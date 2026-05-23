Live TV

Alertă lansată de Zelenski: Rusia ar pregăti un atac major cu racheta hipersonică Oreșnik. Unde ar urma să lovească

Data publicării:
Racheta Oreşnik a fost introdusă recent în arsenalul militar rus şi este echipată cu şase focoase
Racheta Oreşnik a fost introdusă recent în arsenalul militar rus şi este echipată cu şase focoase. Foto: X

Rusia pregăteşte un atac împotriva Ucrainei în care va folosi din nou o rachetă balistică hipersonică Oreşnik, a declarat sâmbătă preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, făcând referire la informaţii pe care le-ar fi primit din partea serviciilor secrete ale ţării sale, dar şi din SUA şi Europa, relatează Reuters.

Observăm semne de pregătire ale unui atac combinat asupra teritoriului ucrainean, inclusiv asupra Kievului, cu diferite tipuri de armament. Armele cu rază medie de acţiune menţionate ar putea fi folosite într-un astfel de atac, a scris Zelenski într-o postare pe platforma X.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Avertismentul vine la o zi după ce preşedintele rus Vladimir Putin a ordonat armatei sale să pregătească opţiuni de represalii împotriva Ucrainei în urma unui atac cu drone asupra unui cămin pentru elevi de liceu în partea regiunii ucrainene Lugansk controlată de Rusia, atac soldat cu moartea a cel puţin 18 adolescenţi şi cu zeci de răniţi, conform celui mai recent bilanţ provizoriu.

Ucraina a negat că ar fi lovit în mod deliberat acel cămin şi afirmă că ţinta atacului era o unitate de drone a armatei ruse. Într-o declaraţie separată, Kievul a anunţat sâmbătă că a efectuat noi atacuri asupra infrastructurilor energetice ruseşti şi că a lovit astfel din nou un terminal petrolier în postul Novorossiisk de la Marea Neagră, un petrolier rus în aceeaşi zonă şi un rezervor de petrol.

Citește și:

„Ceasul ticăie pentru Putin. Mai are 5 luni”. Avertismentul șefului serviciilor secrete estoniene privind pierderile uriașe ale Rusiei

Rusia a atacat deja Ucraina de două ori cu racheta hipersonică Oreşnik, o rachetă despre care Putin susţine că este imposibil de interceptat, datorită vitezei sale, care depăşeşte de peste 10 ori viteza sunetului.

Primul atac de acest fel a fost efectuat în noiembrie 2024 împotriva unei infrastructuri militare în oraşul ucrainean Dnipro, iar al doilea a lovit în ianuarie anul acesta în regiunea ucraineană vestică Liov un obiectiv care nu a fost precizat de niciuna dintre tabere, unele relatări menţionând un depozit subteran de gaze naturale. În ambele atacuri rachetele Oreşnik nu au fost echipate cu încărcături explozive, distrugându-şi ţintele doar prin forţa cinetică.

