Nouă membră a familiei regale britanice: nepoata regelui Charles a născut o fetiță. A cincisprezecea în ordinea succesiunii la tron

Familia regală britanică s-a mărit din nou. Prințesa Eugenie, nepoata regelui Charles al III-lea, și soțul său, Jack Brooksbank, au devenit părinții unei fetițe, născută luni, 3 august, într-un spital din Lisabona, relatează The Times.

Familia regală britanică a anunțat cu bucurie venirea pe lume a celui de-al treilea copil al cuplului. Nou-născuta ocupă locul 15 în ordinea succesiunii la tronul Regatului Unit.

Anunțul nașterii a fost făcut printr-un comunicat oficial al familiei regale britanice, în care se precizează că Prințesa Eugenie și Jack Brooksbank sunt „încântați” de venirea pe lume a fiicei lor.

„Alteța Sa Regală Prințesa Eugenie și domnul Jack Brooksbank sunt încântați să anunțe nașterea în siguranță a fiicei lor, care s-a născut luni, 3 august 2026, la ora 18:20, într-un spital din Lisabona, Portugalia”, se arată în comunicatul familiei regale, citat de The Times.

Regele Charles al III-lea și regina, alături de ceilalți membri ai familiei regale, au primit vestea cu bucurie.

Al treilea copil al cuplului

Fetița este primul copil al Prințesei Eugenie născut în afara Marii Britanii și al treilea copil al cuplului. Eugenie și Jack Brooksbank mai au doi fii, August și Ernest.

Prințesa Eugenie este fiica cea mică a prințului Andrew și a lui Sarah Ferguson și nepoata regretatei regine Elisabeta a II-a. Ea s-a căsătorit cu Jack Brooksbank în 2018, la Castelul Windsor.

Deși face parte din familia regală, Eugenie nu îndeplinește în mod obișnuit atribuții oficiale în numele monarhiei. Ea este cunoscută mai ales pentru activitatea sa în domeniul artei și pentru implicarea în proiecte caritabile.

Succesiunea britanică și locul noii prințese

Ordinea succesiunii la tron este condusă de Prințul William, moștenitorul tronului, urmat de copiii săi, prințul George, prințesa Charlotte și prințul Louis. După aceștia urmează ceilalți descendenți ai regelui Charles al III-lea și ai familiei sale.

Schimbările introduse prin Legea Succesiunii la Coroană din 2013 au eliminat regula prin care fiii mai mici îi precedau pe surorile lor mai mari. Astfel, ordinea este stabilită în funcție de naștere, fără discriminare între băieți și fete.

Noua fiică a Prințesei Eugenie se află însă departe de tron, iar șansele ca ea să ajungă vreodată monarh sunt extrem de reduse. Cu toate acestea, poziția sa în succesiune confirmă apartenența la una dintre principalele ramuri ale familiei regale britanice.

Editor : M.C