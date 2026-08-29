Volodimir Zelenski a aprobat un nou plan de acțiuni pe front. Oficial ucrainean: „Avansul Rusiei încetinește”

Forțele ruse își pierd treptat avântul pe câmpul de luptă, în timp ce conducerea militară a Ucrainei pregătește noi acțiuni ofensive în anumite zone ale frontului, a declarat Pavlo Palisa, adjunctul șefului de cabinet al lui Volodimir Zelenski, potrivit RBC Ukraine.

Palisa a afirmat că Ucraina observă o tendință susținută de încetinire a avansului rus.

„Continuăm să observăm o tendință constantă de încetinire a avansului inamicului. Linia frontului activ rămâne la o lungime de aproximativ 1.200 de kilometri”, a declarat reprezentantul prezidențial.

El a adăugat că evoluțiile din anumite zone ale frontului îi inspiră un „optimism moderat”.

Palisa a vorbit, de asemenea, despre recenta vizită a președintelui ucrainean Volodimir Zelenski la unitățile care operează în direcția Oleksandrivske.

Unitățile aparțin Forțelor de Asalt Aerian ale Ucrainei și desfășoară operațiuni active în zonă de o perioadă îndelungată. În timpul vizitei, comandanții militari l-au informat pe președinte cu privire la planurile pentru operațiunile viitoare din acest sector.

Potrivit lui Palisa, Zelenski a aprobat planurile.

Sunt planificate operațiuni active și în alte zone ale frontului. Reprezentantul prezidențial a subliniat că Ucraina va continua să urmeze strategia sa de apărare activă.

„Operațiunile active în anumite zone ale frontului sunt încă în curs de planificare și vor continua. Strategia de apărare activă rămâne în vigoare”, a declarat Palisa.

Ucraina reduce treptat diferența dintre suprafața teritorială capturată de Rusia și cea eliberată de forțele ucrainene de la începutul anului 2026. Zelenski a afirmat că cifrele ar putea ajunge la paritate până la sfârșitul anului.

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Editor : C.L.B.