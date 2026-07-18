Live TV

Sondaj CNBC: Pesimismul economic al americanilor atinge cel mai ridicat nivel din ultimii doi ani. Trump, tot mai criticat

Data publicării:
Donald Trump
Donald Trump și Melania Trump. Sursa foto: Profimedia Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Pesimismul privind economia SUA a atins cel mai ridicat nivel de la sfârșitul anului 2023, arată un sondaj CNBC, care indică și o creștere a nemulțumirii față de modul în care președintele Donald Trump gestionează economia, inflația și costul vieții.

Sondajul, realizat pe un eşantion de 1.000 de adulţi din SUA, arată că 61% dintre respondenţi sunt pesimişti în privinţa economiei şi a perspectivelor viitoare, cel mai ridicat nivel de la sfârşitul anului 2023. Doar 25% spun că sunt optimişti.

În acelaşi timp, 47% dintre americani afirmă că au redus cheltuielile pentru produse şi servicii esenţiale, precum alimentele şi îngrijirea medicală, iar aproape două treimi spun că au diminuat cheltuielile pentru restaurante, divertisment şi alte achiziţii neesenţiale. Tot mai mulţi reduc şi călătoriile sau utilizarea cardurilor de credit.

Impactul este resimţit în special de gospodăriile cu venituri mici. 60% dintre persoanele care câştigă sub 30.000 de dolari pe an spun că au fost nevoite să reducă cheltuielile cu bunuri esenţiale, comparativ cu 35% dintre cei cu venituri de peste 100.000 de dolari.

În acest context, popularitatea preşedintelui Donald Trump rămâne scăzută. Sondajul indică un nivel de aprobare de 40%, în timp ce 59% dintre respondenţi îşi exprimă dezaprobarea faţă de activitatea sa.

Rezultatele sunt şi mai slabe în ceea ce priveşte economia: 60% dintre americani dezaprobă modul în care Trump gestionează economia, doar 38% fiind mulţumiţi de politicile sale.

Nemulţumirea este şi mai pronunţată în privinţa inflaţiei şi a costului vieţii: 68% dintre respondenţi dezaprobă modul în care administraţia gestionează aceste probleme, iar doar 31% îl aprobă pe preşedinte.

Şi politica externă este afectată: 63% dintre americani dezaprobă modul în care Donald Trump gestionează războiul cu Iranul, în timp ce 35% îşi exprimă aprobarea.

Cu toate acestea, opoziţia nu reuşeşte să capitalizeze pe deplin nemulţumirea publică. Partidul Democrat are doar un avantaj de patru puncte procentuale în preferinţele alegătorilor privind controlul Congresului, diferenţă rămasă neschimbată faţă de sondajul din aprilie.

Sondajul evidenţiază şi priorităţile alegătorilor. Democraţii sunt consideraţi mai competenţi în gestionarea costului alimentelor, locuinţelor şi serviciilor medicale, în timp ce republicanii păstrează un avantaj clar în problema imigraţiei şi a securităţii frontierelor.

