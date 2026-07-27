Scandal între Brazilia și Argentina: Milei l-a numit pe Lula „hoț” și „condamnat”. Cum au răspuns autoritățile braziliene

Brazilia și-a rechemat ambasadorul din Argentina, în semn de protest față de declarațiile președintelui argentinian Javier Milei, care l-a numit pe omologul său brazilian, Luiz Inácio Lula da Silva, „hoț” și „condamnat” în timpul unui miting electoral desfășurat la São Paulo. Autoritățile braziliene au descris afirmațiile drept „insulte”.

Milei a făcut declarațiile la un miting organizat pentru lansarea campaniei lui Flávio Bolsonaro, care va candida împotriva lui Lula la alegerile prezidențiale din Brazilia, programate în octombrie, potrivit BBC.

Deși nu i-a rostit numele lui Lula, Milei a vorbit despre „hoț” și „condamnat”, făcând referire la perioada în care liderul brazilian a fost încarcerat, înainte ca sentințele sale pentru corupție să fie anulate. Ulterior, Lula a candidat din nou și a câștigat alegerile prezidențiale din 2022.

Milei este un aliat politic al lui Flávio Bolsonaro, fiul fostului președinte Jair Bolsonaro, aflat în închisoare.

Jair Bolsonaro a fost condamnat la peste 27 de ani de închisoare pentru plănuirea unei lovituri de stat menite să îl mențină la putere după ce a pierdut alegerile din 2022 în fața lui Lula.

Fostul președinte se află în prezent în arest la domiciliu și, întrucât nu mai are dreptul să candideze, și-a desemnat fiul, Flávio, drept candidat la alegerile prezidențiale din partea Partidului Liberal, formațiunea sa de dreapta.

Lula, politician veteran al stângii braziliene, conduce în prezent în sondaje, însă peste 10% dintre alegători afirmă că sunt nehotărâți.

Aflat alături de Flávio Bolsonaro la mitingul desfășurat sâmbătă la São Paulo, Milei a declarat că fiul fostului președinte este singurul care îl poate „opri pe Lula”.

Liderul argentinian l-a atacat și pe judecătorul Curții Supreme a Braziliei, Alexandre de Moraes, pe care l-a numit „gunoi chel”, fără să îi rostească însă direct numele.

Moraes a prezidat procesul lui Jair Bolsonaro și, la începutul acestei luni, a respins cererea lui Milei de a-l vizita pe fostul președinte brazilian, aflat în arest la domiciliu la Brasília.

Diplomații brazilieni au reacționat cu indignare la declarațiile lui Milei. O sursă a declarat pentru agenția AFP că liderul argentinian „a insultat două puteri ale statului, poporul brazilian și democrația braziliană”.

Președintele Lula nu s-a referit direct la discursul lui Milei în timpul unui eveniment desfășurat duminică, dar le-a spus participanților că „în Brazilia nu acceptăm ca cineva să-și bage nasul unde nu-i fierbe oala”.

Disputa marchează unul dintre cele mai tensionate momente ale relațiilor dintre cele două țări vecine, care sunt, reciproc, cei mai importanți parteneri comerciali.

Editor : Ș.A.