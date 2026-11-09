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Video Scandal de spionaj la Nvidia. Anchetă deschisă după dezvăluirile despre relația lui Jensen Huang cu o presupusă spioană chineză

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Președintele Donald Trump îi înmânează Medalia Națională pentru Știință CEO-ului Nvidia, Jensen Huang, la Washington, pe 8 octombrie 2026. Foto: Profimedia Images
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Din articol
Poziția strategică a Nvidia în competiția dintre SUA și China Nvidia, afectată și de scăderile de pe Wall Street

Gigantul tehnologic american Nvidia a anunțat deschiderea unei anchete independente după apariția unor informații potrivit cărora directorul general Jensen Huang ar fi fost ținta unei operațiuni de spionaj chinezesc. Investigația vine în urma dezvăluirilor despre relația acestuia cu o femeie de afaceri suspectată că transmitea informații către Beijing, despre care a fost informat și președintele american Donald Trump, potrivit The Guardian.

The New York Times a relatat în octombrie că Donald Trump fusese informat anul trecut, pe baza unor date obținute de serviciile de informații, că Huang avea o relație apropiată cu o femeie de afaceri din China care transmitea informații către Beijing.

În declarațiile făcute duminică jurnaliștilor, Trump a minimalizat dezvăluirile despre Huang, un consilier influent al președintelui în domeniul inteligenței artificiale. „Cred că este un om onorabil. Cred că probabil are o explicație pentru asta. Trebuie să o ascultăm”, a spus Trump.

Președintele american a evitat și întrebarea dacă regretă acum că nu a luat măsuri atunci când i-au fost prezentate informațiile respective. El a sugerat, de asemenea, că ar fi bucuros să îl ia pe Huang într-o vizită în Asia, săptămâna viitoare. „Nu am auzit să fi făcut ceva greșit”, a declarat Trump. „A avut de-a face cu cineva. Dar, știți, toată lumea face asta”.

Parlamentarii republicani s-au arătat însă mult mai îngrijorați. Aceștia i-au cerut lui Huang să participe săptămâna viitoare la o audiere cu ușile închise în fața comisiilor pentru afaceri externe și informații din Camera Reprezentanților, pentru a oferi explicații privind „protocoalele de securitate ale Nvidia împotriva spionajului desfășurat de adversari străini”, precum și despre relația sa cu Alice Huang, cunoscută și sub numele de Huang Le.

Aceasta este directoare în cadrul Megaspeed, o companie de centre de date cu sediul în Singapore, și nu are nicio legătură de rudenie cu directorul general al Nvidia. Femeia fusese suspectată anterior că introducea ilegal cipuri Nvidia în China, ceea ce a determinat autoritățile americane să o plaseze sub supraveghere.

Potrivit The New York Times, care citează surse anonime, oficialii americani au ajuns la concluzia că aceasta acționa ca agent al serviciilor de informații chineze și transmitea Beijingului informații comerciale.

Consiliul de administrație al Nvidia a transmis duminică, într-un comunicat, că, deși nu are motive să creadă că securitatea națională a Statelor Unite sau informațiile confidențiale ale companiei ar fi fost compromise, investigația va analiza toate informațiile disponibile.

„Consiliul de administrație acordă prioritate securității naționale și economice a Statelor Unite, care este de o importanță fundamentală pentru interesele Nvidia și ale acționarilor săi”, se arată în comunicat. „Consiliul are încredere în Jensen și în echipa sa de conducere și va oferi informații suplimentare atunci când va fi cazul”. Compania a adăugat că Huang susține pe deplin investigația și s-a angajat să coopereze.

Potrivit Axios, care a citat duminică un proiect de e-mail adresat de Huang angajaților, directorul general al Nvidia ar fi recunoscut că a avut o relație romantică cu o presupusă spioană chineză și și-ar fi asumat întreaga responsabilitate pentru faptele sale.

„Mi-am înșelat soția. Acțiunile mele au rănit-o pe ea și pe copiii noștri. Nu există nicio scuză pentru ceea ce am făcut”, ar fi afirmat Huang în proiectul de e-mail consultat și de Reuters.

The New York Times a relatat duminică și că un memorandum redactat de secretarul de stat american Marco Rubio a circulat în primăvara trecută printre principalii responsabili politici ai administrației Trump.

Documentul cita informații ale serviciilor secrete potrivit cărora femeia de afaceri care avusese o relație cu directorul general al Nvidia era spioană a Ministerului Securității Statului din China. În ciuda acestor îngrijorări, Huang a fost invitat să facă parte din delegația lui Trump în timpul vizitei acestuia în China, în luna mai.

Huang și soția sa, Lori Huang, au fost invitați și la un dineu de stat organizat la Casa Albă, în septembrie, în onoarea președintelui chinez Xi Jinping. Cei doi au fost așezați la masa principală, alături de Trump și de liderul Chinei.

Poziția strategică a Nvidia în competiția dintre SUA și China

Cipurile performante produse de Nvidia reprezintă una dintre tehnologiile fundamentale ale dezvoltării accelerate a inteligenței artificiale, ceea ce l-a propulsat pe Jensen Huang într-una dintre cele mai influente poziții de conducere din industrie.

În această calitate, Huang a dezvoltat un parteneriat strâns cu Trump, în contextul în care administrația americană încearcă să mențină poziția dominantă a Statelor Unite în dezvoltarea inteligenței artificiale.

Cu toate acestea, preocupările legate de securitatea națională au determinat Washingtonul să impună controale stricte asupra exporturilor, care împiedică, în practică, Nvidia să își vândă cele mai performante procesoare clienților din China.

Oficialii americani au invocat amenințările la adresa lanțurilor de aprovizionare din SUA și riscurile pentru securitatea națională pentru a justifica restricțiile.

Scott Bessent, secretarul Trezoreriei americane, a sugerat, de asemenea, că Beijingul ar putea fi sancționat pentru furtul de date și de proprietate intelectuală din Statele Unite.

Administrația Trump a impus restricții asupra exporturilor de cipuri avansate pentru inteligență artificială către China, invocând motive de securitate națională. Alice Huang, de la Megaspeed, era suspectată că ajuta guvernul chinez să eludeze aceste restricții.

Nvidia, afectată și de scăderile de pe Wall Street

Investigația intervine după câteva zile dificile pe Wall Street pentru companiile tehnologice din domeniul inteligenței artificiale, în special pentru Nvidia.

Un val de vânzări de acțiuni din sectorul tehnologic, început la începutul lunii și amplificat de rezultate financiare dezamăgitoare, a dus la evaporarea a aproape 1.000 de miliarde de dolari din valoarea companiilor listate pe bursa Nasdaq într-o singură săptămână. Pe parcursul unei luni, pierderile cumulate au ajuns la aproximativ 2.000 de miliarde de dolari.

Scăderea cu 3,1% a acțiunilor Nvidia, companie evaluată anterior la aproximativ 5.000 de miliarde de dolari și devenită simbolul entuziasmului pentru inteligența artificială, a reprezentat recent principalul factor care a tras în jos indicele S&P 500.

Editor : M.I.

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