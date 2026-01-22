Live TV

Kamceatka cere ajutorul Moscovei, după ce ninsorile au paralizat regiunea. „Rafturile magazinelor - goale, ca în vremurile sovietice"

Data publicării:
Petropavlovsk-Kamceatski, Kamceatka
Foto: Profimedia
Serviciile de urgență nu funcționează „Rafturile sunt goale, ca în vremurile sovietice" Rapoartele oficiale nu reflectă realitatea din teren

În ultimele zile îndepărtata peninsulă din Extremul Orient s-a confruntat cu ninsori istorice care au paralizat viața a zeci de mii de oameni, determinându-i să ceară ajutorul Moscovei.

Locuitorii din capitala regională Petropavlovsk-Kamceatski au descris cartiere întregi îngropate în zăpadă și drumuri necurățate, care au împiedicat totul, de la ambulanțe și camioane de pompieri până la transporturile de alimente de bază, pe măsură ce zăpada s-a acumulat până la 1,7-2,5 metri.

„Unele cartiere au fost complet izolate. În unele zone, au existat întreruperi de curent și apă”, a declarat pentru The Moscow Times un locuitor al capitalei regionale.
„Condițiile erau și sunt mult mai grave în multe așezări mai mici”, a adăugat el.

Videoclipurile și fotografiile distribuite online arătau oameni care se cățărau sau chiar săreau din blocurile lor prin ferestre, deoarece intrările în clădiri erau blocate de zăpadă.

„Trotuarele sunt practic inexistente. În schimb, oamenii sunt obligați să meargă pe poteci înguste deasupra unor zăpadă uriașe, uneori aproape atingând liniile electrice”, a declarat un locuitor local pentru The Moscow Times.

Galerie Foto

Foto: Profimedia
Serviciile de urgență nu funcționează

Guvernatorul regional Vladimir Solodov a recunoscut marți că peninsula Kamceatka nu dispune de echipamente suficiente pentru îndepărtarea zăpezii și a descris situația de pe drumuri ca fiind „critică”.

În multe părți ale orașului Petropavlovsk-Kamceatski, mașinile nu puteau circula din cauza drumurilor necurățate, împiedicând nu numai deplasarea oamenilor, ci și serviciile de urgență.

Localnicii au distribuit imagini care arată ambulanțe blocate sau împiedicate de zăpadă.

Unii locuitori au legat blocarea drumurilor de un incendiu mortal de la sfârșitul lunii decembrie, în care au murit doi adulți și doi copii, spunând că serviciile de urgență nu au putut ajunge la timp la fața locului.

„Înainte de sosirea echipajelor de ambulanță, pompierii au încercat să resusciteze victimele și apoi le-au predat personalului medical, dar, din păcate, acestea nu au putut fi salvate”, au declarat autoritățile.

Într-un incident separat, pompierii nu au putut ajunge la o clădire în flăcări, unde trei persoane au fost rănite săptămâna trecută.

„Pompierii au trebuit să tragă furtunul cu mâna pentru a ajunge la sursa incendiului”, a declarat ministrul regional pentru Situații de Urgență, Serghei Lebedev.

„Rafturile sunt goale, ca în vremurile sovietice”

Accesul la alimente a devenit, de asemenea, o preocupare din cauza întreruperilor în livrări.

Tatiana Nazarko, o locuitoare din Kamchatka, s-a plâns că un magazin local „nu are produse esențiale, cum ar fi pâine sau produse lactate”.

„Rafturile sunt goale, ca în vremurile sovietice”, a scris ea într-un comentariu pe pagina VKontakte a guvernatorului Solodov.

Persoanele în vârstă, în special cele care locuiesc singure, au rămas blocate în case și au depins de voluntari pentru livrarea alimentelor, a declarat locuitorul care a vorbit cu The Moscow Times.

Autoritățile locale au declarat săptămâna trecută că „situația era stabilă în magazinele mai mari”, dar au recunoscut că „magazinele mai mici și cele cu o logistică mai complexă continuă să se confrunte cu penurii”.

Autoritățile au solicitat luni intensificarea eforturilor de curățare a zăpezii și a țurțurilor de pe acoperișuri.

Cel puțin doi bărbați au murit în Petropavlovsk-Kamceatski după ce au fost loviți de zăpada căzută de pe acoperișuri în urma furtunilor de zăpadă.

Starea de urgență a rămas în vigoare în oraș până joi, când primul lot de echipamente suplimentare de curățare a zăpezii a sosit în regiune.

Ministerul Apărării al Rusiei a declarat joi că va trimite un avion de marfă An-124 Ruslan, cel mai mare avion de marfă din lume, pentru a livra echipamente grele de îndepărtare a zăpezii în peninsulă.

Școlile și colegiile din Petropavlovsk-Kamceatski vor continua să funcționeze online până cel puțin săptămâna viitoare, au declarat autoritățile.
Într-o întâlnire televizată cu președintele Vladimir Putin miercuri, Solodov a susținut că situația „revine la normal”.

Rapoartele oficiale nu reflectă realitatea din teren

Dar unii locuitori au spus că rapoartele oficiale nu reflectă întotdeauna condițiile de pe teren.

„Când vor înțelege oficialii că pentru oamenii obișnuiți, inclusiv pentru mine, fraze din comunicatele de presă precum „180.000 de metri cubi de zăpadă îndepărtați” sunt doar zgomot informațional?”, a spus Nikita Shpomer, un locuitor din zonă, pe VKontakte.

„Ceea ce înțelegem noi este ce înseamnă să conduci pe drumuri unde gheața de pe trotuare este aruncată sub roțile mașinii sau să ieși din clădire printr-o intrare care nu a fost curățată de zăpadă”, a spus el.

Locuitorul peninsulei care a vorbit cu The Moscow Times a spus că aproape toți cei cu care a discutat considerau că serviciile municipale de deszăpezire s-au prăbușit efectiv.

„Există mult mai puține echipamente, mulți oameni închiriază tractoare și mașini de deszăpezire pe cheltuiala proprie”, a spus el.

„Zăpada este pur și simplu împinsă în grămezi, ceea ce face imposibilă curățarea corespunzătoare a drumurilor”, a spus el.

„Nu ar fi zăpadă de câțiva metri înălțime dacă ea ar fi fost îndepărtată în loc să fie lăsată să se adune”, a scris o altă locuitoare a capitalei pe VKontakte, întrebând ce s-a întâmplat cu echipamentele care ar fi trebuit să fie utilizate pentru curățarea zăpezii din regiune.

„Acum strigăm întregii Rusii că nu există echipamente”, a spus ea.

