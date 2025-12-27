Live TV

carambol autostrada japonia
Captură foto rețeaua X

Scene de groază pe o autostradă din Japonia, unde peste 50 de mașini au fost implicate într-un carambol uriaș. O persoană a murit și alte 20 au fost rănite.

Accidentul în lanț a fost provocat de două camioane care s-au ciocnit în momentul în care au accelerat după o curbă ușoară. În urma coliziunii, drumul a fost blocat și alte 55 de vehicule s-au lovit pe autostradă.

O femeie de 77 de ani aflată pe scaunul din spate al unei mașini a murit și alți 26 de oameni au fost răniți.

Cinci dintre răniți au fost transportați la spital în stare gravă. Cel puțin zece autoturisme au fost cuprinse de flăcări. Pompierii s-au luptat cu focul timp de aproape 8 ore.

Autostrada este blocată și la această oră.

Autoritățile spun că, în momentul producerii carambolului șoferii au fost avertizați cu privire la un risc de accidente din cauza de ninsorile abundente.

Editor : Ana Petrescu

