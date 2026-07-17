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Video Unii români au câștigat 7.000 de lei în conturile din Pilonul II după demiterea Guvernului Bolojan. De unde vine creșterea

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barbat in tinuta business care pune un euro intr-un borcan pe care scrie „pensie”
Foto: Guliver/GettyImages
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Din articol
Bursa a tras în sus pensiile private

Conturile celor peste 8,3 milioane de români care contribuie la Pilonul II de pensii au înregistrat creșteri importante după demiterea Guvernului Bolojan. Potrivit unei analize Economica.net, un participant care deține 2.000 de unități de fond avea, la 10 iulie, cu aproximativ 7.000 de lei mai mult în cont decât pe 5 mai, ziua în care Parlamentul a adoptat moțiunea de cenzură împotriva Executivului. Explicația nu ține însă de schimbarea guvernului, ci de evoluția excepțională a Bursei de Valori București, unde fondurile de pensii au investit o parte importantă din active.

Potrivit calculelor publicate de Economica.net, un participant cu 2.000 de unități de fond avea, la 10 iulie, cu aproximativ 7.000 de lei mai mult în cont decât la 5 mai. Raportat la începutul anului, câștigul ajunge la aproximativ 11.000 de lei.

În sistemul de pensii administrate privat (Pilonul II) contribuie peste 8,3 milioane de români. Contribuția este obligatorie pentru angajații care au intrat pe piața muncii înainte de împlinirea vârstei de 35 de ani și reprezintă, în prezent, 4,75% din salariul brut.

Datele Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) arată că valoarea unitară a activului net (VUAN) era, la 10 iulie, cu 13,7% peste nivelul de la finalul anului trecut. În aceeași perioadă, inflația a fost de 3,9%, ceea ce înseamnă că randamentul fondurilor a depășit de peste trei ori creșterea prețurilor.

Bursa a tras în sus pensiile private

Explicația principală pentru această evoluție este performanța Bursei de Valori București (BVB). Aproximativ 27% din activele fondurilor de pensii sunt investite în acțiuni listate la BVB, în timp ce peste 60% sunt plasate în titluri de stat. Indicele BET, care urmărește cele mai lichide 20 de companii listate la Bursa de Valori București, a atins în această perioadă noi maxime istorice și a înregistrat unul dintre cele mai ridicate randamente din regiune.

Paradoxul este că această evoluție a avut loc într-un moment în care economia României se află în recesiune. Institutul Național de Statistică (INS) a anunțat că Produsul Intern Brut (PIB) a scăzut cu 1,2% în primul trimestru al anului, iar numeroși analiști estimează că economia va rămâne în recesiune și în perioada următoare.

Evoluțiile spectaculoase din ultimele luni nu garantează însă că ritmul de creștere va continua. Analiștii citați de Economica.net au atras atenția că piețele financiare evoluează în cicluri, iar perioadele de apreciere sunt urmate, în mod obișnuit, de corecții. Astfel, o eventuală scădere a Bursei de Valori București s-ar reflecta și în valoarea activelor din Pilonul II.

De aceste creșteri beneficiază în special persoanele care ies la pensie în această perioadă, în timp ce pentru ceilalți participanți investiția trebuie privită pe termen lung, întrucât valoarea conturilor poate fluctua în funcție de evoluția piețelor financiare.

Editor : A.D.

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