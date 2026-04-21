Live TV

Rusia a redus extracțiile de petrol la un minim istoric din cauza atacurilor ucrainene cu drone asupra rafinăriilor

Data publicării:
steagul rusiei si o pompa de petrol
Sursa foto: Profimedia Images

Companiile petroliere ruse sunt nevoite să reducă producția de petrol din cauza atacurilor cu drone asupra porturilor petroliere și rafinăriilor, precum și în urma întreruperii livrărilor prin conductele „Druzhba”, relatează Reuters, citând cinci surse din industrie.

Conform estimărilor acestora, în aprilie producția de petrol din Rusia va scădea cu 300-400 de mii de barili pe zi față de martie, ceea ce va reprezenta cea mai mare reducere punctuală de la criza pandemiei, când piața mondială a petrolului s-a confruntat cu o scădere drastică a cererii. Față de sfârșitul anului trecut, scăderea producției va fi de 500.000 de barili pe zi.

„În condițiile atacurilor constante asupra porturilor și rafinăriilor din Rusia, va fi dificil să se comercializeze petrolul fără a reduce producția, mai ales în contextul viitoarelor reparații preventive de primăvară (la rafinării)”, a explicat unul dintre interlocutorii Reuters. Potrivit altor interlocutori ai agenției, toate terminalele petroliere cheie din Federația Rusă funcționează în continuare la capacitate redusă sau cu întârzieri.

Principalele porturi baltice — Primorsk, Ust-Luga — au fost ținta unei serii de raiduri în primăvară, în urma cărora au fost avariate capacitățile de transbordare, conductele de petrol și rezervoarele.

Terminalul „Șescharis” din Novorossiysk — un nod cheie de export la Marea Neagră, prin care se încarcă aproximativ 700.000 de barili de petrol pe zi — și-a suspendat activitatea pe 6 aprilie, în urma unui atac cu drone care a provocat un incendiu la infrastructura portului. Novorossiysk a reluat parțial transbordarea petrolului pe 10 aprilie, însă, potrivit surselor Reuters, volumele rămân reduse. Portul Ust-Luga a reluat exportul de petrol pe 7 aprilie, după o întrerupere de aproape două săptămâni, însă întârzierile în procesarea tonajului persistă, afirmă sursele agenției.

Pomparea petrolului pe ramura sudică a conductei „Drujba”, prin care Uralsul ajungea în Ungaria și Slovacia în volum de aproximativ 150-200 de mii de barili pe zi, a fost oprită la sfârșitul lunii ianuarie 2026.

Scăderea producției de petrol din Rusia a început în decembrie anul trecut, când au intrat în vigoare sancțiunile americane împotriva „Rosneft” și „Lukoil”, iar rafinăriile indiene au început să anuleze contractele, ceea ce a dus la acumularea de către producătorii de petrol a peste 30 de milioane de barili nevânduți în largul mării.

De la 9,53 milioane de barili pe zi în noiembrie 2025, producția a scăzut la 9,3 milioane în decembrie, 9,24 milioane în ianuarie, 9,18 milioane în februarie și 9,17 milioane în martie, potrivit calculelor Bloomberg. Față de cota OPEC+, care permite Rusiei să extragă 9,58 milioane de barili pe zi, producătorii de petrol au rămas în urmă cu aproximativ 400.000 de barili.

