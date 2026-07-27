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Rusia respinge speculațiile despre o nouă propunere de pace pentru Ucraina: „Nu vedem nimic concret”

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Purtătorul de cuvânt al lui Putin, Dmitri Peskov.
Purtătorul de cuvânt al lui Putin, Dmitri Peskov. Foto: Profimedia
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Kremlinul a declarat luni că nu a primit nicio informaţie concretă cu privire la noi propuneri pentru un acord de pace în Ucraina, înaintea întâlnirii de la Washington dintre preşedintele SUA, Donald Trump, şi preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, care urmează să poarte discuţii marţi, la Washington, relatează Reuters.

O sursă ucraineană a declarat săptămâna trecută că oficialii americani şi ucraineni au discutat despre o propunere pentru un armistiţiu aerian care să le fie prezentată omologilor ruşi în cadrul unei noi runde de negocieri de pace.

„Este adevărat că această informaţie a apărut acum câteva zile, dar până în prezent nu este nimic mai mult decât o speculaţie a presei. Nu există detalii concrete în această privinţă, nici detalii concrete cu privire la vreo propunere sau sugestie nouă”, a declarat reporterilor purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

Peskov a refuzat, de asemenea, să comenteze o afirmaţie a lui Zelenski potrivit căreia Moscova se pregăteşte să primească 30.000 de soldaţi nord-coreeni în regiunea Voronej din Rusia.

„Nu cred că este necesar să comentez asupra acestora (n.r. declaraţiilor lui Zelenski)”, a spus Peskov. „Nu este treaba lui Zelenski să vorbească despre planurile noastre”, a adăugat el.

Statele Unite pregătesc un nou pachet de propuneri pentru încheierea războiului dintre Rusia și Ucraina, unul dintre punctele acestuia urmând să fie încetarea atacurilor aeriene reciproce. Potrivit unor surse ale agenției Reuters, inițiativa este în prezent discutată la Washington și la Kiev, urmând să fie prezentată ulterior Moscovei.

Marți, 28 iulie, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, va merge, de asemenea, în SUA pentru o întâlnire cu liderul american Donald Trump.

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Editor : C.A.

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