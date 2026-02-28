O analiză publicată de Politico prezintă pilonul mai puțin cunoscut al imperiului financiar al premierului ceh Andrej Babiš și lacunele legislative care îl înconjoară.

Premierul Andrej Babiš și-a clădit averea producând îngrășăminte. Dar o altă ramură mai puțin cunoscută a imperiului său comercial a contribuit la venirea pe lume a peste 170.000 de copii în toată Europa. Numele prim-ministrului ceh este rar asociat cu FutureLife, una dintre cele mai mari rețele de clinici de fertilizare in vitro din Europa, care cuprinde 60 de clinici în 16 țări, de la Praga la Madrid și Dublin.

Dar aceasta este doar o parte a unui imperiu comercial care cuprinde îngrășăminte pe bază de azot și ferme industriale, reproducere asistată, magazine online de lenjerie intimă și multe altele. Liderul ceh deține acest portofoliu în timp ce participă la negocierile privind bugetele UE, normele în materie de sănătate și politica industrială.

Cu toate acestea, la Bruxelles, nimeni nu poate răspunde la o întrebare aparent simplă: care dintre companiile asociate cu Babiš primește bani de la UE și cât?

„S-ar putea să-i dăm bani și nici măcar să nu știm”, a declarat Daniel Freund, un parlamentar german din Partidul Verde care a condus anchetele Parlamentului European asupra lui Babiš în timpul primului său mandat de prim-ministru al Cehiei, între 2017 și 2021. În 2021, Parlamentul a adoptat cu o majoritate covârșitoare o rezoluție prin care îl condamna pe Babiš pentru conflicte de interese legate de subvențiile UE și companiile pe care le-a fondat.

Conform normelor UE, țările membre sunt responsabile de verificarea conflictelor de interese și de raportarea beneficiarilor finali ai fondurilor UE. Însă nu există un registru unic la nivelul UE care să facă legătura între beneficiarii finali și toate plățile UE, ceea ce îngreunează supravegherea transfrontalieră.

Problema a reapărut odată cu revenirea lui Babiš la putere și cu revenirea sa în rândul șefilor de stat și de guvern din UE în cadrul Consiliului European. În cadrul acestui organism exclusivist, el contribuie la negocierea bugetului pe termen lung al blocului, a subvențiilor agricole și a altor cadre de finanțare care modelează sectoarele în care ar putea opera companiile sale.

De ani de zile, dezbaterile privind conflictele de interese ale lui Babiš s-au concentrat asupra unui singur nume – Agrofert, imperiul agroindustrial despre care auditorii UE și cehi au constatat că a primit în mod necorespunzător peste 200 de milioane de euro în subvenții agricole naționale și ale UE. Suspendarea plăților și cererile de rambursare continuă: săptămâna aceasta, autoritățile cehe au suspendat unele subvenții agricole acordate Agrofert, în așteptarea unei noi revizuiri juridice a conformității companiei cu normele privind conflictele de interese.

Premierul ceh Andrej Babiš Foto: Guliver/GettyImages

Babiš a respins în mod constant acuzațiile de încălcare a legii. Biroul său a declarat că „respectă toate regulile obligatorii” și că „nu există niciun conflict de interese în acest moment”, adăugând că acțiunile Agrofert sunt gestionate de experți independenți și că „nu este și nu va fi niciodată proprietarul acțiunilor Agrofert”.

Într-o dezbatere parlamentară la începutul acestei luni, el a respins controversa ca fiind motivată politic, acuzând oponenții că au „inventat” problema conflictului de interese deoarece nu au reușit să-l învingă la urne.

Criticii susțin însă că atenția reînnoită asupra Agrofert ascunde o amprentă comercială mult mai largă.

„Agrofert reprezintă doar jumătate din problemă”, a declarat Petr Bartoň, economist șef la Natland, un grup de investiții private cu sediul în Praga. „Legea nu spune «nu vei beneficia de pe urma companiilor numite Agrofert». Ea spune că nu trebuie să beneficiezi de pe urma niciunei companii subvenționate sau care primește bani publici”.

Criticii susțin că îngrijorarea provine din numărul mare de companii și sectoare cu care Babiš rămâne asociat.

Pilonul invizibil

Separat de Agrofert se află Hartenberg Holding, un vehicul de capital privat pe care Babiš l-a cofondat împreună cu finanțatorul Jozef Janov în 2013. El deține o participație majoritară în fond prin SynBiol, o companie pe care o deține în totalitate și care, spre deosebire de Agrofert, nu a fost transferată în niciun acord de trust.

Cu active în valoare de aproximativ 600 de milioane de euro, Hartenberg investește în sănătate, comerț cu amănuntul, aviație și imobiliare.