La sfârșitul anului trecut, producția rusă de petrol a stabilit un record negativ din 2009 — 512 milioane de tone. Scăderea acesteia a fost înregistrată pentru al treilea an consecutiv: în 2024 a fost de 516 milioane de tone, în 2023 — 530 de milioane de tone, iar în 2022 — 535 de milioane.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Tudorel Toader la o sedinta
1
Tudorel Toader, despre amenințarea PSD: Alianța de guvernare nu se va rupe, doar se va...
grindeanu bolojan
2
Cum e văzută în presa internațională decizia PSD de a-i retrage sprijinul politic lui...
man 1
3
Premierul Ilie Bolojan le-a mulțumit celor care au manifestat în fața Guvernului
JUC-HERGHELIE - CLUJ - CONGRES - UDMR - 10 OCT 2025
4
Kelemen Hunor: E inacceptabil ca un partid să-i ceară altuia să-și înlocuiască premierul...
Rumen Radev.
5
Prima reacție a Kremlinului după victoria lui Rumen Radev în alegerile din Bulgaria
”Domnule, două ajung!”. Ion Țiriac i-a ”tăiat aripile” lui Donald Trump: ”Cred că visează”
Digi Sport
”Domnule, două ajung!”. Ion Țiriac i-a ”tăiat aripile” lui Donald Trump: ”Cred că visează”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
preturi petrol crestere
Prețul petrolului crește cu 6% pe fondul tensiunilor SUA–Iran și al blocajului din Strâmtoarea Ormuz
U.S. Navy Supporting Blockade Of Strait Of Hormuz
Război în Orientul Mijlociu, ziua 52. Donald Trump anunță că armistițiul va expira „miercuri seara, ora Washingtonului”
conducta drujba
Peter Magyar cere Ucrainei să grăbească redeschiderea conductei petroliere Drujba
Donald Trump Vladimir Putin
„Nu-l mai lăsa pe Putin să te prostească”: Criticii lui Trump condamnă prelungirea derogării de la sancționarea petrolului rusesc
American dollars. Currency exchange. banking and business. United States economy. Market and stock market analysis. flat lay. Financial background
„Cel mai grav șoc pentru aprovizionarea cu petrol din istorie”. Țările din Orient vor bani de la SUA pentru salvarea economiilor
Recomandările redacţiei
Ilie Bolojan.
Bolojan a început negocierile pentru un Guvern minoritar. Fritz...
george simion sustine un discurs
George Simion pune trei condiții pentru a începe negocierile cu alte...
INSTANT_COALITIE_BUGET_02_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ilie Bolojan: „Decizia PNL e să nu mai facă o Coaliție cu PSD”. Cum...
Kelemen Hunor și Peter Magyar
Peter Magyar s-a întâlnit cu Kelemen Hunor. Ce au convenit cei doi și...
Ultimele știri
Putin cere ca toți rușii să muncească pentru front, „la fel ca în cel de-al Doilea Război Mondial”
Portul Constanța preia operatorul Portului Giurgiulești din Republica Moldova. Anunțul Guvernului despre investiția de la Dunăre
Mirel Rădoi nu mai este antrenorul FCSB. Echipa cu care va semna tehnicianul
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Sezonul Taurului aduce răsturnări de situație. Patru zodii sunt vizate de schimbări majore
Cancan
Marele absent de la cununia civilă a Andreei Bălan. Puțini se așteptau ca tocmai el să nu fie prezent
Fanatik.ro
Ce se mai știe de Tiger Woods după ce a provocat un accident. Locul unde se recuperează celebrul sportiv
editiadedimineata.ro
„Clipping”, o nouă tactică de marketing sau o distorsionare a realității?
Fanatik.ro
Ce a făcut, de fapt, Mirel Rădoi în ultimele ore ca antrenor la FCSB: “Azi m-am trezit cu antrenamentul...
Adevărul
Noua termocentrală Mintia, construită în trei ani. Investiția de 1,7 GW aduce aproape 1.000 de locuri de muncă
Playtech
Cum a evoluat averea lui Sorin Grindeanu în ultimii 10 ani. Analiza completă a veniturilor și proprietăților
Digi FM
Ce a răspuns Ozana Barabancea când a fost întrebată cum se simte fiul ei, care a făcut infarct la doar 24 de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
A murit în aprilie 2025, dar soția sa tocmai a anunțat că e însărcinată cu copilul lui: ”Mi-a spus înainte să...
Pro FM
Oana Radu, într-o rochie cu un decolteu imposibil de ignorat după ce a vorbit despre lupta cu kilogramele în...
Film Now
Actriţe care au jucat rolul reginei Elisabeta a II-a. Cine a semănat cel mai bine cu ea?
Adevarul
„Portavionul de uscat” al Chinei sau tehnologia care încarcă dronele în zbor, direct de la sol
Newsweek
Expert: Pensionarii vor pierde sute de lei la pensie. Vești proaste și la Pilonul 2. „Totul este pe roșu”
Digi FM
Premierul Bolojan, în şedinţa PNL: „E greu să fii credibil, dacă ţii de cutiile de pantofi, penthouse-uri şi...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Adevăratul motiv pentru care ne roadem unghiile și avem alte “obiceiuri proaste”, potrivit psihologilor
Digi Animal World
Momentul când un grup de șerpi iese din hibernare, surprins de un angajat al unui parc. Imaginile sunt virale
Film Now
Christina Applegate, prima reacție după zvonurile privind internarea în spital: „Problemele de sănătate sunt...
UTV
Andreea Bălan și Victor Cornea s-au căsătorit civil. Vezi imaginile de la eveniment