Live TV

Bătălia pentru imperiul media al lui Rupert Murdoch s-a încheiat. Membrii familiei magnatului au ajuns la un acord pentru succesiune

Data publicării:
London, UK. March 5th, 2016.File Photo. Rupert Murdoch steps down as Chairman of Fox and NewsCorp. His son Lachlan Murdoch takes over from him.Seen here in 2016 Rupert Murdoch accompanied by his sons James Murdoch, and Lachlan Murdoch (left) attending t
Rupert Murdoch cu doi dintre copiii săi - Lachlan (stânga) și James (dreapta). Foto: Profimedia Images

Familia Murdoch a anunțat, luni, că Lachlan Murdoch, fiul cel mare al magnatului Rupert Murdoch, va prelua controlul asupra afacerilor, care include Fox News, The Wall Street Journal și The Times în Marea Britanie, iar cei trei frați mai mari ai săi vor primi fiecare aproximativ 1,1 miliarde de dolari pentru acțiunile lor, potrivit The Guardian.

Acordul pune capăt unei bătălii juridice aprige între cei mai mari copii ai lui Murdoch pentru controlul asupra afacerii tatălui lor în vârstă de 94 de ani, o bătălie care amintește de serialul HBO Succession, despre care se presupune că a fost inspirat de familia Murdoch. De asemenea, păstrează înclinația conservatoare a companiei media: Lachlan Murdoch este considerat cel mai conservator dintre cei mai mari copii ai lui Murdoch.

Lachlan este actualul președinte al News Corp, compania-mamă a peste 20 de publicații, inclusiv Journal, The Times și New York Post, după ce i-a succedat tatălui său în 2023.

Copiii lui Rupert Murdoch cu a treia sa soție, Wendy Deng, Chloe și Grace, se vor alătura lui Lachlan într-un nou trust familial care va deține pachete de control la Fox Corporation și News Corp, grupurile media ale familiei Murdoch. Conform acordului, Prudence MacLeod, Elisabeth Murdoch și James Murdoch vor fi beneficiarii unui trust care va găzdui veniturile din vânzare.

Cei trei copii l-au dat în judecată pe tatăl lor în Reno, Nevada, după ce acesta a încercat să le smulgă puterea de vot și să-l lase pe Lachlan cu controlul exclusiv asupra companiilor dintr-un proiect pe care Murdoch l-ar fi numit „Proiectul Armonie Familială”.

Conform înregistrărilor instanței, Murdoch le-a spus altora în privat că, deși își dorea armonie în familie, credea că Lachlan era cel mai potrivit pentru a conduce imperiul media în viitor.

„Nimic nu mi-ar plăcea mai mult decât pacea în jur”, i-a scris fostei sale soții, Anna, mama lui Elisabeth, Lachlan și James. „Dar adevărul rămâne că Lachlan este cel mai potrivit pentru a conduce afacerea - foarte respectat în interior și în exterior!”

În timpul litigiului, Murdoch le-a spus copiilor săi cei mai mari, potrivit New York Times: „Aceste companii sunt moștenirea mea. Am investit totul în ele de-a lungul vieții mele”. El și-a descris activele media ca fiind un „protector al vocii conservatoare în lumea vorbitoare de limbă engleză” și a susținut că numai conducerea lui Lachlan ar putea proteja acest rol.

Citește și:

Succesiunea” sau lupta pentru putere din familia lui Rupert Murdoch. Miliardarul a pierdut o bătălie cu copiii, dar războiul continuă

Se pare că diferențele familiale și politice au creat o ruptură între Lachlan și frații săi. James Murdoch a fost un critic vocal al orientării politice a afacerii familiei, în special în ceea ce privește schimbările climatice și sprijinul acordat lui Donald Trump, care dă în prezent în judecată Wall Street Journal, ziarul lui Murdoch.

Într-un interviu rar publicat la începutul acestui an, James Murdoch a declarat pentru revista The Atlantic că îl consideră pe tatăl său un „misogin” și a descris Fox News ca o „amenințare” la adresa democrației americane. Conform articolului, James și Rupert abia dacă își vorbiseră de ani de zile.

În decembrie anul trecut, comisarul statului Nevada, Edmund Gorman, a concluzionat că Rupert și Lachlan Murdoch au acționat cu „rea-credință” în încercările lor de a modifica termenii unui trust irevocabil care împărțea controlul companiei între cei mai mari patru copii ai lui Murdoch.

Avizul usturător de 96 de pagini al lui Gorman i-a acuzat pe Murdoch și pe fiul său cel mare de o „șaradă atent elaborată” pentru a „cimenta permanent rolurile executive ale lui Lachlan Murdoch”.

Lachlan Murdoch este acum moștenitorul de facto al uneia dintre cele mai puternice companii media din lume. Pe lângă Fox News și Fox Sports și afacerea multinațională cu ziare, familia Murdoch controlează editura Harper Collins și Tubi, un serviciu de streaming gratuit aflat în plină expansiune.

„Consiliul de administrație al News Corp salută aceste evoluții și consideră că leadershipul, viziunea și managementul președintelui companiei, Lachlan Murdoch, vor continua să fie importante pentru ghidarea strategiei și a succesului companiei”, a declarat News Corp într-un comunicat.

