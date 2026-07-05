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Conflict politic în Polonia, ca urmare a unor livrări de rachete Patriot către Ucraina. Parlamentul și președintele n-ar fi știut nimic

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Rachete Patriot
Foto: Profimedia
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Un scandal politic a erupt duminică în Polonia din cauza unei livrări suspecte de rachete Patriot către Ucraina, partidele de opoziţie poloneze acuzând că acest lucru s-a făcut fără cunoştinţa parlamentului sau a preşedintelui ţării, transmite dpa.

Partidul Lege şi Justiţie (PiS), aflat în opoziţie, a declarat că Polonia avea nevoie la rândul său de acele rachete Patriot, pentru propria apărare.

„Aceste rachete sunt un element esenţial în apărarea spaţiului aerian polonez contra rachetelor balistice şi altor ameninţări”, a declarat pe X fostul ministru al apărării Mariusz Blaszczak, parlamentar şi membru al conducerii PiS.

Blaszczak a cerut guvernului polonez să ofere imediat clarificări în acest caz. Ministrul apărării Wladyslaw Kosiniak-Kamysz a răspuns că, în coordonare cu premierul Donald Tusk, va face public întregul ajutor militar acordat Ucrainei de Varşovia începând din 2022. Preşedinţii - iniţial Andrzej Duda şi în prezent Karol Nawrocki - au fost întotdeauna informaţi, a scris el pe platforma X.

Disputa a izbucnit după ce preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat că ţara sa rămâne fără rachete esenţiale, din cauza războiului din Iran. Sistemele Patriot sunt singurul mijloc eficient pentru Ucraina contra rachetelor balistice lansate de Rusia.

În luna martie, ministrul apărării german Boris Pistorius a încercat să găsească peste 30 de rachete Patriot împreună cu alte ţări europene şi, la o reuniune a Grupului de contact pentru apărarea Ucrainei, desfăşurată în aprilie la Ramstein, ministrul apărării ucrainean Mihailo Fedorov le-a mulţumit Germaniei, Olandei, Spaniei şi Poloniei pentru livrările suplimentare de arme către Kiev.

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Editor : Sebastian Eduard

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