Democrații preiau Congresul: care sunt companiile mari care riscă anchete și ce mize ascunse sunt în joc

Majoritatea iminentă a democraților în Congres ar putea însemna că un număr mare de companii se vor afla acum în vizor, întrucât rapoartele sugerează că firmele din domeniul inteligenței artificiale, contractorii din sectorul apărării și multe altele se pregătesc pentru o supraveghere mai strictă - mai ales dacă s-au aliat cu administrația Trump, scrie Forbes.

Controlul democraților asupra Camerei Reprezentanților și Senatului înseamnă că parlamentarii partidului vor avea acum puterea de a desfășura anchete și de a obliga legal companiile să se conformeze solicitărilor lor, întrucât vor avea posibilitatea de a emite citații, de a convoca audieri și multe altele.

Legiuitorii și-au semnalat intenția de a viza unele dintre cele mai valoroase companii din lume, Bloomberg relatând că companii precum Amazon și Nvidia au primit deja scrisori de solicitare de informații chiar înainte de alegeri, iar viitorul președinte al Comisiei de Supraveghere a Camerei Reprezentanților, deputatul Robert Garcia (democrat din California), a declarat pentru Semafor încă din februarie că biroul său începuse să contacteze corporațiile.

Mai multe companii au început deja să se pregătească

Relatări din perioada anterioară alegerilor de la jumătatea mandatului sugerează că o serie de companii au început deja să se pregătească pentru eventualitatea unui control din partea Congresului, luând măsuri pentru a intra în grațiile politicienilor democrați și creând grupuri de lucru interne, relatează Wall Street Journal.

Companiile cu legături cu președintele Donald Trump și administrația sa vor fi în centrul atenției, inclusiv companiile în care el și familia sa sunt direct implicați și companiile care l-au susținut public, inclusiv prin donații pentru sala de bal pe care președintele intenționează să o amenajeze la Casa Albă.

Garcia a declarat pentru Semafor în februarie că există, de asemenea, „oportunități” de a investiga „corporațiile care nu susțin familiile americane și nu se concentrează cu adevărat pe accesibilitatea prețurilor”, iar analiștii de la Morningstar au speculat că investigațiile ar putea include și companiile petroliere, din cauza prețurilor ridicate la benzină, sau companiile farmaceutice care au încheiat acorduri privind prețurile medicamentelor cu administrația Trump.

Se preconizează că marile companii din domeniul inteligenței artificiale și al tehnologiei vor fi, de asemenea, o țintă importantă a Congresului, senatorul Ed Markey, democrat din Massachusetts, răspunzând marți seara la o postare despre „directorii marilor companii tehnologice” prin comentariul: „Vor trebui să planteze păduri noi pentru toate citațiile pe care le vom tipări.”

Cine ar putea fi vizat: companiile cu legături cu Trump

Cele mai probabile companii care vor fi supuse rapid unei anchete sunt cele cu legături cu Trump, inclusiv întreprinderile în care el și fiii săi dețin funcții, precum piața de predicții Kalshi, unde Donald Trump Jr. este consilier, și companiile care au primit bani de la firma de capital de risc a lui Trump Jr., 1789 Capital.

Companiile care au contribuit la efortul „DOGE” al lui Elon Musk ar putea fi, de asemenea, supuse unei anchete, relatează Washington Post.

Marile companii care au donat bani pentru sala de bal a lui Trump vor fi probabil interogate cu privire la donațiile lor și la relația cu administrația Trump, după cum relatează Bloomberg, Amazon, Apple, Comcast, Meta, Microsoft și Nvidia au primit înainte de alegerile de la jumătatea mandatului scrisori prin care li se solicitau informații despre donațiile lor.

The Post a relatat luni că companiile ar putea fi, de asemenea, implicate în anchetele Congresului care se concentrează mai direct asupra lui Trump, întrucât ar putea fi mai ușor din punct de vedere logistic pentru legislatori să citeze companiile pentru comunicări și documente legate de guvern decât Casa Albă.

Avocatul Joel Green a prevăzut pentru The Post că un Congres condus de democrați se va concentra imediat „asupra companiilor private și corporațiilor care au avut legături cu președintele Trump și cu agențiile din cadrul puterii executive”, fostul oficial al Departamentului Justiției, Michael Edney, descriind companiile ca fiind un „punct vulnerabil” pentru obținerea comunicărilor guvernamentale, deoarece adesea „companiile private sau persoanele fizice pot fi mai afectate de anchetele Congresului decât este puterea executivă”.

Cine ar putea fi vizat: companiile de IA și din domeniul tehnologiei

Giganții din domeniul inteligenței artificiale și al tehnologiei, precum OpenAI, Google, Meta și Anthropic, se vor confrunta probabil cu o examinare atentă din partea Congresului, întrucât democrații manifestă o dorință mai mare de a reglementa IA și giganții tehnologici decât republicanii, pe măsură ce impactul social al industriei crește.