Cu toate acestea, a atras doar o fracțiune din atenția acordată holdingului agricol, potrivit Lenka Stryalová, de la organismul ceh de supraveghere a cheltuielilor publice Hlídač státu.

„Alături de Agrofert, există un al doilea pilon, mai puțin vizibil, al activităților comerciale ale lui Babiš, care în prezent nu este destinat să fie plasat în trusturi”, a spus ea.

Acest pilon include FutureLife, ai cărei 2.100 de specialiști ajută persoanele și cuplurile să conceapă copii în Cehia, Slovacia, Marea Britanie, Irlanda, România, Olanda, Spania, Italia și Estonia. Clinicile funcționează într-un spațiu sensibil la politici, modelat în primul rând de sistemele naționale de rambursare a cheltuielilor medicale și de regulile de asigurare, mai degrabă decât de deciziile luate direct la Bruxelles. Aceste sisteme funcționează însă într-un cadru de reglementare mai larg al UE, care reglementează asistența medicală transfrontalieră și ajutoarele de stat.

Hartenberg deține 50,1% din FutureLife. Compania a declarat într-un comunicat că Babiš nu are niciun rol operațional, niciun loc în consiliul de administrație și nicio autoritate decizională. A adăugat că clinicile FutureLife funcționează ca și alți furnizori de servicii medicale și, acolo unde este cazul, sunt plătite pentru serviciile medicale de către sistemele naționale de asigurări de sănătate publică în conformitate cu aceleași reguli ca și alți furnizori.

La fel ca mii de alte companii, unele entități FutureLife au primit sprijin salarial în perioada pandemiei în cadrul programelor de ajutor Covid din Cehia. Nu există dovezi de nereguli în aceste plăți.

Însă asistența medicală este doar o parte a portofoliului.

Premierul Cehiei, Andrej Babis. Foto: Getty Images

Prin Hartenberg, capitalul legat de Babiš se îndreaptă și către comerțul cu amănuntul de zi cu zi. Astratex, un retailer online de lenjerie intimă fondat în Cehia, care a început ca o afacere de vânzare prin catalog înainte de a trece complet la comerțul online în 2005, operează acum magazine online localizate pe aproximativ 10 piețe europene și generează venituri anuale de zeci de milioane de euro. Hartenberg a achiziționat o participație majoritară în 2018, marcând una dintre primele extinderi ale fondului în comerțul digital transfrontalier.

În Cehia, cumpărătorii pot întâlni și standuri ale florăriei Flamengo, o rețea de aproximativ 200 de puncte de vânzare care comercializează buchete, plante în ghivece și aranjamente florale funerare în supermarketuri și centre comerciale. Hartenberg a achiziționat o participație majoritară în lanțul de magazine în 2019, susținând expansiunea acestuia și intrarea pe piața livrărilor online. Alte afaceri online legate de Babiš includ echipamente sportive și comercianți cu amănuntul de lână și textile.

Prin intermediul Hartenberg, Babiš a investit și în dezvoltarea urbană și imobiliară.

Hartenberg a fost unul dintre primii investitori majoritari în compania de proiecte din spatele Císařská vinice din Praga, un ansamblu rezidențial premium de vile și apartamente situat pe un deal în apropierea parcului Ladronka, colaborând cu dezvoltatorul JRD pentru finanțarea construcției.

JRD Development Group a declarat că compania de proiecte este acum deținută în proporție de 100% de JRD și că nici Babiš, nici companiile legate de acesta nu dețin vreun interes direct sau indirect în proprietate. Firma a adăugat că proiectul nu a primit fonduri UE sau alte forme de sprijin financiar public.

Niciuna dintre companiile Hartenberg nu a fost vreodată acuzată de utilizarea abuzivă a subvențiilor UE.

Dar cazul „Cuibul berzei”, care se află în curs de desfășurare de mai bine de un deceniu și care încă nu a fost rezolvat, arată cât de dificil poate fi să urmărești rețeaua de afaceri a lui Babiš.

Presupusa fraudă a implicat o subvenție UE de 2 milioane de euro acordată în 2008 centrului de recreere și conferințe Čapí Hnízdo (Cuibul berzei) cu 31 de camere din centrul Cehiei, care făcea parte atunci din conglomeratul Agrofert al lui Babiš.



Procurorii i-au acuzat pe Babiš și asociații săi de manipularea proprietății centrului și de ascunderea controlului său asupra afacerii pentru a obține subvenția. Babiš a negat întotdeauna acuzațiile, declarând pentru POLITICO în 2019 că dosarul a fost motivat politic.

El a fost achitat în 2023, dar o curte de apel a anulat ulterior verdictul și a dispus rejudecarea cazului, care rămâne în curs.