În ceea ce priveşte conflictul cu Iranul, sprijinul public pentru intervenţia militară americană a scăzut. Astfel, 48% dintre respondenţi consideră că acţiunile militare împotriva Iranului sunt justificate pentru împiedicarea dezvoltării armelor nucleare, faţă de 53% în luna aprilie, în timp ce 50% apreciază că intervenţia nu merită costurile şi riscurile implicate.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
N11 TINERI DISPARUTI-COPERTA_00044
1
Tinerii dispăruți în timpul unei excursii pe Transalpina au fost găsiți după aproape două...
Clădirea Ministerului de Externe al Rusiei
2
MAE de la Moscova îi îndeamnă pe ruși să ţină cont de faptul că „R. Moldova nu mai este o...
Eclipsa totală de Soare 2026. Foto Getty Images
3
Prima eclipsă totală de Soare din Europa după 27 de ani. Din ce zone ale României va...
Opening Ceremony - 67th San Sebastian Film Festival, Spain - 20 Sep 2019
4
A fost dezvăluită cauza morții actorului Sam Neill, din Jurassic Park. În aprilie era...
Jude Bellingham 
5
CM 2026. Imagini de necrezut la Cupa Mondială: Jude Bellingham l-a pălmuit pe Valentin...
Casa Albă a intervenit "în forță", după ce FIFA a deschis o anchetă împotriva Argentinei
Digi Sport
Casa Albă a intervenit "în forță", după ce FIFA a deschis o anchetă împotriva Argentinei
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
SUA Iran
Noi lovituri ale SUA în sudul Iranului: americanii spun că au țintit infrastructură militară
US President Trump to deliver address to nation
Scopul explicit al discursului ținut de Donald Trump: pregătirea terenului pentru destabilizarea sistemului electoral american
Ursula von der Leyen.
CM 2026. Ursula von der Leyen a refuzat invitaţia de a asista la finala Spania - Argentina
drapelele sua si chinei
China ameninţă cu contramăsuri după ce SUA au anunţat modificări privind vizele pentru jurnaliştii străini
irineu darau
Ministrul Economiei mizează pe verdictul agențiilor de rating: „Sper că nu vom retrograda”. Ce spune despre relansarea economiei
Recomandările redacţiei
tineri gasiti
Escapada la munte în doi, care a declanșat o adevărată isterie. Ce...
John Ratcliffe
Șeful CIA: Trupele lui Putin nu rezistă mai mult de 30 de minute pe...
ofiteri diicot
Droguri ascunse în cutii de la ouă de ciocolată și plăți în...
profimedia-0068252720
50 de ani de când Nadia Comăneci a intrat în istorie: prima notă de...
Ultimele știri
Ilie Bolojan anunță două scheme de sprijin pentru reducerea facturilor la energie, finanțate cu 250 de milioane de euro
Accident mortal pe Autostrada A1, în zona localității Cristian: o fetiță de cinci ani a murit, o femeie și un copil, duși la spital
Scandalul bannerului cu mesajul „Insulele Malvine sunt ale Argentinei”: Casa Alba ia apărarea fotbaliștilor sud-americani
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce face azi Jordan Belfort, adevăratul „Lup de pe Wall Street”. După închisoare, s-a căsătorit și și-a...
Cancan
ULTIMA ORĂ! A murit într-un accident teribil pe Autostrada Soarelui!
Fanatik.ro
Marcel Pușcaș, uimit de ce a văzut în FCSB – FC Argeș 2-0: „De la sublim la aproape ridicol”
editiadedimineata.ro
Același chatbot, răspunsuri diferite: cum influențează limba comportamentul inteligenței artificiale
Fanatik.ro
Fiul de doar 7 luni al lui Julian Alvarez, cel mai mare susținător al Argentinei în semifinala cu Anglia...
Adevărul
SURSE Prin noua lege a salarizării, 40% dintre angajații de la stat vor câștiga bani în plus. Ce se întâmplă...
Playtech
ANAF extinde controalele fiscale pentru persoanele fizice. Cine poate intra în vizorul inspectorilor...
Digi FM
Și-a dat demisia după 25 de ani de muncă pentru a călători alături de tatăl său. Zece zile mai târziu, lumea...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
FCSB a dat lovitura: ”30.000.000 €”
Pro FM
14 ani de căsnicie, doi copii și o siluetă perfectă. Elena Gheorghe impresionează în costum de baie, în prag...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Colega lui Michelle Trachtenberg, detalii despre ultimii ani din viața actriței: „Cred că a ajuns să consume...
Adevarul
Fosta șefă Poliției Maramureș, implicată într-un accident, după ce a pătruns pe contrasens. Chestorul în...
Newsweek
Cupoanele de pensie au 5 culori diferite. Ce semnifică fiecare? Care îți „garantează” o pensie mai mare?
Digi FM
Răsturnare de situație pentru judecătoarea celebră pentru propoziția ”m-a sunat Lia”. Ce va face la 5 luni...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Dick Van Dyke are 100 de ani și spune că acesta este secretul longevității sale. Studiile îi dau dreptate
Digi Animal World
Unii câini pot deveni „dependenți” de jucăriile lor. Ce au descoperit cercetătorii
Film Now
A murit Brenda Fricker, „doamna cu porumbei” din „Singur acasă 2”. Mesajul sfâșietor al agentului ei: „Nu va...
UTV
Loredana Groza a publicat imagini rare din tinerețe, când era o tânără mămică. Fotografiile au apărut de ziua...