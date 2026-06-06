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Video Nicușor Dan a convocat o ședință, astăzi la Constanța, după incidentele cu dronele din Marea Neagră și în port

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Nicușor Dan.
Nicușor Dan. Foto: Inquam Photos / George Călin

Președintele Nicușor Dan a convocat, sâmbătă de la ora 12.00, o ședință de lucru în care va fi analizat incidentul provocat de dronele marine care au explodat în Portul Constanța și în largul Mării Negre, precum și măsurile necesare pentru consolidarea apărării și securității pe litoralul românesc.

Ședința are loc la sediul Brigăzii 243 Radioelectronică și Observare „Calatis” din Constanța, cu participarea reprezentanților instituțiilor cu atribuții în domeniul securității și apărării naționale, mai transmite Administrația Prezidențială.

La reuniunea de sâmbătă vor fi analizate circumstanțele incidentului, impactul asupra securității naționale și regionale, precum și măsurile pentru întărirea capacităților de supraveghere, prevenire și reacție în zona Mării Negre, mai spune sursa citată.

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La finalul ședinței, șeful statului va susține o declarație de presă.

Președintele României a anunțat încă de vineri, în Muntenegru, că vrea să aibă o discuție cu instituţiile responsabile, să înţeleagă foarte bine contextul, echipamentele şi eventuale lipsuri pe care le avem.

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„Acesta este al doilea incident de securitate semnificativ din această săptămână pe litoralul românesc, după descoperirea unei mine marine între Vama Veche și 2 Mai, care se adaugă incidentului de la Galați.

Cu un conflict militar la graniță, este evident că mediul de securitate în care ne aflăm este unul sensibil, motiv pentru care ne vom menține un nivel ridicat de vigilență. Astfel de situații deosebit de grave sunt consecințele directe ale războiului de agresiune declanșat de Rusia împotriva Ucrainei.

Ca stat membru NATO, cu ieșire la Marea Neagră, vom continua să cooperăm strâns cu aliații noștri și vom lua toate măsurile necesare pentru a proteja cetățenii și interesele naționale”, a scris Nicușor Dan, vineri pe contul X.

Editor : A.P.

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