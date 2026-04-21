Rusia a redus extracțiile de petrol la un minim istoric din cauza atacurilor ucrainene cu drone asupra rafinăriilor

Companiile petroliere ruse sunt nevoite să reducă producția de petrol din cauza atacurilor cu drone asupra porturilor petroliere și rafinăriilor, precum și în urma întreruperii livrărilor prin conductele „Druzhba”, relatează Reuters, citând cinci surse din industrie.

Conform estimărilor acestora, în aprilie producția de petrol din Rusia va scădea cu 300-400 de mii de barili pe zi față de martie, ceea ce va reprezenta cea mai mare reducere punctuală de la criza pandemiei, când piața mondială a petrolului s-a confruntat cu o scădere drastică a cererii. Față de sfârșitul anului trecut, scăderea producției va fi de 500.000 de barili pe zi.

„În condițiile atacurilor constante asupra porturilor și rafinăriilor din Rusia, va fi dificil să se comercializeze petrolul fără a reduce producția, mai ales în contextul viitoarelor reparații preventive de primăvară (la rafinării)”, a explicat unul dintre interlocutorii Reuters. Potrivit altor interlocutori ai agenției, toate terminalele petroliere cheie din Federația Rusă funcționează în continuare la capacitate redusă sau cu întârzieri.

Principalele porturi baltice — Primorsk, Ust-Luga — au fost ținta unei serii de raiduri în primăvară, în urma cărora au fost avariate capacitățile de transbordare, conductele de petrol și rezervoarele.

Terminalul „Șescharis” din Novorossiysk — un nod cheie de export la Marea Neagră, prin care se încarcă aproximativ 700.000 de barili de petrol pe zi — și-a suspendat activitatea pe 6 aprilie, în urma unui atac cu drone care a provocat un incendiu la infrastructura portului. Novorossiysk a reluat parțial transbordarea petrolului pe 10 aprilie, însă, potrivit surselor Reuters, volumele rămân reduse. Portul Ust-Luga a reluat exportul de petrol pe 7 aprilie, după o întrerupere de aproape două săptămâni, însă întârzierile în procesarea tonajului persistă, afirmă sursele agenției.

Pomparea petrolului pe ramura sudică a conductei „Drujba”, prin care Uralsul ajungea în Ungaria și Slovacia în volum de aproximativ 150-200 de mii de barili pe zi, a fost oprită la sfârșitul lunii ianuarie 2026.

Scăderea producției de petrol din Rusia a început în decembrie anul trecut, când au intrat în vigoare sancțiunile americane împotriva „Rosneft” și „Lukoil”, iar rafinăriile indiene au început să anuleze contractele, ceea ce a dus la acumularea de către producătorii de petrol a peste 30 de milioane de barili nevânduți în largul mării.

De la 9,53 milioane de barili pe zi în noiembrie 2025, producția a scăzut la 9,3 milioane în decembrie, 9,24 milioane în ianuarie, 9,18 milioane în februarie și 9,17 milioane în martie, potrivit calculelor Bloomberg. Față de cota OPEC+, care permite Rusiei să extragă 9,58 milioane de barili pe zi, producătorii de petrol au rămas în urmă cu aproximativ 400.000 de barili.

La sfârșitul anului trecut, producția rusă de petrol a stabilit un record negativ din 2009 — 512 milioane de tone. Scăderea acesteia a fost înregistrată pentru al treilea an consecutiv: în 2024 a fost de 516 milioane de tone, în 2023 — 530 de milioane de tone, iar în 2022 — 535 de milioane.

Editor : A.R.