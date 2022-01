În ciuda variantei Omicron și a noului val al pandemiei de Covid, la New York, locuitorii ''oraşului care nu doarme niciodată'' au sărbătorit din nou Revelionul în Times Square. Anul trecut, după luni extrem de dificile în SUA, evenimentul celebru în lumea întreagă a fost organizat într-o piaţă aproape goală.

În acest an, primarul Bill de Blasio şi-a respectat promisiunea de a organiza din nou petrecerea de Revelion în Times Square şi, la ora locală 23:59, a dat startul numărătorii inverse înainte de intrarea în noul an, relatează AFP. Petrecerea a avut loc în faţa unui număr limitat de spectatori, doar 15.000 de persoane, în locul celor 60.000 care participau de obicei, iar toţi participanţii din acest an au trebuit să îndeplinească două condiţii: să fie vaccinaţi cu schemă completă împotriva noului coronavirus şi să poarte măşti sanitare.

Tradiția globului din Times Square de Anul Nou

Ca în fiecare an, a fost nevoie de 60 de secunde pentru ca din vârful unui stâlp înalt de 20 de metri să coboare o sferă geodezică, luminoasă şi acoperită cu plăcuţe din cristal, având un diametru de 3,5 metri şi o greutate de peste cinci tone. În secunda care a marcat intrarea în noul an 2022, globul din Times Square s-a stins, pentru a lăsa locul unui scurt foc de artificii, în aplauzele, uralele şi îmbrăţişările petrecăreţilor.

Conform tradiţiei, peste 1,3 tone de confetti conţinând mesaje de Anul Nou au fost aruncate de pe acoperişurile clădirilor din Times Square.

În urma creşterii bruşte a numărului de infectări cauzate de varianta Omicron în ultimele săptămâni şi din cauza fricii de a nu retrăi coşmarul din 2020, când oraşul New York a fost epicentrul epidemiei de COVID-19 din Statele Unite, Primăria metropolei american mizează de această dată pe vaccinare şi pe testare, mai scrie sursa citată de Agerpres.

Vineri, guvernatoarea statului New York, Kathy Hochul, a anunţat că peste 76.500 de persoane au fost testate pozitiv cu noul coronavirus în ultimele 24 de ore, dintr-un total de 340.000 de teste efectuate, stabilind un nou record pentru acest stat american cu 20 de milioane de locuitori. Aproape 8.000 de pacienţi sunt internaţi în prezent în spitalele din New York.

Petrecăreţii din New York au început să se reunească încă din timpul după-amiezii de vineri în această piaţă emblematică din New York, unde Anul Nou este sărbătorit de la începutul secolului al XX-lea.

Piaţa Times Square, situată la intersecţia dintre bulevardul Broadway şi 42nd Street, este iluminată zi şi noapte de firmele teatrelor şi cabaretelor, neoane şi ecrane publicitare uriaşe, care i-au oferit New Yorkului reputaţia unui "oraş care nu doarme niciodată". Cu toate acestea, din cauza pandemiei de COVID-19, capitala culturală şi economică a Statelor Unite nu şi-a regăsit deocamdată efervescenţa legendară pe care o avea înainte de declanşarea actualei crize sanitare globale.

