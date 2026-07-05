Personalul militar ucrainean a publicat un videoclip în care se vede cum un sistem de artilerie antiaeriană Skynex, fabricat de compania germană Rheinmetall, este folosit pentru a doborî o rachetă de croazieră rusă.



Andrii, comandantul unei baterii echipate cu sisteme Skynex, a declarat că forțele de apărare ale Ucrainei au fost printre primele care au primit sistemul Skynex. Racheta de croazieră a fost doborâtă în timpul unuia dintre atacurile Rusiei asupra Ucrainei, scrie Ukrainska Pravda.



„Sistemul măsoară distanța, altitudinea și viteza țintei. Proiectilul este programat în momentul în care părăsește țeava de către un programator situat în compensatorul de frâna de gură”, a explicat Andrii.



Sistemul Skynex prezentat în videoclipul Comandamentului Aerian Vest a doborât 34 de drone de atac de tip Shahed și două rachete de croazieră Kh-101, a precizat comandamentul.

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„Sistemul urmărește automat ținta, calculează punctul de interceptare, iar proiectilul detonează în imediata apropiere a țintei”, a explicat militarul.

Skynex este un sistem de artilerie antiaeriană cu rază scurtă de acțiune, conceput pentru a combate dronele și a intercepta rachetele, muniția de artilerie și cea de mortier. Sistemul a fost dezvoltat și este fabricat de compania germană de apărare Rheinmetall.



Acesta este alcătuit din sistemul de gestionare a luptei Oerlikon Skymaster, dispozitivul tactic de achiziție a datelor radar Oerlikon X-TAR3D și până la patru tunuri antiaeriene Oerlikon Revolver Gun Mk3. Ucraina utilizează modele cu patru tunuri.



În noiembrie 2025, forțele de apărare ale Ucrainei aveau în dotare patru unități Skynex.





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Editor : Sebastian Eduard