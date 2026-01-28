Live TV

Video „Dacă este gata să vină, atunci îl invităm pe Zelenski la Moscova”, spune Kremlinul. Ideea a fost discutată de Trump și Putin

Astana, Kazakhstan. 28th Nov, 2024. Russian President Vladimir Putin, right, speaks with Presidential Aide Yury Ushakov, left, during the expanded Collective Security Council meeting of the Collective Security Treaty Organisation Summit, November 28, 2024
Consilierul Iuri Ușakov și președintele Vladimir Putin. Foto: Profimedia Images

Kremlinul s-a arătat dispus miercuri să organizeze o întrevedere între preşedinţii Rusiei, Vladimir Putin, şi Ucrainei, Volodimir Zelenski, cu condiţia ca aceasta să aibă loc la Moscova, relatează Nexta. „În acelaşi timp, îi garantăm lui Zelenski securitatea şi condiţiile necesare”, a declarat Iuri Uşakov, consilierul Kremlinului pentru politică internaţională, la televiziunea rusă.

Uşakov a amintit că „preşedintele (Putin) a declarat în diferite ocazii că dacă Zelenski este într-adevăr dispus pentru o întâlnire, atunci noi îl invităm la Moscova”.

Acest aspect „a fost discutat de mai multe ori în timpul convorbirilor telefonice între preşedintele nostru şi omologul său american, Donald Trump”, a afirmat consilierul prezidenţial, menţionând că „Trump ne-a cerut în special să studiem această posibilitate”, scrie TASS.

„Important este ca aceste contacte să fie bine pregătite. Asta în primul rând. Iar în al doilea rând, acestea trebuie să fie orientate spre obţinerea unor rezultate pozitive concrete", a afirmat el.

Uşakov a reacţionat astfel la afirmaţii făcute înainte de ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sîbiha, potrivit căruia Volodimir Zelenski este dispus să se întâlnească cu liderul rus pentru a rezolva principalele obstacole din calea negocierilor de pace: problema teritorială şi controlul asupra centralei nucleare din Zaporojie, ocupată de trupele ruse din primele săptămâni ale invaziei.

Putin şi Zelenski s-au întâlnit o singură dată de când acesta din urmă a devenit preşedintele Ucrainei. Acea întâlnire a avut loc în decembrie 2019 la Paris, în prezenţa liderilor Franţei şi Germaniei.

Nu este prima oară când Kremlinul îl invită pe Zelenski la Moscova. O astfel de invitaţie, Putin îi adresase lui Zelenski în toamna anului trecut. Preşedintele ucrainean a declinat atunci invitaţia de a călători la Moscova şi, de asemenea, a dezaprobat o posibilă astfel de întrevedere la Budapesta, din cauza relaţiilor sale nu tocmai amiabile cu liderul ungar Viktor Orban, scrie EFE, preluată de Agerpres.

Kremlinul a calificat miercuri drept un „progres” discuţiile trilaterale privind Ucraina, mediate de SUA şi desfăşurate săptămâna trecută la Abu Dhabi, în Emiratele Arabe Unite.

„Aceasta, începutul unui astfel de dialog, poate fi deja considerat un progres. Munca este în plină desfăşurare. Şi este bine că s-a început cu contacte directe. După cum ştiţi, s-a ajuns la un acord privind continuarea sa. Această muncă va continua”, a declarat Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, în conferinţa sa de presă zilnică.

Volodimir Zelenski a cerut în repetate rânduri o întâlnire cu preşedintele rus în trecut, în timp ce Moscova a fost constant reticentă.

Negocierile trilaterale între Rusia, Ucraina şi SUA pentru a se ajunge la o reglementare negociată a războiului în Ucraina urmează să fie reluate duminică, 1 februarie, a transmis miercuri agenţia de presă rusă Interfax, potrivit Reuters.

O primă rundă de discuţii trilaterale privind încheierea războiului care durează de aproape patru ani a avut loc tot la Abu Dhabi weekendul trecut. 

