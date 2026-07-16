Prețurile la carburanți nu ar trebui să crească în următoarele zile, însă situația s-ar putea schimba în următoarele două săptămâni dacă tensiunile din Golf se mențin sau se agravează, a declarat la Digi24 Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă. Expertul în energie avertizează că, într-un astfel de scenariu, motorina ar putea reveni la pragul psihologic de 10 lei pe litru, iar benzina ar putea ajunge la 9,1-9,2 lei pe litru, cu efecte directe asupra inflației și costului tuturor produselor și serviciilor.

Potrivit estimărilor Asociației Energia Inteligentă, în cazul în care prețul petrolului Brent va urca în intervalul 95-105 dolari pe baril, benzina ar putea ajunge în aproximativ o lună la 9-9,10 lei pe litru, iar motorina între 9,90 și 10 lei pe litru.

Întrebat la Digi24 cum ar putea evolua prețurile la pompă în România, în contextul în care cotațiile petrolului Brent au început din nou să crească, Dumitru Chisăliță a spus că, pe termen foarte scurt, nu există motive pentru majorări, însă situația depinde de evoluția conflictului din Golf.

„În următoarea săptămână sau până la sfârșitul acestei săptămâni, în mod normal nu ar trebui să se întâmple nimic. Deci nu ar trebui să vedem creșteri de preț și, probabil, nici scăderi de preț, ținând seama de comportamentul benzinarilor din ultimele patru luni de zile. Dar este foarte probabil ca, în următoarele două săptămâni, dacă situația din Golf se menține sau chiar se agravează față de ceea ce vedem în momentul de față, să existe posibilitatea ca prețurile să urce, așa cum au urcat în ultimele trei-patru zile, cu aproape 20%, și să ne reîntoarcem în zona de bază, undeva la 85-90 de dolari pe baril în următoarele două săptămâni, respectiv peste 90 de dolari pe baril într-o lună de zile”, a declarat Dumitru Chisăliță.

De ce ar putea continua creșterea prețului petrolului

Președintele Asociației Energia Inteligentă spune că piața petrolului se află într-o situație mai fragilă decât la începutul conflictului, atât din cauza reducerii stocurilor, cât și a riscului unei escaladări militare care ar putea afecta transportul de țiței.

„Ținând seama de două elemente importante pe care nu le-am avut acum patru luni, când a început acest conflict, în primul rând discutăm despre stocuri importante de țiței și produse petroliere care au fost extrase fără să existe timpul necesar pentru refacerea acestor stocuri, ceea ce pune o presiune mai ridicată pe tot ceea ce înseamnă piață față de momentul februarie-martie. A doua problemă este legată de încrâncenarea mai mare care există în momentul de față între taberele aflate în conflict și care, probabil, va însemna mai puțină îngăduință față de ceea ce am văzut în ultimele trei luni: funcționarea anumitor echipamente, neatacarea unor porturi în care se încarcă țiței sau trecerea navelor prin Strâmtoarea Ormuz. S-ar putea să nu mai vedem acele elemente de bunăvoință care au existat până acum, iar toate aceste lucruri să escaladeze și să ne ducă în scenariile pe care le-ați enunțat și pe care le-am prezentat și noi”, a explicat Chisăliță.

„Există posibilitatea să depășim pragul maxim din ultimele patru luni”

Întrebat dacă prețurile la pompă ar putea depăși nivelurile înregistrate la începutul conflictului din Golf, expertul în energie spune că acest risc există, mai ales în lipsa măsurilor care au limitat anterior impactul asupra consumatorilor: „Deocamdată putem spune că există o tendință de a ne reîntoarce sau de a relua în considerare acel prag psihologic de 10 lei pe litru la motorină și 9,1-9,2 lei pe litru la benzină. Trebuie să avem în vedere că, în ultimele trei luni, în România au existat două programe de protejare a consumatorilor care nu mai există în momentul de față și, încă o dată, ținând seama de evoluția conflictului dintre statele arabe și Iran, există posibilitatea să depășim pragul maxim pe care l-am avut în ultimele patru luni și, ca atare, să ne găsim într-o situație dezavantajoasă din perspectiva consumatorului”.

Potrivit acestuia, o nouă scumpire a carburanților ar afecta întreaga economie și ar pune presiune suplimentară asupra bugetelor populației.

„În primul rând, dacă scenariile pe care le-am enunțat astăzi s-ar îndeplini, prognozele privind reducerea inflației s-ar da din nou peste cap. O inflație mai mare înseamnă o sărăcie mai mare pentru români, în general, pentru pătura largă a populației. Înseamnă produse care vor crește ca nivel de preț și aici mă refer la absolut orice produs, pentru că motorina reprezintă un cost care apare în toate produsele și serviciile, indiferent dacă discutăm despre zona alimentară sau despre zona industrială. Peste tot se folosește, într-o formă sau alta, motorina pentru transportul produselor, oamenilor, materialelor și echipamentelor. Toate acestea, repet, vor determina o creștere a sărăciei în România”, a concluzionat Dumitru Chisăliță.

Editor : A.D.