Citește și:

Serialul „Succession” în lumea reală: Rupert Murdoch și trei dintre copiii săi se judecă pentru putere și 20 de miliarde de dolari

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
photo-collage.png - 2025-09-07T153300.880
1
Tânără agresată de partener într-un parc din Capitală. „Țipa și cerea ajutor, dar nimeni...
soldat rus într-un sat din Kursk după retragerea trupelor ucrainene
2
„O rușine uriașă pentru Putin. Totul s-a făcut praf”: Coșmarul unei familii din Kursk...
INSTANT_PROTEST_EDUCATIE_SET_2_17_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
3
Profesorii cer demisia ministrului Daniel David și amenință cu greva generală. „Să...
profimedia-1034794824
4
„Operațiunea Tensiune Joasă”. Mărturia unui muncitor de la fabrica Hyundai despre raidul...
mercenari romani aeroport
5
Ministrul Apărării: Cei din DGIA care au știut că militarii români luptă în Congo nu vor...
Aryna Sabalenka, epic fail ÎN DIRECT: "E cea mai mare gafă din viața mea!" Cum l-a numit pe Carlos Alcaraz
Digi Sport
Aryna Sabalenka, epic fail ÎN DIRECT: "E cea mai mare gafă din viața mea!" Cum l-a numit pe Carlos Alcaraz
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
blazonul departamentului de stat al Statelor Unite
SUA opresc colaborarea cu țările europene pentru combaterea...
marcel bolos si marcel ciolacu in conferinta de presa
Scandalul deficitului. Boloș: L-am anunțat de 6 ori pe Ciolacu că...
Donald Trump și Jeffrey Epstein. Foto- X
O presupusă felicitare adresată lui Jeffrey Epstein, semnată de...
Prim-ministrul Ilie Bolojan.
Bolojan: Incapacitatea de plată este exclusă. Premierul vorbește...
Ultimele știri
Haosul din Educație continuă. Ziua a doua de școală, între amenințări cu greva generală și boicotul orelor
Avertismentul șefului serviciului de informații ceh: „Rusia ar ucide civili în Cehia la fel cum face în Ucraina, să nu avem dubii”
Plan Roşu de Intervenţie: un microbuz cu 10 oameni la bord s-a ciocnit cu un autoturism la ieșirea din Mangalia
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Kwek Leng Beng and Sherman Kwek
Bătaie pe avere ca în serialul „Succesiunea”. Un magnat imobiliar din Singapore își acuză fiul că a complotat să-i preia compania
Rupert Murdoch și fiii săi Lachlan (stânga) și James (dreapta), fotografiați în 2016
„Succesiunea” sau lupta pentru putere din familia lui Rupert Murdoch. Miliardarul a pierdut o bătălie cu copiii, dar războiul continuă
Ayatollahul Khamenei
Discuții cu privire la succesorul ayatollahului Khamenei. Cine ar putea ocupa cea mai înaltă funcție în Iran
colaj cu Rupert Murdoch, Warren Buffett și Bernard Arnault
Imperiul de afaceri al unora dintre cei mai bogați oameni de pe planetă a ajuns într-un punct critic. Cine le va lua locul
Rupert Murdoch și fiii săi Lachlan (stânga) și James (dreapta), fotografiați în 2016
Serialul „Succession” în lumea reală: Rupert Murdoch și trei dintre copiii săi se judecă pentru putere și 20 de miliarde de dolari
Partenerii noștri
Pe Roz
Abby și Brittany, gemenele siameze care au uimit lumea, reacție după ce au fost pozate cu un nou-născut...
Cancan
Premierul Ilie Bolojan a făcut anunțul de care românii se temeau: Trebuie să creștem vârsta de pensionare
Fanatik.ro
Cum a ajuns statul dator vândut pensionarilor speciali. Bolojan trebuie să găsească fonduri noi pentru...
editiadedimineata.ro
Un tip de muzică ar putea fi un remediu pentru răul de mișcare
Fanatik.ro
Bombă pe final de mercato: Leo Bolgado, de la CFR Cluj la Rapid! Brazilianul, prezentat oficial în Giulești...
Adevărul
Președintele Cehiei a călătorit în secret la Craiova. Olguța Vasilescu: „Sperăm să îi fi plăcut orașul!”
Playtech
Dreptul la pensie anticipată pentru carieră lungă. Cine beneficiază de acest drept?
Digi FM
Daciana Sârbu are un nou iubit, după divorțul de Victor Ponta. Femeia de afaceri, răvășitoare alături de noul...
Digi Sport
Elena Udrea și Ioan Varga au pornit ”războiul”: ””Nu a dat banii. A înșelat peste 200 de familii”
Pro FM
Mama Loredanei Groza, sărbătorită la 80 de ani: tort, surprize și iubirea familiei. Cum arată cea mai dragă...
Film Now
Aventura care le-a distrus mariajele. John Malkovich rupe tăcerea despre legătura amoroasă cu Michelle...
Adevarul
Merită să cumperi vechime în muncă? Pensia socială este cu 268 de lei mai mare decât asigurarea retroactivă
Newsweek
Revolta pensionarilor care au trecut la pensie limită de vârstă. „Avem decizia, nu și banii”. De ce?
Digi FM
Daciana Sârbu, imagini inedite de la un eveniment. Cât de frumoasă este Irina, fiica ei și a lui Victor Ponta
Digi World
Legătura la care nu te-ai fi gândit între farfurie și somn. Ce schimbare simplă în alimentație îți poate...
Digi Animal World
Ce a descoperit o femeie în cutia de jucării a fiicei sale de 3 ani. Mama a crezut inițial că este o farsă
Film Now
Mila Kunis: "Nu știam la ce să mă aștept de la Daniel Craig". Cu ce impresie a lăsat-o după ce au jucat...
UTV
Spike are o nouă iubită după despărțirea de Livia Eftimie, fosta soție a lui Cătălin Bordea