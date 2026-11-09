Trump spune că a glumit când i-a propus şefului organizaţiei de MMA să fie purtătorul său de cuvânt

Preşedintele american Donald Trump susţine că propunerea de a-l numi pe Dana White, şeful UFC, cea mai importantă organizaţie de arte marţiale mixte (MMA) din lume, în funcţia de secretar de presă al Casei Albe a fost o glumă.

„Glumeam doar, dar lui Dana îi place ideea”, le-a declarat Trump duminică reporterilor de pe pista aeroportului din Florida care îi poartă numele.

Trump a făcut anunţul sâmbătă pe reţeaua sa de socializare Truth Social, adăugând că White, pe care l-a descris ca fiind un „luptător şi războinic violent”, nu a acceptat încă oferta.

„Dana, te rog să accepţi acest post”, a scris Donald Trump, îndemnându-l să se înconjoare de adjuncţi din lumea MMA, „chiar dacă unii nu sunt din ţara noastră”.

Bărbatul în vârstă de 57 de ani, vorbind după un eveniment la care a participat la Londra, a declarat că va merge la Washington „imediat” pentru a se întâlni cu preşedintele SUA luni.

„Voi avea mai multe de spus după aceea”, a adăugat el în faţa presei.

Poziţia strategică de secretar de presă al Casei Albe este vacantă de la demiterea lui Katie Zacharia pe 16 octombrie, după doar cinci zile. Această comentatoare conservatoare a făcut o impresie slabă în timpul singurului briefing de presă pe care l-a condus şi a fost acuzată că a minţit cu privire la calificările sale de juristă.

Donald Trump şi-a sărbătorit cea de-a 80-a aniversare în iunie găzduind un turneu de MMA la Casa Albă, organizat de UFC.

Dana White a apărut pe scenă alături de Trump în timpul discursului de victorie pentru realegerea sa în 2024.

Editor : B.P.