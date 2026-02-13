Live TV

News Alert Incendiu puternic în Sectorul 6 al Capitalei: o femeie a murit, altă persoană e rănită. Intervenție de urgență: mașini în flăcări

O femeie a murit, iar o altă persoană este rănită în urma unui incendiu violent izbucnit vineri, în jurul orei 13:00, la un autoturism din Sectorul 6 al Capitalei. Flăcările au cuprins inițial un singur vehicul, însă s-au extins rapid la alte mașini aflate în apropiere. La fața locului au intervenit echipaje de pompieri, cadre medicale și polițiști, iar traficul în zonă a fost restricționat. Victima decedată a fost găsită în interiorul autoturismului de la care ar fi pornit incendiul, în timp ce cealaltă persoană aflată în mașină a reușit să se autoevacueze și primește îngrijiri medicale. Ancheta este în desfășurare pentru stabilirea cauzelor exacte ale tragediei.

Actualizare 13.58 „Astăzi, 13 februarie 2026, în jurul orei 13:00, polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Secția 20 Poliție au fost sesizați, prin apel 112, cu privire la izbucnirea unui incendiu la un autovehicul, la o adresă din Sectorul 6”, a transmis Poliția Capitalei.

La fața locului au fost mobilizate de urgență mai multe echipaje de pompieri, echipaje de prim-ajutor, precum și polițiști din cadrul subunității competente, care au demarat imediat activitățile specifice.

„De asemenea, în zonă sunt prezente echipaje ale Brigăzii Rutiere, pentru asigurarea măsurilor de siguranță și pentru fluidizarea traficului”, informează sursa citată.

Din primele verificări, incendiul ar fi pornit de la un singur autoturism, iar flăcările s-au extins ulterior, flăcările extinzându-se ulterior la alte autovehicule aflate în proximitate.

„În interiorul autoturismului de la care a pornit incendiul a fost identificată o femeie. Din păcate, în ciuda eforturilor de salvare, a fost declarat decesul acesteia”, potrivit polițiștilor.

O altă persoană a reușit să iasă din autoturism înainte ca flăcările să se extindă complet.

„O persoană, aflată în același autoturism, a reușit să se autoevacueze și este evaluată medical la fața locului, beneficiind de îngrijiri de specialitate”, a mai transmis sursa citată.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cauzele exacte ale tragediei.

Știrea inițială

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov, focul se manifesta violent la sosirea primelor echipaje.

„Intervenim pentru stingerea unui incendiu produs la mai multe autovehicule pe Bulevardul Constructorilor din Sectorul 6 al Capitalei. La sosirea primelor echipaje, incendiul se manifesta violent la nivelul unui autovehicul, afectând şi alte 3 autovehicule din proximitate”, a transmis, vineri, ISU Bucureşti-Ilfov.

Până în acest moment au fost identificate două victime, dintre care una decedată. Cea de-a doua persoană a fost rănită, fără a fi comunicate deocamdată informații despre starea acesteia.

La intervenție au fost mobilizate două autospeciale de stingere, o autospecială de hidroperforare, Detaşamentul Special de Salvatori, o autospecială de descarcerare și două echipaje SMURD.