Opinia publică din ce în ce mai ostilă față de IA și centrele de date face, de asemenea, ca atacarea acestei industrii să fie o perspectivă deosebit de atractivă pentru democrați; Cooper Teboe, un strateg democrat din Silicon Valley, a declarat pentru Post că, având în vedere că publicul larg îi percepe pe mulți dintre cei din lumea tehnologiei ca fiind „opresori”, adoptarea de către democrați a unei poziții de „tragere la răspundere a sectorului tehnologic” ar fi „o strategie politică fantastică, absolut fantastică pentru ei”. Iar Silicon Valley a început deja să se pregătească: Meta a făcut donații către politicieni democrați în perioada premergătoare alegerilor de la jumătatea mandatului, pe măsură ce șansele stângii de a recâștiga controlul asupra Congresului au crescut, relatează The Wall Street Journal, în timp ce OpenAI a încercat să câștige sprijinul democraților organizând cine cu parlamentari democrați, iar CEO-ul Sam Altman și directorii executivi ai Google au participat la evenimente găzduite de Jeffries în Washington, D.C.

Contractanții din domeniul apărării

Companiile care fac afaceri cu Pentagonul vor fi probabil o prioritate majoră pentru democrați, relatează The Post, citând surse anonime care afirmă că legislatorii intenționează să investigheze firmele de tehnologie de apărare, precum și companiile de producție și minerit care colaborează cu armata.

Palantir, compania de tehnologie militară Anduril și orice companie care are contracte de neconcurență cu Pentagonul vor fi probabil supuse unei anchete, relatează The Post, la fel ca și companiile care au primit contracte de la Pentagon după ce au obținut fonduri de la 1789 Capital.

Democrații au solicitat deja inspectorului general al Departamentului Apărării să investigheze rapoartele conform cărora peste 3 miliarde de dolari din fondurile Pentagonului au ajuns la companii cu legături cu fiii președintelui, dar majoritatea pe care urmează să o obțină înseamnă că vor avea în curând mult mai multe oportunități de a lansa ei înșiși o astfel de anchetă.

Companiile private de securitate internă

Companiile care au contracte cu Departamentul Securității Interne și au beneficiat de eforturile de deportare în masă ale administrației Trump vor fi, de asemenea, probabil ținta criticilor, au prognozat analiștii Morningstar, cum ar fi operatorii privați de închisori GEO Group și CoreCivic. GEO Group a fost un important donator al campaniei lui Trump și a fost un donator major al super-PAC-ului MAGA Inc. al lui Trump.

Compania a atras atenția pentru că a făcut unele dintre aceste donații imediat după ce a primit contracte guvernamentale profitabile — aspect pe care democrații l-ar putea investiga acum.

Sectorul sănătății

Democrații au dat de înțeles că ar putea viza în mod special sectorul sănătății, întrucât creșterea costurilor serviciilor medicale continuă să fie o problemă majoră pentru americani.

Comisia pentru Energie și Comerț a Camerei Reprezentanților intenționează să analizeze creșterea costurilor asigurărilor de sănătate în cadrul Legii privind îngrijirea medicală accesibilă (Affordable Care Act), a relatat miercuri jurnalistul Scott MacFarlane, ceea ce ar putea include anchetarea companiilor de asigurări de sănătate, iar democrații din Senat au început deja să analizeze aspecte precum colaborarea unor companii de asigurări cu administrația Trump pentru a exclude persoane din planurile lor de asigurări de sănătate.

Colaborarea lui Trump cu companiile farmaceutice ar putea fi, de asemenea, o sursă de anchetă, întrucât democrații au pus anterior întrebări cu privire la acordurile încheiate între guvern și companiile farmaceutice privind prețurile medicamentelor, dacă au fost într-adevăr benefice pentru americani sau au avut ca scop „doar îmbogățirea familiei lui Trump”.

Cine ar mai putea fi vizat: Wall Street

Democrații ar putea adopta, de asemenea, o poziție dură față de Wall Street și de directorii din sectorul financiar - și sunt pregătiți să facă acest lucru mai ales în ceea ce îl privește pe defunctul infractor sexual Jeffrey Epstein.

Legislatorii democrați au introdus anterior o propunere legislativă care ar obliga autoritățile de reglementare financiară să investigheze băncile de pe Wall Street și directorii care au făcut afaceri cu Epstein, ceea ce ar putea duce la deschiderea unor anchete penale împotriva directorilor, dacă se constată că aceștia au contribuit la facilitarea activităților defunctului finanțist și a presupuselor sale abuzuri.

Comisia de Supraveghere a Camerei Reprezentanților a promis, de asemenea, că va pune legăturile lui Epstein cu Wall Street în centrul noii sale anchete privind cazul Epstein după alegerile de la jumătatea mandatului, anchetă în cadrul căreia comisia va avea acum competența de a emite citații către firmele de pe Wall Street și de a-i obliga legal pe bancherii de top să depună mărturie sub jurământ.

De asemenea, se așteaptă ca Wyden să pună în evidență legăturile dintre Wall Street și Epstein atunci când va prelua conducerea Comisiei pentru Finanțe a Senatului, întrucât democratul investiga de mult timp finanțele lui Epstein- și a promis miercuri că va urmări „băncile care au ajutat la mușamalizarea infracțiunilor lui Epstein”.

Editor : M.C