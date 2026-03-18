Rusoaicele care refuză să facă copii vor fi trimise obligatoriu la psiholog, anunță Ministerul Sănătății de la Moscova

Ministerul Sănătății al Federației Ruse a adus modificări recomandărilor privind controlul medical reproductiv, care se va desfășura începând din 2024 cu scopul de a evalua sănătatea reproductivă, conform documentului aprobat de minister pe 27 februarie. Conform modificărilor, femeile din Rusia care renunță în mod conștient la a avea copii vor fi îndrumate către un psiholog.

Este vorba despre rezultatele completării chestionarului anamnestic de către femeile cu vârste cuprinse între 18 și 49 de ani. Dacă pacienta a răspuns „0” la întrebarea 61 („Câți copii ați dori să aveți, inclusiv cei născuți”), se recomandă trimiterea ei la o consultație la un psiholog medical „cu scopul de a-i forma atitudini pozitive față de nașterea copiilor”, reiese din documentul Ministerului Sănătății. Bărbaților nu li se pun astfel de întrebări în chestionar.

În 2024, în Rusia a fost lansat un program extins de control medical, care include evaluarea sănătății reproductive. În vara anului 2025, ministrul Sănătății, Mihail Murashko, a anunțat că, în cadrul acestor examinări, au fost constatate tulburări ale funcției reproductive la 12,9% dintre femei și la 2,1% dintre bărbați. De asemenea, au fost identificate anomalii la 9% dintre adolescenții examinați, cu vârste cuprinse între 15 și 17 ani.

Viceprim-ministrul Federației Ruse, Tatiana Golikova, a declarat că, în 2024, procentul femeilor ruse care au renunțat la avort a ajuns la aproape 25%, ceea ce a permis salvarea a 42.000 de copii. Conform calculelor „Medvestnik”, în total, în 2024, aproximativ 168.000 de rusoaice intenționau să întrerupă sarcina în acest mod.

La sfârșitul anului 2024, Ministerul Sănătății din Rusia a propus ca femeile care se gândesc la avort să fie trimise la psihologi clinici (aceștia lucrează cu pacienți cu tulburări psihice și cu copii cu particularități de dezvoltare). Conform planului ministerului, aceștia și-ar fi asumat sarcina de a le convinge pe rusoaice să renunțe la avort, în scopul „menținerii sănătății reproductive”.

Săptămâna trecută, deputata Dumei de Stat Ekaterina Stenyakina a propus eliminarea avorturilor din motive sociale (în absența indicațiilor medicale) din lista serviciilor acoperite de polița de asigurare medicală obligatorie. Parlamentara a justificat necesitatea unei astfel de măsuri prin necesitatea de a lupta pentru îmbunătățirea demografiei, care, potrivit ei, este „o chestiune de securitate națională”.

