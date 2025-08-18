Live TV

Video Anunțul lui Donald Trump despre întâlnirea trilaterală cu Zelenski şi Putin. Când ar putea avea loc

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski și președintele SUA Donald Trump. Sursa: Profimedia
„Suntem gata să ne întâlnim cu Putin”, spune Zelenski „SUA pot încerca să negocieze încetarea războiului fără un armistițiu”, anunță Trump

Preşedintele american Donald Trump a declarat luni, în cadrul întâlnirii de la Casa Albă cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski, că vrea să organizeze o reuniune în trei cu liderul ucrainean şi preşedintele rus Vladimir Putin dacă totul merge bine, relatează Sky News.

„Suntem gata să ne întâlnim cu Putin”, spune Zelenski

La rândul său, Volodimir Zelenski a declarat că este gata pentru o întâlnire trilaterală cu liderul de la Kremlin. „Trăim în fiecare zi sub amenințarea atacurilor”, a declarat Zelenski, menționând moartea recentă a unui copil, în urma bombardamentelor rusești.

„Trebuie să oprim acest război pentru a opri Rusia și avem nevoie de sprijinul partenerilor americani și europeni. Vom face tot ce ne stă în putință în acest sens. Arătăm că suntem un popor puternic și am susținut ideea președintelui Trump de a opri acest război”, a subliniat președintele ucrainean, adăugând că „suntem pregătiți pentru o întâlnire trilaterală (n.r. cu Putin)”.

„SUA pot încerca să negocieze încetarea războiului fără un armistițiu”, anunță Trump

Întrebat dacă vor exista în continuare „consecințe grave” pentru Rusia în cazul în care nu se va ajunge la un acord de armistițiu, așa cum a spus anterior, Trump a răspuns: „Nu cred că este nevoie de un armistițiu”.

El spune că un armistițiu este „binevenit”, dar că poate înțelege de ce o țară ar putea să nu dorească unul: „Putem negocia un acord de pace în timp ce ei se luptă. (...) Mi-aș dori să se oprească, aș vrea să se oprească, darm din punct de vedere strategic, asta ar putea fi un dezavantaj pentru una dintre părți”.

Liderul de la Casa Albă a mai spus că va coopera cu Ucraina şi toate părţile interesate pentru a se asigura că pacea este una de durată.

El şi-a exprimat convingerea că Vladimir Putin doreşte încheierea războiului. În acelaşi timp, el a spus că în opinia sa s-au realizat progrese pentru încheierea războiului în Ucraina şi este posibil ca ceva bun să iasă din întâlnirea sa cu Vladimir Putin.

În acelaşi timp, a mai promis Trump, SUA vor fi implicate în viitoarea securitate a Ucrainei.

