Vladimir Putin se întâlnește cu noul președinte al Siriei. Liderul de la Damasc cere extrădarea fostului dictator Bashar al-Assad

Preşedintele rus Vladimir Putin îl primeşte miercuri pe omologul său sirian, Ahmed al-Sharaa, fiind deja a doua întâlnire dintre cei doi lideri de la răsturnarea în 2024 a lui Bashar al-Assad, aliat al Kremlinului, într-un moment în care Moscova încearcă să-şi păstreze bazele militare din Siria.

Vizita preşedintelui sirian în Rusia, a doua în patru luni, are loc pe fondul temerilor europenilor şi americanilor cu privire la revenirea jihadiştilor în Siria, în special a celor din organizaţia Statul Islamic.

„Este prevăzută o discuţie privind starea relaţiilor bilaterale şi perspectivele dezvoltării acestora în diverse domenii, precum şi situaţia actuală din Orientul Mijlociu”, a indicat Kremlinul marţi.

Rusia şi-a retras săptămâna aceasta forţele şi armamentul de la aeroportul din Qamishli, din zona autonomă kurdă din nord-estul ţării, unde menţinea o mică instalaţie, potrivit unui jurnalist AFP prezent la faţa locului. Moscova îşi desfăşurase forţele acolo la sfârşitul anului 2019, în temeiul unui acord cu Turcia.

Retragerea rusă survine în contextul în care forţele kurde, care controlează în continuare Qamishli, au suferit în ultimele săptămâni o înfrângere importantă în faţa armatei siriene, căreia a trebuit să cedeze vaste teritorii din nordul şi nord-estul Siriei.

Rusia a fost un aliat cheie al fostului preşedinte sirian şi a intervenit militar în Siria începând din 2015 pentru a sprijini forţele guvernamentale împotriva rebelilor şi jihadiştilor, printre care se număra şi Ahmed al-Sharaa.

Noul preşedinte sirian speră să obţină extrădarea lui Bashar al-Assad, fostul lider de la Damasc refugiat în Rusia de la înlăturarea sa de la putere.

Răsturnarea lui Bashar al-Assad a reprezentat o lovitură pentru influenţa rusă în Orientul Mijlociu, chiar dacă noua putere siriană menţine până în prezent relaţii cordiale cu Moscova.

Actualul regim de la Damasc conduce o ofensivă militară împotriva teritoriilor controlate până acum de coaliţia Forţelor Democratice Siriene (FDS), dominată de kurzi. Dar această operaţiune a provocat mari incertitudini în legătură cu taberele şi închisorile din nord-estul ţării, unde FDS deţinea mii de foşti jihadişti din Statul Islamic şi familiile lor din 2019.

Un armistiţiu este în vigoare în prezent şi a fost prelungit cu 15 zile sâmbătă, dar cele două tabere se acuză reciproc de încălcări.

Franţa, Regatul Unit, Germania şi Statele Unite au cerut marţi forţelor guvernamentale siriene şi luptătorilor kurzi să „evite orice vid de securitate” care ar fi favorabil jihadiştilor din ISIS. Preşedintele american, Donald Trump, a asigurat apoi, la încheierea unei convorbiri telefonice cu omologul său sirian, că „totul merge foarte bine”.

