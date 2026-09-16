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MAI: Protestul din Piața Victoriei s-a încheiat. Trei dosare penale, șase rețineri și amenzi de 46.000 de lei

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Foto: Profimedia Images
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Protestul din Piața Victoriei s-a încheiat. 47 de persoane au fost duse la poliție pentru verificări, șase au fost reținute pentru 24 de ore, iar polițiștii au aplicat 24 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 46.000 de lei, a anunțat Ministerul Afacerilor Interne.

„Protestul s-a încheiat. Activitățile structurilor MAI continuă pentru identificarea și sancționarea celor care au încălcat legea”, a transmis ministerul, într-un comunicat de presă.

În urma intervenției polițiștilor și jandarmilor au fost deschise trei dosare penale pentru fapte de ultraj, tulburarea ordinii și liniștii publice, instigare publică, distrugere, precum și pentru portul sau folosirea de obiecte periculoase.

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„Structurile Ministerului Afacerilor Interne au acționat pe întreaga durată a protestului pentru menținerea ordinii publice, protejarea participanților și a celorlalți cetățeni, precum și pentru prevenirea și gestionarea situațiilor care puteau afecta siguranța publică”, a precizat MAI.

47 de persoane au fost conduse la sediile unităților de poliție pentru verificări și documentarea faptelor, iar șase au fost reținute pentru 24 de ore.

Pe timpul protestului, echipajele medicale au acordat sprijin pentru 32 de persoane care au prezentat stări de rău, printre care lipotimie, dureri toracice și amețeli. Nouă persoane au fost transportate la unități medicale.

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Verificările continuă pentru identificarea tuturor persoanelor implicate în fapte penale sau contravenționale. Cercetările sunt efectuate sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul București.

MAI precizează că datele vor fi actualizate pe măsură ce activitățile de identificare, verificare și documentare vor fi finalizate.

Editor : Ana Petrescu

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