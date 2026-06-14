„Ad Bruxellam”. Cum vrea o mișcare culturală să facă din latină următoarea limbă oficială a UE: „E cu adevărat paneuropeană”

O nouă mișcare paneuropeană numită Via Nova își dorește să reînvie limba latină pentru a oferi europenilor o limbă vorbită comună, cu greutate istorică, una care, în cuvintele sale, poartă „bagajul civilizației”. Scopul nu este de a înlocui germana, ceha sau malteza, ci de a oferi continentului o „lingua franca” care să acționeze ca o sursă de identitate pentru paneuropenism și, în cele din urmă, să devină o limbă oficială a UE, potrivit Euractiv.

UE are deja 24 de limbi, iar adăugarea uneia suplimentare ar necesita acordul unanim al statelor membre.

Pentru președintele Via Nova, Timi Celcer, blocul comunitar a petrecut decenii întregi construind instituții politice și o piață integrată, dar nu a găsit niciodată un limbaj cultural comun care să poarte identitate și memorie.

„Desigur, nu suntem naivi până în punctul în care credem că latina poate fi reînviată mâine”, a declarat Celcer pentru Euractiv.

Jennifer Jenkins, o importantă cercetătoare în lingvistică aplicată a limbii engleze ca lingua franca (ELF) și autoare a numeroase cărți, inclusiv Global Englishes, crede: „Este absolut o nebunie... și imposibil să funcționeze”.

„Din câte înțeleg, UE nu are nicio problemă în a folosi limba engleză, mai ales acum că Marea Britanie nu mai este acolo”, adaugă ea.

Totuși, Via Nova argumentează împotriva limbii engleze doar pe motive identitare, pentru că este legată de hegemonia culturală americană asupra Europei și a restului lumii.

„Nu ne opunem folosirii limbii engleze în acest moment ca o lingua franca convenabilă, de tranziție... dar numai latina este o limbă cu adevărat paneuropeană.”

De asemenea, inițiatorii nu se gândesc în termen de mandate ale Comisiei Europene, ci la lucruri mult mai avansate, oferind mai întâi limbii latine o campanie de rebranding atât de necesară.

Despre posibilitatea ca un eston sau un islandez să se regăsească în limba latină, Celcer, el însuși cetățean sloven, susține că „latina este singura limbă paneuropeană care ne aparține tuturor”.

Între timp, Jenkins a declarat pentru Euractiv că latina ar putea părea prea distantă pentru țările fără rădăcini romanice. „Nu cred că germanii ar considera-o strâns legată de identitatea lor”, a spus ea.

Visul „ lingua franca”

Celcer a spus că ideea a prins contur în timpul unei călătorii de patru luni în jurul lumii, care a inclus opriri în India, China, Irak și Iran.

Dacă India și China se pot considera entități politice unice, în ciuda unei diversități lingvistice și regionale comparabile cu cea a Europei, de ce nu ar putea face același lucru și UE?

Pentru Via Nova, cel mai puternic precedent este ebraica. Deși odinioară folosită în principal în contexte religioase, a fost reînviată ca limbă de zi cu zi pe măsură ce migranții evrei din întreaga Europă au ajuns în Palestina și în Israel.

„A fost un miracol”, a spus el. În opinia sa, latina ar putea urma aceeași cale.

Jenkins, însă, vede o problemă mai fundamentală în modul în care Europa ar comunica cu restul lumii. „Cum ar vorbi europenii în latină cu africanii, est-asiaticii sau sud-est-asiaticii?”, întreabă ea.

„Chinezii nu vor învăța latină.” Acesta este motivul, susține ea, pentru care engleza rămâne greu de întrecut ca lingua franca a Europei.

Moartea latinei?

Istoria nu duce lipsă de încercări pe jumătate eșuate de a rezolva această problemă. Esperanto, Ido, Volapük, Interlingua și Novial au încercat toate, în moduri diferite, să creeze o limbă neutră pentru comunicarea internațională.

Esperanto este cel mai proeminent exemplu. Creată în 1887 ca limbă auxiliară universală, a fost luată în considerare pentru utilizare de către Liga Națiunilor, dar Franța a blocat propunerea, considerând-o o amenințare la adresa statutului francezei ca limbă a diplomației.

Via Nova spune că nu vor să inventeze o limbă de la zero. „Latina este liantul nostru cultural simbolic”, spune Celcer, adăugând că a fost „lingua franca până când Europa s-a fragmentat din punct de vedere lingvistic”.

Latina nu a murit niciodată cu adevărat. A evoluat în limbile romanice și a rămas lingua franca a studiilor internaționale, a diplomației și a administrației până în secolul al XIX-lea.

Istoria, însă, a urmat un curs diferit. Engleza a devenit limba dominantă la nivel global în secolul al XX-lea, în timp ce latina nu a devenit niciodată limba modernă comună a Europei.

Totuși, nu a dispărut niciodată complet. Rămâne înrădăcinată în drept, știință, medicină și teologie, precum și în expresii cotidiene precum ad hoc, de facto, alter ego etc.

Latina nu a dispărut complet nici de la Bruxelles. Motto-ul UE, „Uniți în diversitate”, adoptat în 2000, derivă din sintagma latină „In varietate concordia”.

Între timp, Consiliul UE și Consiliul European au în comun site-ul oficial Consilium, iar baza de date juridică a UE, EUR-Lex, este etichetată cu „lex” , care înseamnă „lege” în latină.

Chiar înainte de discuțiile de astăzi despre „EU Inc” – o structură de companie propusă la nivelul UE – blocul comunitar avea deja propria formă corporativă de tip latin: Societas Europaea, sau SE.

Li mba latină, lingua populi?

Obiecția evidentă este că latina este elitistă. Pentru mulți europeni, ea evocă încă imagini cu cler, cărți de gramatică prăfuite și o lume în care limba funcționa ca un instrument de control al accesului.

Pierre Gorsky-Mieze, șeful catedrei de latină de la Via Nova, respinge argumentul, insistând că latina în sine nu este în mod inerent elitistă. Problema, spune el, constă în modul în care a fost predată în mod tradițional.

Metoda tradițională, prin care se traduc doar textele mai vechi, transformă latina într-un obstacol. Mulți alții renunță undeva între ablativul absolut și disperarea existențială.

Nici latina vorbită nu este atât de moartă ca reputația sa.

Comunitățile online de pe Discord, canalele YouTube care oferă latină vorbită pentru începători și site-urile web oferă cursanților o modalitate de a utiliza latina într-un mod conversațional. Oxford Latinitas, din care Gorsky-Mieze este membră, oferă cursuri de latină vorbită sau vie.

Apoi vine critica vocabularului. Latina are „o proporție infimă din vocabularul care ar fi necesar” pentru a fi vorbit astăzi, spune Jenkins.

Totuși, Gorsky-Mieze, o vorbitoare fluentă de latină, nu este de acord: latina stă deja la baza unei mari părți a vocabularului Europei și poate crea cu ușurință cuvinte noi atunci când este nevoie.

Rugată să traducă câteva dintre expresiile favorite ale Bruxelles-ului, Gorsky-Mieze spune că latina oferă atât opțiuni clasice, cât și moderne: „autonomia strategică” ar putea fi liberum imperium sau strategica autonomia; „competitivitatea” ar putea deveni lucri potestas sau competitivitas.

Latina ar putea fi sau nu următoarea limbă oficială a UE. Însă propunerea atinge o întrebare mai profundă: poate o uniune politică să reziste doar prin eficiență sau are nevoie și de o memorie comună?

Editor : Ș.R.