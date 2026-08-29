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Taxe mai mici, Parlament cu 300 de aleși și reforme în educație. Planul AUR pentru noua sesiune

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Foto: Parlamentul Romaniei - Camera Deputatilor Facebook
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Alianţa pentru Unirea Românilor a stabilit, în cadrul Consiliului Naţional de Conducere reunit la Drobeta-Turnu Severin, principalele priorităţi legislative pentru următoarea sesiune parlamentară. Acestea vizează economia, fiscalitatea, reforma statului, educaţia, transparenţa şi securitatea energetică.

AUR susţine creşterea plafonului pentru plăţile în numerar la 50.000 de lei pentru firme, precum şi revenirea treptată la nivelurile de taxare existente înaintea majorărilor din ultimul an: TVA de 19%, cotă redusă de TVA de 9% şi impozit pe dividende de 8%. Tot pentru sprijinirea capitalului românesc, AUR propune revenirea plafonului pentru încadrarea microîntreprinderilor la 500.000 de euro”, anunţă formaţiunea într-un comunicat oficial. 

AUR anunţă că îşi doreşte un stat mai suplu şi o democraţie mai reprezentativă.

AUR susţine Parlament bicameral cu 300 de parlamentari, respectând astfel voinţa exprimată de români la referendumul din 2009, şi va continua să susţină alegerea primarilor în două tururi de scrutin, astfel încât aceştia să beneficieze de o reprezentativitate reală în comunităţile pe care le conduc. Totodată, AUR propune limitarea la două mandate a conducerilor instituţiilor publice, pentru a împiedica transformarea unor funcţii publice în poziţii ocupate pe termen nedefinit şi apariţia unor reţele de influenţă în interiorul administraţiei”, se menţionează în comunicat. 

În educaţie, una dintre priorităţile AUR este abrogarea prevederilor care permit organizarea examenului paralel de admitere la liceu, păstrându-se un sistem naţional şi unitar de admitere, cu reguli egale pentru toţi copiii, indiferent de liceul la care doresc să ajungă.

AUR va susţine, de asemenea, reducerea normei didactice şi revenirea numărului de elevi din clase la nivelurile existente înaintea modificărilor introduse prin Legea Bolojan din august 2025.

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În domeniul fiscalităţii, AUR va continua demersurile pentru adoptarea proiectului depus încă din luna martie privind un TVA dinamic la carburanţi, ca mecanism de protecţie a populaţiei şi economiei în perioadele în care crizele internaţionale provoacă majorări puternice ale preţurilor. Mecanismul propus este limitat în timp şi autoreglabil: TVA de 5% în primele trei luni, apoi 9%, cu dezactivarea automată a facilităţii odată cu normalizarea cotaţiilor petrolului”, subliniază AUR. 

AUR susţine şi modificarea Codului fiscal astfel încât TVA pentru prima locuinţă să fie redusă de la 21% la 9%.

O altă prioritate legislativă a AUR este proiectul privind transparentizarea surselor de finanţare ale organizaţiilor non-profit. Acesta este blocat în Camera Deputaţilor după adoptarea de către Senat. Principiul susţinut de AUR este simplu: organizaţiile care participă la viaţa publică şi influenţează dezbaterea publică trebuie să funcţioneze în condiţii de transparenţă privind sursele lor de finanţare. Securitatea energetică reprezintă o prioritate imediată pentru AUR. În acest sens, vom promova un proiect de lege pentru legalizarea funcţionării tuturor grupurilor energetice de la CE Oltenia prin amendarea ordonanţei de urgenţă care obligă la închiderea lor până la 31 august 2026 şi intrarea lor în starea de rezervă”, se mai arată în comunicat.

AUR menţionează că aceste proiecte vor constitui o parte importantă a agendei parlamentare a formaţiunii, în noua sesiune.

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Editor : C.A.

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