Bătălia pentru imperiul media al lui Rupert Murdoch s-a încheiat. Membrii familiei magnatului au ajuns la un acord pentru succesiune

Familia Murdoch a anunțat, luni, că Lachlan Murdoch, fiul cel mare al magnatului Rupert Murdoch, va prelua controlul asupra afacerilor, care include Fox News, The Wall Street Journal și The Times în Marea Britanie, iar cei trei frați mai mari ai săi vor primi fiecare aproximativ 1,1 miliarde de dolari pentru acțiunile lor, potrivit The Guardian.

Acordul pune capăt unei bătălii juridice aprige între cei mai mari copii ai lui Murdoch pentru controlul asupra afacerii tatălui lor în vârstă de 94 de ani, o bătălie care amintește de serialul HBO Succession, despre care se presupune că a fost inspirat de familia Murdoch. De asemenea, păstrează înclinația conservatoare a companiei media: Lachlan Murdoch este considerat cel mai conservator dintre cei mai mari copii ai lui Murdoch.

Lachlan este actualul președinte al News Corp, compania-mamă a peste 20 de publicații, inclusiv Journal, The Times și New York Post, după ce i-a succedat tatălui său în 2023.

Copiii lui Rupert Murdoch cu a treia sa soție, Wendy Deng, Chloe și Grace, se vor alătura lui Lachlan într-un nou trust familial care va deține pachete de control la Fox Corporation și News Corp, grupurile media ale familiei Murdoch. Conform acordului, Prudence MacLeod, Elisabeth Murdoch și James Murdoch vor fi beneficiarii unui trust care va găzdui veniturile din vânzare.

Cei trei copii l-au dat în judecată pe tatăl lor în Reno, Nevada, după ce acesta a încercat să le smulgă puterea de vot și să-l lase pe Lachlan cu controlul exclusiv asupra companiilor dintr-un proiect pe care Murdoch l-ar fi numit „Proiectul Armonie Familială”.

Conform înregistrărilor instanței, Murdoch le-a spus altora în privat că, deși își dorea armonie în familie, credea că Lachlan era cel mai potrivit pentru a conduce imperiul media în viitor.

„Nimic nu mi-ar plăcea mai mult decât pacea în jur”, i-a scris fostei sale soții, Anna, mama lui Elisabeth, Lachlan și James. „Dar adevărul rămâne că Lachlan este cel mai potrivit pentru a conduce afacerea - foarte respectat în interior și în exterior!”

În timpul litigiului, Murdoch le-a spus copiilor săi cei mai mari, potrivit New York Times: „Aceste companii sunt moștenirea mea. Am investit totul în ele de-a lungul vieții mele”. El și-a descris activele media ca fiind un „protector al vocii conservatoare în lumea vorbitoare de limbă engleză” și a susținut că numai conducerea lui Lachlan ar putea proteja acest rol.

Se pare că diferențele familiale și politice au creat o ruptură între Lachlan și frații săi. James Murdoch a fost un critic vocal al orientării politice a afacerii familiei, în special în ceea ce privește schimbările climatice și sprijinul acordat lui Donald Trump, care dă în prezent în judecată Wall Street Journal, ziarul lui Murdoch.

Într-un interviu rar publicat la începutul acestui an, James Murdoch a declarat pentru revista The Atlantic că îl consideră pe tatăl său un „misogin” și a descris Fox News ca o „amenințare” la adresa democrației americane. Conform articolului, James și Rupert abia dacă își vorbiseră de ani de zile.

În decembrie anul trecut, comisarul statului Nevada, Edmund Gorman, a concluzionat că Rupert și Lachlan Murdoch au acționat cu „rea-credință” în încercările lor de a modifica termenii unui trust irevocabil care împărțea controlul companiei între cei mai mari patru copii ai lui Murdoch.

Avizul usturător de 96 de pagini al lui Gorman i-a acuzat pe Murdoch și pe fiul său cel mare de o „șaradă atent elaborată” pentru a „cimenta permanent rolurile executive ale lui Lachlan Murdoch”.

Lachlan Murdoch este acum moștenitorul de facto al uneia dintre cele mai puternice companii media din lume. Pe lângă Fox News și Fox Sports și afacerea multinațională cu ziare, familia Murdoch controlează editura Harper Collins și Tubi, un serviciu de streaming gratuit aflat în plină expansiune.

„Consiliul de administrație al News Corp salută aceste evoluții și consideră că leadershipul, viziunea și managementul președintelui companiei, Lachlan Murdoch, vor continua să fie importante pentru ghidarea strategiei și a succesului companiei”, a declarat News Corp într-un comunicat.

