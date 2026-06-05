Sfidare la adresa lui Trump. Camera Reprezentanţilor a aprobat un ajutor pentru Ucraina şi sancţiuni împotriva Rusiei

Peste o duzină de parlamentari republicani au sfidat propria conducere — şi pe preşedintele Donald Trump — votând alături de democraţi pentru aprobarea unui proiect de lege important care prevede acordarea unui ajutor de miliarde de dolari Ucrainei şi impunerea unor sancţiuni severe împotriva Rusiei.

Camera Reprezentanţilor a adoptat cu 226 de voturi „pentru” şi 195 „împotrivă” pachetul de măsuri, care loveşte Rusia cu noi sancţiuni asupra petrolului şi gazelor, în prima sa mare măsură pro-Ucraina din al doilea mandat al lui Trump, scrie News.ro care citează CNN.

Preşedintele Camerei, Mike Johnson, a îndemnat membrii partidului său să se opună măsurii, susţinând într-o şedinţă cu uşile închise miercuri că ar trebui să-i acorde lui Trump spaţiu de manevră pentru a negocia cu Rusia, potrivit unei persoane prezente la acea şedinţă.

Însă, în cele din urmă, 18 republicani - şi un independent care votează frecvent alături de republicani - au votat pentru adoptarea proiectului de lege, ceea ce echivalează cu o critică a poziţiei lui Trump faţă de războiul Rusiei în Ucraina, dornici să transmită un mesaj conducerii partidului, după ce partidul condus de Trump s-a îndepărtat în ultimii ani de susţinerea fermă a Ucrainei pe care o avea odinioară. Partidul este acum divizat pe această temă, mulţi republicani susţinând că SUA nu ar trebui să trimită ajutor suplimentar ţării devastate de război.

Pentru a aduce proiectul de lege în plenul Camerei Reprezentanţilor în vederea votului a fost necesară o revoltă împotriva conducerii republicane a Camerei. Reprezentantul din California Kevin Kiley, un independent care votează frecvent alături de republicani, a fost semnătura finală pe o petiţie de destituire - un instrument procedural folosit pentru a ocoli conducerea şi a forţa votul în plen. Deputatul Brian Fitzpatrick, un centrist republican şi copreşedinte al Grupului parlamentar pentru Ucraina, a lucrat luni de zile împreună cu deputatul Greg Meeks, un democrat din New York, pentru a strânge cele 218 de semnături necesare pentru a accelera procesul de votare a proiectului de lege fără aprobarea lui Johnson.

Măsura include sancţiuni stricte împotriva liderilor şi instituţiilor ruse, inclusiv bănci de top, companii petroliere şi miniere. De asemenea, include tarife de 500% pentru toate mărfurile ruseşti importate în SUA şi o interdicţie privind importul de ţiţei rusesc în SUA.

Sprijin pentru Ucraina

Există, de asemenea, un nou sprijin militar pentru Ucraina, inclusiv autorizarea a 8 miliarde de dolari pentru vânzări de arme şi o prelungire a programului militar de împrumut-închiriere din era Biden.

Având în vedere că politica externă a lui Trump s-a concentrat în mod direct asupra Iranului în ultimele luni, conflictul brutal dintre Ucraina şi Rusia s-a intensificat - cu o implicare redusă a SUA. Trump nu a înregistrat progrese tangibile în ceea ce priveşte promisiunea sa de a pune rapid capăt războiului atunci când a preluat funcţia în ianuarie 2025. Şi într-un caz recent, Trump i-a iritat chiar şi pe unii membri ai propriului său partid prin relaxarea restricţiilor asupra petrolului rusesc pentru a diminua impactul războiului din Iran asupra preţurilor la nivel global. Între timp, mulţi republicani din Camera Reprezentanţilor sunt nerăbdători ca partidul lor să se ocupe de preţurile interne, mai degrabă decât să se implice într-un alt conflict global.

Mai multe surse din Partidul Republican şi din Partidul Democrat au prezis că proiectul de lege privind Ucraina va fi adoptat în Camera Reprezentanţilor, dar au adăugat că soarta acestuia este incertă în Senat. (Mai mulţi republicani de acolo au fost susţinători vocali ai Ucrainei în trecut, dar nu este clar dacă există suficienţi senatori pentru a atinge pragul critic de 60 de voturi.) Dacă proiectul de lege ar fi luat în discuţie în Senat şi ar fi adoptat de cameră, ar fi prima mişcare importantă a Congresului în legătură cu războiul dintre Ucraina şi Rusia de la un controversat proiect de lege privind finanţarea suplimentară din primăvara anului 2024, când preşedintele de atunci, Joe Biden, era încă în funcţie.

Principalii legislatori au convenit să trimită ajutor american Ucrainei prin diverse pachete de apărare în ultimii ani, dar nu fără rezistenţă din partea Casei Albe.

Editor : Sebastian Eduard