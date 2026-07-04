O descoperire făcută de un tânăr într-un magazin second-hand ar putea fi vândută acum cu sute de mii de dolari. Posibil un sfert de milion.



O vânătoare de comori obișnuită la un magazin second-hand din Hillsboro, în luna ianuarie, s-a transformat într-o descoperire unică în viață pentru tânărul de 19 ani Quinn Brown, informează ActionNews.



Tânărul din Portland a declarat că a descoperit și luat din magazin o jachetă care părea a fi a unui membru al celebrei echipe Los Angeles Lakers. Ulterior ea a fost autentificată ca fiind una purtată de legenda NBA, Wilt Chamberlain.

Jacheta de încălzire - aceasta este denumirea completă - are mâneci scurte și se poartă pe deasupra tricoului în perioada în care sportivul se pregătește pentru meci.



Brown a spus că a zărit jacheta Lakers în culorile auriu și violet în mâinile altcuiva. Dar când acea persoană a pus-o jos, el a luat-o repede.



„Pur și simplu a aruncat-o în fața mea, iar eu am apucat-o imediat”, a spus Brown.



Pentru doar 3,07 dolari, jacheta a devenit a lui.



Brown a spus că a avut o bănuială că jacheta ar putea fi originală. Așa că a postat o fotografie cu ea pe Instagram, unde a atras atenția casei de licitații Sotheby’s, una dintre cele mai mari din lume.



În scurt timp, jacheta era deja în drum spre New York, unde a fost autentificată profesional prin intermediul serviciului SIA Photo Match.



„Mi-au spus că jacheta ta a fost identificată ca fiind din finala NBA din 1972. Știam că tricoul din finala NBA s-a vândut cu 4,9 milioane de dolari. Acela este tricoul pe care l-a purtat sub jacheta mea”, a spus Brown.



Potrivit casei de licitații Sotheby’s, jacheta a fost, de asemenea, comparată cu imagini în care Chamberlain o purta în timpul sezonului NBA 1972-73, ultimul său sezon în ligă.



Jacheta este în prezent scoasă la licitație la Sotheby’s, cu o valoare estimată între 150.000 și 250.000 de dolari.



„Povestea lui Quinn este exemplul perfect al modului în care vânătoarea de comori la Goodwill este palpitantă și, în acest caz, pur și simplu magică”, a declarat Hayley Platt, manager de relații publice la Goodwill Industries.



Quinn Brown nu este străin de cumpărăturile din magazinele second-hand. A început să revândă încă din clasa a XI-a de liceu și, aproximativ trei ani mai târziu, a transformat această activitate într-o carieră cu normă întreagă, cu peste 10.000 de vânzări.

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Curând a devenit un „profesionist”

Brown a spus că continuă să petreacă între 15 și 20 de ore pe săptămână răscolind coșurile de la Goodwill Outlet în căutarea următoarei comori ascunse.

„Am avut un noroc imens cu jacheta mea Wilt Chamberlain, iar senzația de a găsi ceva de genul acesta este uimitoare. Făceam asta doar pentru că îmi place, fără să mă aștept vreodată la așa ceva”, a spus Brown.

Licitația pentru jachetă a început miercuri și se va desfășura până pe 20 iulie.

Brown a spus că intenționează să economisească banii obținuți din licitație, sperând că această sumă neașteptată îl va ajuta să se „pensioneze” mai devreme.

Tânărul de 19 ani își asumă, de asemenea, noua sa pasiune pentru echipa Lakers.

„Sunt fan al echipei Lakers. Am o carte despre Wilt Chamberlain pe comoda mea, o carte de colecție cu Wilt Chamberlain pe care am primit-o cadou de la un prieten și sper să găsesc niște tricouri vintage cu Wilt Chamberlain pe care să le port”, a spus el.

Cine este vedeta NBA Wilt Chamberlain

Wilt Chamberlain (1936–1999) a fost unul dintre cei mai dominanți și legendari jucători din istoria NBA.

Având o înălțime de 2,16 metri, el a redefinit jocul de baschet prin forța, viteza și agilitatea sa fizică ieșite din comun.

Chamberlain a evoluat ca pivot timp de 14 sezoane și a rămas celebru pentru recordurile sale statistice greu de egalat.

Performanțe și Recorduri Istorice

Meciul de 100 de puncte: Pe 2 martie 1962, a înscris 100 de puncte într-un singur meci împotriva echipei New York Knicks, record absolut în NBA care rezistă și astăzi.

Medii statistice ireale: Deține recordul pentru cea mai mare medie de puncte într-un singur sezon, reușind un uluitor 50,4 puncte pe meci în sezonul 1961-1962.

Cel mai bun recuperator: Este liderul absolut din istoria NBA la numărul total de recuperări (23.924).

Editor : Sebastian Eduard