Charlie Kirk, activistul conservator american asasinat cu sânge rece în fața a mii de studenți și a familiei, era un susținător al principiului că existența incidentelor armate justifică posesia de armament de către civili.

În cadrul unui eveniment din aprilie 2023 organizat la scurt timp după un atac armat într-o școală în Nashville, Charlie Kirk declara că este necesar ca un anumit număr de oameni să moară anual ca urmare a violențele armate pentru ca Al Doilea Amendament la Constituţia SUA să poată exista în continuare. 

Într-o altă afirmație controversată legată de violențele armate, activistul cerea ca execuțiile să fie publice și televizate și inclusiv copiiilor să le fie permis să le urmărească. 

„Ar trebui să avem o viziune sinceră și reducționistă a violențelor armate, dar nu una utopică. Nu vei trăi niciodată într-o societate în care ai civili armați și să nu ai niciun deces provocat de incidente armate. Este ceva ce nu are niciun sens. Este naiv. 

Cred că merită să plătim un cost, din nefericire, al pierderii unor vieți omenești anual ca urmare a violențelor armate ca să putem avem amendamentul II să protejeze celelalte drepturi oferite de Dumnezeu. Este o înțelegere prudentă. Este rațional”, spunea Charlie Kirk, activistul conservator, aliat al președintelui Donald Trump.

Editor : A.C.

