și pretențiile teritoriale. El a pus la îndoială decizia Finlandei de a adera la NATO, argumentând că anterior nu existau dispute teritoriale între cele două țări și că relațiile fuseseră deja stabilite înainte de extinderea Alianței.

„De ce a aderat Finlanda la NATO? Am avut vreo dispută teritorială cu Finlanda? Nu! Totul era de mult timp rezolvat.

Atunci de ce au aderat la NATO? În speranța că totul aici se va prăbuși, iar ei vor năvăli și vor pune mâna pe ce pot. Deja construiesc o graniță de-a lungul râului Sestra.

Aș face anumite gesturi și aș spune câteva lucruri, dar, întrucât provin din capitala culturală, mă voi abține”, a spus Putin, potrivit NEXTA.

Întrebat dacă doreşte să înceapă tratative cu europenii, Putin a răspuns că ar prefera ca discuţiile să fie mediate de fostul cancelar german Gerhard Schroder.

„Cu cât Europa va realiza mai repede necesitatea unor relații acceptabile cu Rusia, cu atât va fi mai bine pentru noi și pentru țările europene”.

 Finlanda a aderat la NATO în 2023, în urma preocupărilor crescânde privind securitatea sa, după invazia Rusiei în Ucraina, marcând o schimbare majoră în politica de apărare nordică.

Sâmbătă, cu ocazia sărbătoririi Zilei Victoriei, Putin a afirmat că soldații ruși se confruntă astăzi cu o forță agresivă, înarmată și susținută de întregul bloc al Organizației Tratatului Atlanticului de Nord (NATO), și că aceștia continuă să avanseze în ciuda situației.

În ceea ce privește criza din Ucraina, Putin a declarat că este dispus să se întâlnească cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski nu doar la Moscova, ci și într-o țară terță, însă numai în scopul semnării unui acord privind un tratat de pace definitiv.

„Este posibil să ne întâlnim într-o țară terță, dar numai dacă se ajunge la acorduri finale privind un tratat de pace, care ar trebui conceput dintr-o perspectivă istorică pe termen lung, pentru a participa la acest eveniment sau a semna ceva, dar acesta ar trebui să fie punctul final, și nu negocierile în sine”, a adăugat liderul rus.

El a mai spus că interacțiunea dintre Rusia și China este cel mai important factor în stabilizarea relațiilor internaționale.

În cadrul unei conferințe de presă, Putin a descris cooperarea dintre state precum China și Rusia ca fiind „fără îndoială un factor de descurajare și stabilitate” în afacerile globale.

El a menționat că China este cel mai mare partener comercial și economic al Rusiei, adăugând că diversificarea comerțului bilateral continuă prin intermediul industriilor de înaltă tehnologie, ceea ce este foarte important.

Putin a mai spus că Rusia și China au ajuns la un nivel înalt de acord pentru a „face un pas serios înainte” în cooperarea în domeniul petrolului și gazelor.

