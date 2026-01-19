Autoritățile de ocupație din regiunea Herson trimit copii în Rusia pentru instruire militară, potrivit Centrului Național de Rezistență.

Administrația de ocupație din regiunea Herson a lansat o nouă etapă a militarizării sistematice a copiilor din teritoriile ocupate temporar în Ucraina. Un grup de 24 de adolescenți a fost dus la Volgograd sub pretextul unui proiect educațional intitulat „Mândria națiunii. Calea dezvoltării”, scrie RBC Ukraine.

Cu toate acestea, potrivit Centrului Național de Rezistență (CNS), scopul real al călătoriei a fost integrarea forțată a minorilor în infrastructura militară a Rusiei și formarea unei rezerve loiale pentru mobilizarea viitoare.

CNS afirmă că, în așa-numita tabără de apărare și sport Avangard, adolescenții au fost instruiți în operarea dronelor, specialități militare, elemente de operațiuni cibernetice și abilități tactice.

„În același timp, ei au fost supuși unui program ideologic: ceremonii „patriotice” și propagandă muzeală a războiului. Copiii sunt condiționați în mod deliberat să perceapă războiul ca pe o normă”, au spus analiștii CNS.

Potrivit surselor CNS, participanții au fost selectați prin intermediul școlilor și liceelor sub presiune administrativă. Administratorilor școlilor li s-au dat cote pentru numărul de copii, în timp ce părinții au fost efectiv lăsați fără alternative, deoarece participarea a fost prezentată ca o recomandare obligatorie.

Unele familii ar fi fost avertizate direct cu privire la potențiale probleme cu plățile, asistența socială sau dosarele școlare dacă refuzau să le permită copiilor să participe.

CNS a subliniat, de asemenea, implicarea guvernatorului regiunii Herson, Volodimir Saldo, numit de autoritățile de ocupație, menționând că astfel de proiecte sunt utilizate ca parte a campaniei sale personale de propagandă. Potrivit Centrului, biroul său coordonează logistica, listele de copii și cooperarea cu centrele militare-patriotice rusești.

Militarizarea copiilor în teritoriile ocupate

În regiunea Luhansk, ocupanții ruși au organizat slujbe religioase în apropierea liniei frontului, la care au participat copii, cu scopul de a crea imagini de propagandă cu simboluri militare și religioase, ignorând riscurile reale pentru viața minorilor.

Refuzul copiilor de a participa este, potrivit unor informații, înregistrat de autoritățile de ocupație și poate avea consecințe pentru familiile lor, de la presiuni asupra părinților până la probleme la școală.

Ocupanții înființează clase de cadeți ai Comitetului de Investigații al Rusiei în școlile din regiunea Herson. Aceste programe de cadeți sunt concepute ca un model educațional închis, urmând principiul „școală-educație departamentală-serviciu”, punând accentul pe disciplină, ierarhie și ascultare necondiționată, mai degrabă decât pe dezvoltarea gândirii critice.

În plus, rapoartele indică faptul că elevii din zonele ocupate sunt obligați să studieze informații despre drone și să le asambleze ulterior în timpul orelor de meserie.

„De fapt, este vorba despre deportarea organizată a copiilor ucraineni din teritoriile ocupate pe teritoriul statului agresor în scopul îndoctrinării lor ideologice și socializării militare. Aceasta reprezintă o încălcare directă a normelor dreptului internațional umanitar, care interzic implicarea copiilor din teritoriile ocupate în programe militare și propagandă de război. Autoritățile de ocupație lucrează în mod intenționat cu o grupă de vârstă care nu este încă capabilă să evalueze critic evenimentele și transformă „excursiile educaționale” într-un instrument de recrutare a loialității”, se arată în raportul Centrului Național de Rezistență.

Editor : M.C