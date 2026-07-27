Legiuitorii ruși au declarat că Moscova va solicita despăgubiri din partea țărilor europene pentru daunele cauzate de războiul din Ucraina, a relatat luni, 27 iulie, publicația The Moscow Times.

Alexei Chepa, prim-vicepreședinte al comisiei pentru afaceri internaționale a Dumei de Stat, a declarat pentru publicația rusă Lenta.ru că țările europene trebuie să plătească pentru „contribuția lor la conflict”.

„Vom solicita despăgubiri din partea Europei, iar această chestiune va fi adusă în discuție în mod constant. Sunt absolut convins că avem suficientă putere pentru a determina Europa să facă acest lucru”, a spus Chepa.

El a adăugat că Rusia intenționează, de asemenea, să recupereze 300 de miliarde de dolari din activele înghețate de țările occidentale după ce Moscova a lansat invazia pe scară largă a Ucrainei în 2022.

Alexander Voloșin, membru al Consiliului Federației din Rusia care reprezintă autoproclamata Republică Populară din Donețk, a fost de acord că Moscova ar trebui să solicite despăgubiri din partea Occidentului.

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El a susținut că Ucraina nu poate compensa pagubele aduse regiunii Donbas, zonelor ocupate din regiunile Zaporijia și Herson, precum și zonelor de frontieră rusești – estimate la 1 trilion de ruble (aproximativ 13 miliarde de dolari) de către șeful Comitetului de Investigații al Rusiei, Alexander Bastrikin.

„Această povară trebuie să fie suportată de țările care au susținut escaladarea conflictului, au finanțat mașina de război a Kievului și au respins în mod constant orice încercare de soluționare pașnică”, a declarat Voloșin.

„Dacă guvernele occidentale au găsit sute de miliarde pentru livrări de arme, trebuie să înțeleagă că, mai devreme sau mai târziu, vor trebui să plătească și pentru orașele, școlile și spitalele distruse. Este o chestiune de responsabilitate politică pentru declanșarea unui război de agresiune și uciderea cetățenilor noștri.”

Kremlinul dă vina pe NATO pentru amploarea războiului

Kremlinul a dat vina pe Occident pentru ceea ce numește escaladarea „operațiunii sale militare speciale” într-un război aflat acum în al cincilea an.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că, fără ajutorul NATO, conflictul nu ar fi atins amploarea actuală, susținând că „în spatele Kievului se află Berlinul, Parisul, Haga, Oslo și, din păcate, Washingtonul”.

Ajutorul occidental acordat Ucrainei depășește 384 de miliarde de euro

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Potrivit Institutului pentru Economie Mondială din Kiel, Statele Unite au acordat Ucrainei ajutor în valoare de 114,6 miliarde de euro de la începutul invaziei rusești în 2022 până în ianuarie 2026, în timp ce țările europene au contribuit cu 270 de miliarde de euro. Aliații occidentali oferă, de asemenea, Ucrainei sprijin în domeniul informațiilor.

Până în iunie 2026, pierderile rusești de pe front au ajuns la 1,4 milioane de persoane, dintre care 450.000 de morți, potrivit Centrului pentru Studii Strategice și Internaționale (CSIS) din Washington.

Putin neagă că Rusia ar fi declanșat războiul

Invazia pe scară largă a Rusiei a transformat multe orașe din sudul și estul Ucrainei în ruine, regiunea Donbas fiind lipsită de facilități de bază, inclusiv de apă potabilă.

Președintele rus Vladimir Putin a declarat duminică că Rusia „nu a declanșat niciun război” și că a răspuns doar la ostilitățile „declanșate de regimul de la Kiev cu sprijin occidental”. El a susținut că nu a existat „nicio agresiune” din partea Rusiei.

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Editor : Sebastian Eduard