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
maia sandu sustine un discurs
1
Maia Sandu, despre aderarea Republicii Moldova la UE: „Dacă acest lucru nu va funcţiona...
bataie centrul vechi ucraineni motoclisti romani jandarmi
2
Bătaie în Centrul Vechi din Capitală între ucraineni și o bandă de motocicliști români...
cnair
3
Încă un buget respins de Radu Miruță. Ministrul refuză propunerea CNAIR, care vrea să...
alexandru rogobete sustine o conferinta de presa
4
Alexandru Rogobete, apel către politicieni: „Înţeleg că tranşeele par adânc săpate, dar...
Dover Kent, UK. 25th Jan, 2022. Dover Ken UK 25th January 2022 Long queues of lorries heading to the Port of Dover. Drivers face long delays heading across the English Channel due to staff at the Port struggling with new customs forms that were introduced
5
Bruxellesul a respins cererea Marii Britanii de se reintegra în piața unică europeană...
FOTO Neverosimil: au pronunțat trei nume și au scăpat de controlul polițiștilor
Digi Sport
FOTO Neverosimil: au pronunțat trei nume și au scăpat de controlul polițiștilor
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
peter magyar sustine un discurs
Ungaria pune o condiție Ucrainei înainte de a discuta despre aderarea la Uniunea Europeană
inundatii republica moldova 2
Republica Moldova, lovită de furtuni. Trenurile și rețeaua electrică au fost grav afectate. Cum intervine România
Damage From Ukrainian Drone Strike On Starobelsk, Russia
Vladimir Putin amenință cu represalii după ce a acuzat Ucraina că a lovit un cămin studențesc
Zelensky Holds Press Conference In Kyiv
Cum răspunde Volodimir Zelenski propunerii ca Ucraina să devină membru „asociat” al Uniunii Europene: scrisoarea trimisă liderilor UE
drona
Noi alerte în Tulcea, din cauza atacurilor ruse cu drone asupra Ucrainei. Precizăprile MApN
Recomandările redacţiei
Donald Trump face salutul militar
Trump a câștigat bătăliile, dar pierde războiul cu Iranul? Semnele...
INSTANT_GUVERN_BRIEFING_03_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Bolojan avertizează: „România pierde toți banii dacă proiectele PNRR...
fani max korzh
Mii de fani ai artistului Max Korzh, la concertul de pe Arena...
vladimir putin
„Ceasul ticăie pentru Putin. Mai are 5 luni”. Avertismentul șefului...
Ultimele știri
Peter Magyar anunţă finalizarea negocierilor cu Comisia Europeană pentru deblocarea fondurilor UE pentru Ungaria
FMI cere reforme drastice în UE: fără măsuri, datoria poate deveni „explozivă”: „A merge pe val nu mai funcționează”
Filmul „Fjord” regizat de Cristian Mungiu a primit patru premii la Cannes, înaintea galei de premiere
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
A slăbit 136 kg și a izbucnit în plâns într-o cabină de probă. Motivul emoționant pentru care mii de femei au...
Cancan
125 de lei în plus la pensie pentru toți pensionarii români din această categorie, de la 1 iulie 2026
Fanatik.ro
Video șocant! Denis Alibec a înjurat copiii de la Barca Academy după Chindia – Farul 3-3. Reacția...
editiadedimineata.ro
Incidentele cu drone din spațiul NATO devin combustibil pentru dezinformarea rusă
Fanatik.ro
Daniel Pancu, acord de principiu cu Dan Șucu pentru a o prelua pe Rapid. Când ar urma să fie prezentat...
Adevărul
Avertismentul Comisiei Europene, „tradus” de economiști: „Nu avem un infarct economic, ci o stagflație...
Playtech
Cum schimbi cel mai avantajos lei în euro în 2026. Trucurile folosite de români pentru curs mai bun
Digi FM
Elena Merișoreanu, adevărul despre intervențiile estetice la 78 de ani: „Îmi place să mă îngrijesc”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
"Telenovela" Radu Drăgușin s-a încheiat! ADIO, Tottenham
Pro FM
Rihanna și-a făcut un tatuaj desenat chiar de copiii ei. Poate părea banal sau chiar absurd, dar pentru ea e...
Film Now
Prima imagine din „The Resurrection of the Christ”. Mel Gibson: E mai mult decât un film, este misiunea mea...
Adevarul
Restaurantul lui Pescobar din Londra, închis din cauza restanțelor la chirie
Newsweek
700 lei în plus la pensie pentru un pensionar cu grupe de muncă. Cum a învins Casa de pensii în instanță?
Digi FM
Ceas de un milion de euro, furat dintr-un celebru hotel din Cannes. Bijuteriile turiştilor bogaţi, tința...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
5 obiceiuri de dimineață la care un neurolog a renunțat. Cum îți sabotezi creierul fără să-ți dai seama
Digi Animal World
Ce înseamnă când pisica ta doarme la picioarele tale. Mulți stăpâni nu știau asta
Film Now
Antonio Banderas, reacție fermă după zvonurile privind probleme financiare: „Sunt foarte bine!” Cum justifică...
UTV
Vedetele din România au atras privirile la Cannes 2026. Mădălina Ghenea și Andreea Esca au strălucit pe...