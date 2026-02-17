Castravetele, cel mai recent simbol al creșterii prețurilor în Rusia: „Sunt scandaloase. Cândva se spunea că ouăle sunt «de aur»”

Castravetele, un ingredient popular în salatele și mâncărurile rusești, este cel mai recent produs alimentar de bază al cărui preț a crescut brusc, provocând nemulțumirea consumatorilor și agitând politicienii și autoritățile de reglementare, dornici să calmeze nemulțumirea populară într-o perioadă de război, scrie Reuters.

Statisticile oficiale arată că prețul castraveților s-a dublat din decembrie, ajungând la o medie de puțin peste 300 de ruble (3,91 dolari) pe kilogram, iar rețelele sociale au fost inundate cu imagini în care aceștia erau vânduți uneori la prețuri de două sau trei ori mai mari.

Sub presiunea politicienilor - inclusiv a celor din partidul de guvernământ Rusia Unită, care se confruntă cu alegeri parlamentare la sfârșitul acestui an - autoritatea de reglementare antimonopol a trimis o scrisoare producătorilor și comercianților cu amănuntul, solicitându-le să explice creșterile de prețuri.

„În această iarnă, o nouă «delicatesă» a apărut în magazinele noastre – castraveții”, a declarat Serghei Mironov, liderul parlamentar al partidului Rusia Justă, menționând că Ministerul Agriculturii a atribuit creșterea bruscă a prețurilor la castraveți sezonalității.

„Au folosit aceeași explicație pentru cartofii «de aur» de anul trecut, iar acum este vorba despre castraveți «auriți»”, a spus Mironov, un fost parașutist devenit politician, care adesea scoate în evidență probleme sensibile care îi supără pe alegătorii din cea mai mare țară din lume.

„Ce ar trebui să facă oamenii? Să accepte pur și simplu că nu își pot permite cele mai simple alimente?”, a întrebat el.

Producătorii au asigurat consumatorii că prețurile castraveților vor scădea probabil luna viitoare, când vremea se va încălzi. Autoritățile au rezolvat în trecut probleme similare legate de prețurile altor alimente și nu există semne că nemulțumirile populației față de creșterea prețurilor – amplificate de rețelele sociale – ar reprezenta o amenințare la adresa stabilității sociale.

Însă creșterea bruscă a prețului castraveților coincide cu o creștere generală a prețurilor de 2,1% de la începutul anului – parțial ca urmare a creșterii taxei pe valoarea adăugată – și survine într-un moment în care populația este îngrijorată de creșterea costurilor, pe fondul încetinirii economiei ruse după patru ani de război în Ucraina.

Având în vedere că banca centrală prevede o inflație anuală de până la 5,5% în acest an, oamenii se plâng și de creșterea facturilor la utilități, a costurilor benzinei, a prețurilor din supermarketuri și a notelor de plată la restaurant.

Ținând cont că prețurile castraveților depășesc acum pe cele ale fructelor importate, cum ar fi bananele, unele supermarketuri din Siberia limitează cantitatea pe care o poate cumpăra un singur client, iar unul dintre cele mai vândute ziare din Rusia le-a oferit cititorilor săi semințe pentru a-și cultiva propriile legume acasă.

Partidul lui Mironov și Partidul Comunist, ambele având locuri în Duma, camera inferioară a parlamentului, au sugerat ca guvernul să limiteze marja de profit pe care comercianții cu amănuntul o pot percepe pentru produsele alimentare de bază.

Yevgeny Popov, un parlamentar din partidul de guvernământ, a încercat să minimizeze problema pe rețelele sociale, afirmând că prețurile castraveților vor scădea și că Rusia este complet autonomă în ceea ce privește acest produs.

El a fost repede mustrat de unii dintre adepții săi.

„Prețurile pentru castraveți și roșii sunt scandaloase”, a răspuns o femeie care s-a prezentat drept Svetlana. „Cândva se spunea că ouăle sunt «de aur» (pentru că erau foarte scumpe). Acum castraveții sunt aurul”.

