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Ideologul lui Putin cere trimiterea pe front a elitelor ruse ca să lupte în „războiul sfânt care ar putea duce la sfârșitul lumii”

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Alexandr Dughin
Alexandr Dughin, ideologul lui Putin. Foto:X
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Locuitorii din Moscova, care se bucură de viață pe Partikah (cea mai luxoasă stradă din oraș), vor trebui mobilizați și trimiși pe front, întrucât Rusia duce un „război popular sfânt” împotriva Occidentului, care ar putea „duce la sfârșitul umanității”. Această opinie a fost exprimată de excentricul filosof Alexandr Dughin, autorul conceptului de „eurasianism” și unul dintre principalii ideologi ai „lumii ruse”.

Dughin, potrivit propriilor sale cuvinte, „nu înțelege” de ce, în timpul războiului, „se menține iluzia lipsei de griji”. „Adică, nu e nimic grav, totul e în regulă, acum ne plimbăm pe la Patriarhi, facem niște selfie-uri și totul va fi în regulă”, scrie el.

„Ducem un război civilizațional direct, față în față, cu Occidentul, pe care nu-l cunoaștem până la capăt și pe care nu-l numim, în toată profunzimea sa, adevăratul dușman. A te afla în luptă într-o astfel de stare de semi-trezire este extrem de periculos”, se indignă Dugin.

El îi compară pe cei care „se plimbă pe străzile din Patrik” cu „furnicile din spatele frontului” și face referire la anumite experimente ale biologilor, conform cărora astfel de furnici „creează aparența unei activități intense”, dar se apucă de treabă doar dacă sunt îndepărtate din furnicar  de furnicile muncitoare. „Furnicile din spatele frontului <…> vor fi mobilizate atunci când resursa principală se va epuiza”, scrie Dugin.

Inclus pe listele de sancțiuni ale SUA, Uniunii Europene și Canadei, autorul conceptului „Putinul solar”, Dugin a îndemnat anterior ca angajații forțelor de ordine (Ministerul Afacerilor Interne, FSB, Garda Națională Rusă) să fie trimiși  ca pe niște „mesageri ai lui Dumnezeu”, susținea că rușii sunt supravegheați de aparate de uz casnic dezvoltate în Occident, inclusiv râșnițe de cafea și prize, iar după atacurile cu rachete „Oreshnik” asupra Ucrainei a îndemnat pe toată lumea să se „boteze” de urgență din cauza sfârșitului iminent al lumii.

În martie 2026, Dughin, pe care mass-media occidentală îl numea „mentorul lui Putin”, a îndemnat la întărirea controlului statului asupra oamenilor, iar pe oameni înșiși — să-și accepte suferințele ca fiind inevitabile. „Noi, rușii, am suferit întotdeauna de-a lungul istoriei. Aceasta este soarta noastră. Suntem un popor măreț, iar dacă cineva a fost tratat nedrept, aceasta nu face decât să ne aducă smerenie și glorie”, explica Dughin.

Editor : A.R.

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