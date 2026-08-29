Taxe mai mici, Parlament cu 300 de aleși și reforme în educație. Planul AUR pentru noua sesiune

Alianţa pentru Unirea Românilor a stabilit, în cadrul Consiliului Naţional de Conducere reunit la Drobeta-Turnu Severin, principalele priorităţi legislative pentru următoarea sesiune parlamentară. Acestea vizează economia, fiscalitatea, reforma statului, educaţia, transparenţa şi securitatea energetică.

„AUR susţine creşterea plafonului pentru plăţile în numerar la 50.000 de lei pentru firme, precum şi revenirea treptată la nivelurile de taxare existente înaintea majorărilor din ultimul an: TVA de 19%, cotă redusă de TVA de 9% şi impozit pe dividende de 8%. Tot pentru sprijinirea capitalului românesc, AUR propune revenirea plafonului pentru încadrarea microîntreprinderilor la 500.000 de euro”, anunţă formaţiunea într-un comunicat oficial.

AUR anunţă că îşi doreşte un stat mai suplu şi o democraţie mai reprezentativă.

„AUR susţine Parlament bicameral cu 300 de parlamentari, respectând astfel voinţa exprimată de români la referendumul din 2009, şi va continua să susţină alegerea primarilor în două tururi de scrutin, astfel încât aceştia să beneficieze de o reprezentativitate reală în comunităţile pe care le conduc. Totodată, AUR propune limitarea la două mandate a conducerilor instituţiilor publice, pentru a împiedica transformarea unor funcţii publice în poziţii ocupate pe termen nedefinit şi apariţia unor reţele de influenţă în interiorul administraţiei”, se menţionează în comunicat. În educaţie, una dintre priorităţile AUR este abrogarea prevederilor care permit organizarea examenului paralel de admitere la liceu, păstrându-se un sistem naţional şi unitar de admitere, cu reguli egale pentru toţi copiii, indiferent de liceul la care doresc să ajungă.