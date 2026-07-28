Fraţii Tate: Audierea pentru eliberarea pe cauţiune, peste două săptămâni. Cine va avea ultimul cuvânt în privința extrădării

Influencerii Andrew şi Tristan Tate, arestaţi în SUA în aşteptarea extrădării către Marea Britanie, vor depune o cerere legală prin care vor solicita eliberarea pe cauţiune până la 5 august, iar audierea în legătură cu cererea lor de eliberare va avea loc pe 13 august, a declarat luni avocata apărării, Jacqueline Perczek, potrivit Reuters.

Ei vor solicita eliberarea din închisoarea din SUA, în timp ce se opun eforturilor guvernului britanic de a-i extrăda pentru a răspunde acuzaţiilor de viol, agresiune şi complicitate la trafic în scopul exploatării sexuale, au declarat luni presei avocaţii fraţilor, scrie News.ro.

Andrew Tate, în vârstă de 39 de ani, şi Tristan Tate, în vârstă de 38 de ani, au fost arestaţi la Miami pe 18 iulie. Serviciul de Procuratură al Coroanei din Marea Britanie a declarat pe 19 iulie că a formulat noi acuzaţii împotriva fraţilor, legate de presupuse infracţiuni ce implică patru presupuse victime, comise între iulie 2010 şi august 2017.

Fraţii Tate, ambii foşti kickboxeri cu dublă cetăţenie americană şi britanică, au negat orice faptă ilegală. Aceştia sunt reţinuţi într-o închisoare federală din Miami, în timp ce un judecător american analizează cererea de extrădare formulată de Marea Britanie.

Arestările au marcat un nou capitol în problemele juridice tot mai ample ale fraţilor, care şi-au construit o comunitate numeroasă online promovându-şi opiniile despre masculinitate şi bogăţie. Andrew Tate s-a descris anterior ca fiind misogin.

Andrew Tate şi Tristan Tate au fost acuzaţi anterior în Marea Britanie de viol şi trafic de persoane în legătură cu trei presupuse victime, a declarat Serviciul de Procuratură al Coroanei. Un judecător britanic a emis un mandat de arestare pe numele lor în ianuarie 2024. Aceştia nu s-au prezentat în faţa instanţei britanice pentru a-şi exprima poziţia faţă de aceste acuzaţii.

Marea Britanie încearcă să-i extrădeze pe cei doi fraţi pentru a răspunde la ambele seturi de acuzaţii.

Audierea, pe 13 august

Procurorii de la Parchetul Federal din Miami au afirmat în documentele depuse la instanţă că judecătoarea americană Lauren Louis ar trebui să-i menţină în detenţie pe cei doi fraţi, deoarece există riscul ca aceştia să fugă şi pentru că reprezintă un pericol pentru comunitate.

Joseph McBride, avocatul fraţilor Tate, a negat că fraţii ar prezenta un risc de fugă, subliniind că aceştia s-au prezentat la audierile obligatorii din România, unde fac obiectul unei anchete penale încă din 2022, fiind acuzaţi de trafic de persoane.

„Oamenii nevinovaţi nu fug de justiţie. Oamenii nevinovaţi se încred în justiţie, deoarece, în cele din urmă, justiţia le va dovedi nevinovăţia”, a declarat McBride reporterilor în faţa tribunalului federal din Miami, după o şedinţă preliminară în faţa judecătoarei Louis.

Fraţii vor depune o cerere legală prin care vor solicita eliberarea pe cauţiune până pe 5 august, iar o audiere privind cererea lor de eliberare va avea loc pe 13 august, a declarat avocata apărării, Jacqueline Perczek.

Extrădarea, decisă de Rubio

Procesul juridic de stabilire a posibilităţii extrădării fraţilor Tate ar putea dura luni de zile. Marea Britanie are termen până pe 16 septembrie să depună cererea completă de extrădare la Departamentul de Stat, conform documentelor judiciare americane.

Louis sau orice alt judecător care se va ocupa de cazul fraţilor Tate va avea responsabilitatea de a stabili dacă Marea Britanie a furnizat suficiente probe pentru a demonstra existenţa unui motiv întemeiat care să indice că fraţii au comis infracţiunile de care sunt acuzaţi, au precizat procurorii în documentele judiciare.

Apoi, va fi la latitudinea secretarului de stat al SUA, Marco Rubio, să decidă dacă aceştia ar trebui extrădaţi, au precizat procurorii.

Rubio a declarat reporterilor la Manila, pe 22 iulie, că nu este de aşteptat să intervină în acest caz deocamdată. „Nu avem niciun rol de jucat în acest moment şi poate niciodată”, a spus Rubio.

Editor : S.S.