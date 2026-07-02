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„Pentru prima dată”. Ucraina a aprobat un mecanism care permite vânzarea în străinătate a armelor de producție proprie

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Această fotografie prezintă o rachetă de croazieră FP-5 Flamingo și o dronă FP-1 produse de compania ucraineană de tehnologie de apărare Fire Point, expuse la Eurosatory, un târg comercial dedicat apărării și securității terestre și aeroterestre, care a avut loc la Villepinte, în periferia Parisului, pe 16 iunie 2026. Foto: Profimedia
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Guvernul Ucrainei a aprobat „primul mecanism transparent” pentru exporturile de arme din țară, a declarat ministrul apărării pe 1 iulie, o măsură despre care companiile din sectorul apărării susțin că le va ajuta să se mențină pe linia de plutire și să asigure creșterea industriei pe termen lung.

„Pentru prima dată, a fost stabilită o procedură clară care fixează reguli uniforme pentru stat, producători și parteneri”, a declarat ministrul ucrainean al apărării, Mykhailo Fedorov, într-o postare pe Telegram.

Deși o mulțime de companii inovatoare din domeniul tehnologiei militare au apărut de la invazia pe scară largă a Rusiei din 2022, guvernul ucrainean le-a interzis până acum să exporte în străinătate. Însă firmele ucrainene din domeniul apărării produc acum mai mult decât își poate permite statul să cumpere, ceea ce a determinat apeluri din partea companiilor pentru deschiderea exporturilor, astfel încât firmele să se mențină pe linia de plutire din punct de vedere financiar și, în același timp, să se extindă.

Fedorov a afirmat că acest mecanism „va asigura că producătorii ucraineni dispun de reguli clare pentru colaborarea cu partenerii internaționali, pot crește producția, pot atrage investiții și, în același timp, pot garanta satisfacerea prioritară a nevoilor Forțelor de Apărare Ucrainene”.

Exporturile de arme și tehnologie vor fi limitate la țările participante la „Drone Deal”, o inițiativă a guvernului ucrainean. Douăzeci și șapte de țări au aderat la acest acord, inclusiv 15 țări membre NATO.

Modificările vor introduce o procedură transparentă prin care producătorii ucraineni să poată depune cereri de export, a declarat Fedorov.

„Întregul proces va fi cât mai digitalizat și cât mai simplificat posibil, și sper că vă va face plăcere să vă vindeți produsele partenerilor noștri”, le-a spus ministrul Apărării, Mykhailo Fedorov, participanților la un eveniment organizat la Kiev pe 30 iunie, cu o zi înainte de anunț.

Fedorov a subliniat în cadrul conferinței că, deși Ucraina „a adoptat deja peste 50 de acte legislative și normative legate de tehnologia de apărare pe durata războiului”, guvernul a lucrat la „acest act specific timp de multe luni — de fapt, de mai bine de un an”.

Însă modificările vor avea loc „fără transferul drepturilor de proprietate intelectuală”, a afirmat Fedorov, iar reexportul va fi posibil cu acordul scris al Ucrainei.

Fedorov a mai precizat că nevoile armatei ucrainene vor avea prioritate față de orice exporturi.

Școala de Economie din Kiev estimează că segmentul de înaltă tehnologie al sectorului de apărare al Ucrainei va atinge 6,8 miliarde de dolari în 2025, deși afirmă că cifra reală este probabil mai mare.

Directorul general al FirePoint, un important producător de drone și al rachetei de croazieră „Flamingo”, produsul-vedetă al Ucrainei, a declarat în luna mai că valoarea companiei era de 6 miliarde de dolari — un semn al creșterii extraordinare a firmelor ucrainene din domeniul apărării de la începutul invaziei pe scară largă a Rusiei.

Deși președintele ucrainean Volodimir Zelenski a făcut aluzii la exporturi încă din februarie 2026, iar războiul din Orientul Mijlociu a dat un nou impuls dezbaterii, comentariile lui Fedorov reprezintă cel mai concret pas către liberalizarea exporturilor.

Nu este însă clar cât de semnificativ va fi impactul modificărilor aduse controalelor asupra exporturilor. Ucraina, și în special președintele Zelensky, s-au arătat reticenți în a relaxa restricțiile, de teama că acest lucru ar putea duce la scurgerea armelor necesare pentru continuarea războiului.

„Sper că acest lucru va transforma Ucraina într-un actor global, permițându-ne să deschidem exporturile, să împărtășim tehnologiile noastre și să contribuim la consolidarea democrațiilor partenerilor noștri care ne susțin astăzi”, a declarat Fedorov.

Editor : A.R.

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