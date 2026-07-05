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Exclusiv Cum va fi vremea în următoarele zile. ANM anunță un scurt episod de răcire: „Va aduce și ploi mai multe”

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vremea, meteo, canicula, vara, termometru_shutterstock_438834709
FOTO: Shutterstock
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Primele zile ale săptămânii vor aduce puține manifestări de instabilitate atmosferică, cu averse în a doua parte a zilelor, în special în zonele de deal și de munte. Totodată, vremea se va încălzi ușor, iar mercurul din termometre ar putea urca până la 32 de grade Celsius în regiunile vestice și sudice. Florinela Georgescu, director de prognoză ANM, a explicat, la Digi24, că la mijlocul săptămânii este așteptat și un scurt episod de răcire a vremii.

„În următoarele două - trei zile trebuie să ne așteptăm la o vreme comparabilă cu ceea ce am avut astăzi, adică manifestări puține de instabilitate atmosferică, averse de așteptat doar în a doua parte a zilelor, mai degrabă în zonele de deal și de munte, dar cantitățile de apă să nu fie foarte importante. Pe de altă parte, unele intensificări ale vântului mai sunt posibile astăzi în partea de sud-vest a teritoriului și trecător pe arii restrânse și în zilele viitoare, în special posibil asociate cu ploile puține despre care vă vorbeam. Din punct de vedere termic, o ușoară încălzire mâine și poimâine. Dacă astăzi maximele au urcat înspre 30° în partea de vest a țării, mâine, poimâine, poate chiar și miercuri, de așteptat 30 - 32° tot în regiunile vestice, dar și în cele sudice”,  a afirmat directorul de prognoză al ANM.

Totodată, Florinela Georgescu a menționat că la mijlocul săptămânii este așteptat și un scurt episod de răcire a vremii. Răcirea se va resimți miercuri în partea de nord a țării, iar joi în toate regiunile. 

„O răcire care să facă ca temperaturile să nu se mai apropie de 30°, să se oprească în jurul a 28°, pornind de la 20-22° în regiunile nordice și posibil în cele centrale. Acest scurt episod de răcire va aduce și ploi mai multe, dar vestea bună este că spre sfârșitul săptămânii, deci weekendul viitor, putem reveni la valori care din nou, să se încadreze, în general între 24 și 32 de grade.

Săptămâna care începe aduce pe continentul european un nou val de căldură în regiunile vestice. Mai întâi Peninsula Iberică, apoi Franța vor fi afectate de temperaturi care ar putea din nou depăși 40° și acest val de căldură are tendința de a se extinde spre Europa Centrală și este de așteptat ca să ne influențeze și pe noi în a doua jumătate a lunii. Luna iulie ar putea să ne aducă temperaturi din nou de caniculă, deci valori de peste 35° în a doua parte a lunii, așa cum indică și estimările pentru următoarele 4 săptămâni. Am putea, să zicem, termina luna iulie și chiar începe luna august cu valori foarte ridicate, valori peste media perioadei, ceea ce înseamnă că există categoric un semnal că am putea înregistra în această perioadă temperaturile cele mai ridicate ale verii”.

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Editor : A.M.G.

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