Astăzi, stațiunea nu mai face parte din Agrofert. Ea este deținută de Imoba, o companie controlată în totalitate de SynBiol, holdingul lui Babiš, același holding care controlează Hartenberg. Hartenberg nu deține nicio participație în Cuibul berzei.

În ansamblu, portofoliul lui Babiš în afara Agrofert cuprinde sisteme de rambursare a cheltuielilor medicale, reglementarea comerțului online, supravegherea siguranței aviației, decizii în domeniul imobiliar și al urbanismului în mai multe jurisdicții ale UE.

În teorie, un consumator ceh ar putea întâlni companii legate de Babiš în aproape fiecare etapă a vieții: îngrășământul de pe câmpurile pe care se cultivă grâul, pâinea de pe rafturile supermarketurilor, buchetul pentru nuntă, apartamentul din Praga și chiar clinica care ajută la aducerea pe lume a următoarei generații. Și, la final, poate, din nou florile.

De ce Bruxellesul nu poate ține evidența

În timpul mandatului anterior al lui Babiš, Comisia Europeană a concluzionat că acordurile fiduciare pe care le-a pus în aplicare nu au eliminat controlul său efectiv asupra Agrofert. Un document juridic scurs, raportat de POLITICO în această lună, a reînnoit acuzațiile că nici ultima sa structură fiduciară nu răspunde pe deplin acestor preocupări.

Babiš respinge această interpretare, afirmând că acordul respectă legislația cehă și europeană și insistând că a făcut „mult mai mult decât prevedea legea” pentru a se distanța de companie.

Comisia a declarat că nu ține o listă consolidată a companiilor deținute sau controlate în ultimă instanță de Babiš în țările membre. De asemenea, nu ține o evidență completă a fondurilor UE primite de companiile legate de el, în afară de Agrofert.

În schimb, responsabilitatea pentru colectarea datelor privind beneficiarii efectivi revine în primul rând autorităților naționale care pun în aplicare fondurile UE. Comisia poate audita modul în care țările membre gestionează conflictele de interese și poate lua măsuri pentru a proteja bugetul UE, dacă este necesar, dar nu agregă ea însăși aceste informații la nivel transfrontalier.

Comisia a confirmat pentru POLITICO că a solicitat autorităților cehe să explice modul în care sunt prevenite conflictele de interese în legătură cu companiile aflate sub controlul lui Babiš, în afara Agrofert.

Andrej Babiš Foto: Profimedia Images

Ministrul ceh al dezvoltării regionale, Zuzana Mrázová, a confirmat joi că a primit scrisoarea Comisiei la începutul acestei luni, afirmând că va răspunde în conformitate cu legislația aplicabilă și adăugând că, în opinia sa, prim-ministrul a făcut tot ce era necesar pentru a respecta legislația cehă și europeană.

„Din perspectiva mea, nu există niciun conflict de interese”, a afirmat ea.

Freund susține că complexitatea corporativă a devenit o problemă în sine.

„Urmărirea beneficiarilor efectivi sau a beneficiarilor efectivi ai fondurilor UE este în prezent foarte dificilă sau, uneori, chiar imposibilă”, a declarat legislatorul UE.

O parte din dificultate rezidă în registrele de proprietate fragmentate ale Europei, care există pe hârtie în întreaga UE, dar nu sunt scrise în aceeași limbă și nici nu enumeră aceiași proprietari.

Freund le-a descris ca fiind „incoerente”, unele baze de date naționale enumerând Babiš în legătură cu anumite companii, în timp ce altele nu.

Apărătorii lui Babiš susțin că măsurile luate de acesta în legătură cu Agrofert depășesc cerințele stricte ale legislației cehe. Criticii contraargumentează că legea nu a fost niciodată redactată având în vedere miliardarii care conduc imperii multisectoriale și că soluționarea conflictului de interese identificat de auditori în legătură cu Agrofert nu rezolvă preocupările mai ample ridicate de amploarea intereselor sale comerciale.

„Din anumite motive, s-a creat percepția că odată ce problema Agrofert este rezolvată, se rezolvă și conflictul de interese”, a spus Bartoň. „De parcă președintele ar fi arbitrul a ceea ce trebuie și nu trebuie rezolvat.”

În realitate, multe companii deținute prin structurile Hartenberg și Synbiol continuă să funcționeze în domenii modelate de cheltuielile publice, reglementări și decizii politice, fără a face parte din vreun acord de cedare sau de încredere.

Aceste active „nu numai că [prezintă] un conflict de interese”, a spus Bartoň, dar „nici măcar nu sunt în curs de soluționare”.

De la îngrășăminte la fertilitate și flori funerare, structura este destul de ușor de urmărit în viața de zi cu zi.

Este mult mai greu de urmărit pe hârtie, conchide POLITICO.

