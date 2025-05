Autorul tentativei de omor asupra lui Salman Rushdie a fost condamnat la închisoare. Ce pedeapsă a primit

Vineri, tribunalul comitatului Chautauqua din New York a emis sentința pentru Hadi Matar, în vârstă de 27 de ani, din New Jersey, la aproape trei luni după ce a fost condamnat pentru tentativă de omor de gradul al doilea asupra lui Salman Rushdie, potrivit The Guardian.

Condamnarea lui Matar a urmat unui proces intens în timpul căruia Rushdie, în vârstă de 77 de ani, a detaliat momentul în care a simțit sigur că va muri din cauza atacului lui Matar în timpul unei întâlniri literare din vestul statului New York, în 2022.

Vorbind de la boxa de depunere a mărturiei în februarie, Rushdie a spus: „Am devenit conștient de o cantitate mare de sânge în care zăceam. Simțul timpului îmi era destul de tulbure, mă durea ochiul și mâna și mi-am dat seama destul de clar că muream.” Matar îl înjunghiase pe Rushdie de 15 ori – în cap, gât, trunchi și mâna stângă, rezultând răni grave la ochiul drept, ficat și intestine.

În urma atacului, Rushdie a suferit leziuni permanente la ochiul drept. Atacul l-a rănit și pe Ralph Henry Reese, moderatorul conferinței lui Rushdie.

Motivația lui Matar pentru încercarea de a-l ucide pe Rushdie a provenit dintr-un discurs rostit în 2006 de liderul Hezbollah de la acea vreme, Hassan Nasrallah, potrivit unui rechizitoriu federal. În discursul său, Nasrallah a aprobat o fatwa, sau o condamnare la moarte, veche de zeci de ani, emisă asupra lui Rushdie de liderii religioși iranieni în urmă cu mai bine de 35 de ani, ca urmare a romanului său, Versetele satanice.

După înjunghierea lui Rushdie, Matar a recunoscut în 2022 că a citit doar „câteva pagini” din cartea pe care liderii religioși iranieni au denunțat-o ca fiind blasfemică.

