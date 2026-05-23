Republica Moldova, lovită de furtuni. Trenurile și rețeaua electrică au fost grav afectate. Cum intervine România

sursa foto: Facebook/ Maia Sandu
Trenuri blocate și localități fără curent în R. Moldova Avarie pe linia de înaltă tensiune România-Moldova-Ucraina

Ploile abundente au afectat, vineri seara, mai multe localităţi, inclusiv oraşe, de pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Au fost înregistrare pene de curent, inundații, dar și avarii la infrastructura feroviară. Linia de înaltă tensiune care leagă România de Republica Moldova și Ucraina a căzut. Țara noastră ar urma să trimită energie în regim insularizat, potrivit Agerpres, care citează Radio Chişinău.

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj după ploile torențiale care au afectat mai multe localități din Republica Moldova, în special din raioanele Călărași și Ungheni.

„Ultimele 24 de ore au fost foarte complicate pentru ţara noastră. (...) Au fost distruse drumuri, blocate trenuri, sunt inundate gospodăriile oamenilor. Digul din Hîrjauca s-a rupt sub presiunea apei şi a inundat localităţile învecinate. Trei trenuri au fost oprite temporar, însă autorităţile au reuşit să reia circulaţia şi toţi pasagerii să ajungă în siguranţă. Mai multe localităţi au rămas fără energie electrică şi se lucrează continuu pentru a stabiliza sistemul”, a explicat șefa statului, într-o postare pe Facebook.

Maia Sandu a solicitat Guvernului și ministerelor responsabile să evalueze pagubele și să intervină în localitățile afectate de ploi.

„Solicit Guvernului şi ministerelor responsabile să ia toate măsurile necesare, să evalueze pagubele şi să vină cu sprijin acolo unde situaţia este gravă”, a menționat Maia Sandu în mesaj.

Cea mai gravă situaţie a fost înregistrată în satul Hîrjăuca, raionul Călăraşi, unde s-a rupt un dig, ceea ce a provocat o viitură puternică. Trei mașini în care se aflau mai multe persoane au fost luate de ape, dar din fericire au reuşit să se salveze.

Cel puţin 13 localităţi au fost temporar deconectate de la energie electrică, mai multe sectoare de drum au fost temporar blocate din cauza vântului şi ploii, iar trei trenuri au staţionat temporar, inclusiv trenul Bucureşti - Chişinău.

Linia electrică de înaltă tensiune (400 kV) Isaccea-Vulcănești, cea mai importantă interconexiune energetică dintre Republica Moldova și România, a fost afectată în urma precipitațiilor abundente și a vântului puternic.

Specialiștii companiei Moldelectrica au identificat tipul defecțiunii pe linia electrică Vulcănești – MGRES, iar echipele operative intervin în regim continuu pentru remedierea avariei și restabilirea funcționării cât mai rapide a acesteia.

„Reiterăm faptul că, în pofida incidentelor produse în reţeaua de transport, consumatorii finali nu au fost deconectaţi de la energia electrică. Sistemul Electroenergetic Naţional funcţionează în continuare în regim controlat şi stabil”, au precizat reprezentanții Moldelectrica, potrivit Agerpres.

Totodată, autoritățile au facut apel la populație să utilizeze energia electrică în mod responsabil, evitând consumul în orele de vârf.

Reprezentanții din sistemul energetic românesc au declarat că, pe lângă situația din Republica Moldova, sunt semnalate dificultăți și în sudul Ucrainei, în zona Odesa, pe fondul suprasolicitării rețelei.

În acest context, România ar putea furniza energie în regim separat, prin liniile de 110 kV, potrivit Agerpres, care citează Radio Chișinău.

