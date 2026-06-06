Temperatura optimă în casă pe timp de vară. Este recomandat să dormi cu aerul condiționat pornit? Explicațiile specialiștilor

Pe măsură ce valorile din termometre cresc, menținerea unui mediu confortabil în locuință devine esențială pentru sănătate și calitatea odihnei. De la temperatura optimă din dormitor și utilizarea aerului condiționat, până la nivelul umidității și alegerea lenjeriei de pat, mai mulți factori pot influența modul în care organismul se recuperează pe parcursul nopții. Medicul pneumolog Răzvan Lungu, cu atestat în somnologie, a explicat pentru Digi24.ro ce măsuri sunt recomandate în sezonul cald pentru a limita efectele caniculei și pentru a crea un mediu favorabil unui somn odihnitor.

Pe fondul temperaturilor ridicate specifice verii, adaptarea mediului interior la nevoile organismului poate contribui semnificativ la îmbunătățirea calității odihnei și la reducerea efectelor disconfortului termic.

Care este temperatura optimă pentru somn în sezonul cald

„În timpul verii, temperatura din camera de dormit ar trebui să fie menținută, în general, între 18 și 20 de grade Celsius. Totuși, nivelul optim poate varia în funcție de particularitățile fiecărei persoane, de gradul de adaptare la căldură și de preferințele individuale.

Este important ca temperatura din locuință să nu depășească pragul de 24 de grade Celsius în timpul nopții. Atunci când valorile termice sunt mai ridicate, organismul întâmpină dificultăți în procesul natural de reglare a temperaturii corporale, ceea ce poate afecta continuitatea și profunzimea somnului. De asemenea, este important să se evite diferențele mari de temperature dintre mediul exterior și cel interior.

În zilele cu temperaturi de peste 35 de grade Celsius, răcirea locuinței ar trebui realizată gradual, pentru a preveni disconfortul provocat de schimbările bruște de temperatură. O soluție eficientă este setarea inițială a aparatului la aproximativ 25-26 de grade Celsius, urmată de reducerea treptată până la nivelul considerat confortabil.”, a explicat pentru Digi24.ro Răzvan Lungu

Cum influențează căldura calitatea odihnei

„Temperatura ambientală reprezintă unul dintre factorii care contribuie la un somn odihnitor. În mod natural, înainte de culcare, organismul își reduce ușor temperatura internă pentru a facilita instalarea somnului. Atunci când în încăpere este prea cald, acest mecanism fiziologic poate fi perturbat.

Nopțile petrecute într-un mediu cu peste 24 de grade Celsius pot duce la treziri frecvente, reducerea duratei etapelor profunde ale somnului și senzația de oboseală la trezire. Pe termen lung, lipsa unei odihne corespunzătoare poate influența negativ concentrarea, randamentul zilnic și starea generală de sănătate.

Persoanele care suferă de afecțiuni respiratorii, cardiovasculare sau de obezitate sunt mai vulnerabile la efectele temperaturilor ridicate și pot resimți mai intens disconfortul termic în timpul nopții.”, a mai precizat medicul specialist

Este sigur să dormim cu aerul condiționat pornit?

„Utilizarea aparatului de aer condiționat pe timpul nopții nu reprezintă un risc major pentru sănătate, dacă acesta este folosit corect. Este recomandat ca fluxul de aer rece să nu fie orientat direct către pat și să fie evitată expunerea prelungită la curenți puternici. În situațiile în care aparatul este montat corespunzător și funcționează la o temperatură moderată, riscurile sunt considerate minime. De altfel, în perioadele cu temperaturi foarte ridicate, folosirea sistemului de climatizare poate contribui la menținerea unui mediu favorabil odihnei și poate preveni efectele negative ale supraîncălzirii asupra organismului.

În realitate, disconfortul cauzat de aerul condiționat este adesea exagerat, în timp ce efectele nocive ale temperaturilor ridicate asupra organismului sunt mult mai semnificative. Expunerea prelungită la căldură excesivă poate afecta calitatea somnului și poate agrava diverse afecțiuni medicale.”, a adăugat specialistul în somnologie

Ventilația și umiditatea: factori esențiali pentru confortul termic în sezonul cald

„Deși aerul este cald, circulația acestuia cu ajutorul unui ventilator contribuie la scăderea temperaturii resimțite, oferind un plus de confort termic. Utilizarea ventilatorului este sigură și nu prezintă riscuri pentru sănătate, atâta timp cât este folosit corespunzător. (aerul nu bate direct asupra patului ori a unei persoane). Ba chiar ventilatorul poate fi indreptat catre un geam deschis pentru a evacua mai eficient aerul cald din camera.

În funcție de nivelul de umiditate din locuință, pot fi necesare echipamente suplimentare, precum umidificatoare sau dezumidificatoare.

În sezonul cald, umiditatea tinde să crească, iar dacă nivelul acesteia depășește 50%, este recomandată utilizarea unui dezumidificator. Umiditatea ridicată poate amplifica senzația de căldură și disconfortul din interiorul locuinței. Este important de menționat și faptul că aparatul de aer condiționat contribuie la reducerea umidității din aer, prin mecanismul său de extragere a umezelii din atmosferă. Din acest motiv, este esențial să menținem un nivel optim al umidității în interior, situat între 30% și 50%, pentru a asigura un mediu sănătos și confortabil.”, a specificat medicul

Sfaturi pentru un somn odihnitor în perioada verii

„Materialele textile folosite în timpul nopții pot influența semnificativ confortul și calitatea odihnei. Din acest motiv, este recomandată alegerea lenjeriilor de pat realizate din fibre naturale, precum bumbacul, care permit o mai bună circulație a aerului și ajută la reducerea senzației de supraîncălzire. În schimb, țesăturile sintetice pot accentua transpirația și pot crea disconfort pe durata somnului.

Tot înainte de culcare, se recomandă un duș cu apă la o temperatură mai scăzută, dar nu foarte rece, care poate contribui la relaxarea organismului și la adaptarea acestuia la temperaturile din timpul nopții. Totodată, pentru a limita încălzirea excesivă a locuinței, este recomandată reducerea expunerii la lumina solară pe parcursul zilei, prin utilizarea draperiilor opace sau a jaluzelelor. Aceste măsuri pot contribui la menținerea unui mediu mai confortabil pentru odihnă.”, conchide Răzvan Lungu, medic pneumolog, cu atestat în somnologie

Editor : C.S.