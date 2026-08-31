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Fiul lui Benjamin Netanyahu a devenit o țintă pentru Teheran. El a fost scos în grabă din SUA. „Iranul a încercat să îl ucidă!”

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Yair Netanyahu
Premierul Israelului alături de fiul său, Yair Foto: Profimedia
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Yair Netanyahu, fiul prim-ministrului israelian, a fost evacuat de urgenţă din reşedinţa sa din apropierea oraşului Miami, din Statele Unite, potrivit informaţiilor postului de televiziune israelian Canal 12, relatează Le Figaro.

„Exista o ameninţare serioasă la adresa lui Yair Netanyahu şi, având în vedere acest lucru şi în urma unei evaluări, s-a luat decizia, împreună cu echipa de securitate, de a-l salva de urgenţă şi de a-l aduce înapoi în Israel”, a declarat Shin Bet, serviciul israelian de securitate internă al Israelului.

Shin Bet - care se ocupă, în teorie, de securitatea internă, spre deosebire de Mossad, care intervine în afara graniţelor israeliene - nu a precizat sursa ameninţării.

Acest comunicat vine la câteva zile după ce presa americană şi israeliană a dezvăluit existenţa unui plan de asasinat care îl viza pe unul dintre fiii prim-ministrului israelian. Chiar Benjamin Netanyahu a confirmat această informaţie la începutul săptămânii, fără a preciza care dintre fiii săi era vizat. „Iranul a vizat unul dintre fiii mei. Iranul a încercat să-l ucidă, să-l ucidă pe unul dintre fiii mei”, a declarat prim-ministrul israelian pentru postul israelian Canal 14.

Potrivit unei surse apropiate dosarului, citată de platforma media americană Newsmax, Shin Bet aflase de existenţa acestui plan de asasinat încă din luna decembrie a anului trecut. Fiind informaţi recent că agenţii iranieni s-ar putea afla deja la faţa locului, în Hallandale Beach, lângă Miami, pentru a recunoaşte terenul înainte de a trece la acţiune, l-au adus imediat pe Yaïr Netanyahu înapoi în Israel.

Potrivit postului de televiziune Canal 12, Shin Bet a redirecţionat către Miami anumiţi agenţi însărcinaţi cu protecţia preşedintelui israelian Isaac Herzog, care se afla atunci la New York, pentru a asigura repatrierea lui Yaïr Netanyahu.

Yair Netanyahu, în vârstă de 35 de ani, a părăsit locul în grabă, lăsându-şi în urmă obiectele personale.

La televiziunea israeliană, Benyamin Netanyahu a profitat de ocazie pentru a sublinia importanţa dispozitivului de securitate care îi protejează familia. „Această protecţie nu este un lux. Fără o protecţie suficientă, ar putea reuşi”, a subliniat el.

În luna iulie a anului trecut, Shin Bet a prelungit protecţia personală acordată soţiei prim-ministrului, Sara Netanyahu, precum şi fiilor săi, Yair şi Avner, pentru încă cinci ani. Această perioadă va continua să curgă chiar şi după încheierea mandatului prim-ministrului.a

Editor : Sebastian Eduard

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