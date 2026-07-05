O analiză a ADN-ului antic efectuată pe oasele a doi membri ai familiei Medici din perioada Renașterii a confirmat că aceștia sufereau de malarie în momentul morții, scrie Live Science.

Doi frați din bogata și puternica familie Medici au murit de malarie și nu au fost otrăviți, așa cum sugerase un zvon, au confirmat arheologii pe baza unei analize ADN a scheletelor celor doi frați. Analiza a dezvăluit, de asemenea, o tulpină unică și mutantă de malarie, care ar putea deține cheia înțelegerii evoluției bolii în Europa.

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Ascensiunea familiei Medici

Familia Medici a ajuns la putere în secolul al XV-lea prin înființarea celei mai mari bănci din Europa. Familia și-a folosit averea extraordinară pentru a finanța artiști renascentisti și pentru a fonda o dinastie politică care a inclus, în cele din urmă, numeroși duci, patru papi și două regine ale Franței.

În secolul al XVI-lea, Cosimo I a preluat controlul asupra întregii Toscane în calitate de mare duce. Însă, într-un interval de 25 de ani, cel puțin cinci membri ai familiei sale au murit din cauza febrei puternice. Acest lucru a dat naștere unui zvon conform căruia unii dintre ei ar fi fost otrăviți cu arsenic de către un alt membru al familiei, deși majoritatea oamenilor credeau că au murit de malarie.

Pentru a face lumină în cazul nerezolvat al familiei Medici, vechi de 500 de ani, un grup internațional de cercetători a analizat oasele a doi dintre fiii lui Cosimo I: cardinalul Giovanni de' Medici și marele duce Francesco I de' Medici, în căutarea ADN-ului parazitului Plasmodium falciparum, care provoacă cea mai letală formă de malarie și care se transmite prin țânțari.

Cercetătorii au extras ADN antic din oasele cardinalului Giovanni, care a murit în 1562, la vârsta de 19 ani, în aceeași lună cu mama sa și cu fratele său mai mic, Garzia, precum și din oasele marelui duce Francesco I, care a murit la vârsta de 46 de ani, în 1587, împreună cu soția sa. Studiul echipei a fost publicat online pe 17 iunie în revista iScience.

Zvonurile despre otrăvire

Datorită deceselor aproape simultane ale Marelui Duce Francesco I și ale soției sale, a circulat un zvon conform căruia un alt frate i-ar fi otrăvit în urma unei dispute de lungă durată. Se știa însă că membrii familiei Medici frecventau vilele familiei situate în zonele mlăștinoase și mlaștinoase din Toscana, unde malaria a fost răspândită până târziu în secolul al XX-lea.

Cercetătorii au găsit dovezi ale prezenței P. falciparum în oasele ambilor frați Medici, confirmând rapoartele medicilor de la curte din acea perioadă, care îi descriau pe frați ca fiind bolnavi de „febră terțiană”, un tip de febră mare care revine la fiecare trei zile și care este o caracteristică distinctivă a malariei. Rapoartele medicale au relevat, de asemenea, că frații erau tratați prin sângerare.

Editor : Ana Petrescu