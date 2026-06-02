Anthropic va oferi Uniunii Europene acces la modelul avansat de inteligenţă artificială Mythos. Administrația Trump și-a dat acordul

Compania americană Anthropic a decis să ofere Uniunii Europene acces la modelul său avansat de inteligenţă artificială Mythos, după mai multe săptămâni de discuţii între reprezentanţii companiei, Comisia Europeană şi administraţia americană, transmite CNBC.

Comisia Europeană a confirmat luni că a avut „mai multe întâlniri productive” cu Anthropic şi a salutat evoluţiile recente care ar putea permite accesul la tehnologia considerată una dintre cele mai puternice din domeniul securităţii cibernetice.

Potrivit purtătorului de cuvânt al Comisiei pentru suveranitate tehnologică, Thomas Regnier, Uniunea Europeană doreşte să înţeleagă mai bine riscurile şi implicaţiile asociate noii generaţii de modele de inteligenţă artificială.

Citește și

Conflictul între Pentagon şi Anthropic continuă. Administraţia Trump invocă riscuri pentru armata SUA

Ce este Mythos

Anthropic a lansat iniţial Mythos, în luna aprilie, pentru un număr restrâns de companii, în cadrul programului de securitate cibernetică Project Glasswing. Modelul s-a remarcat prin capacitatea de a identifica vulnerabilităţi şi breşe de securitate în programe informatice la un nivel fără precedent.

Lansarea sa a generat însă îngrijorări în rândul guvernelor, băncilor şi companiilor tehnologice, deoarece tehnologia poate descoperi mii de vulnerabilităţi necunoscute anterior şi ar putea fi folosită abuziv de infractori informatici.

Regnier a subliniat că Mythos nu reprezintă un caz izolat şi că alte modele foarte puternice vor apărea în curând pe piaţă. În acest context, Uniunea Europeană îşi intensifică dialogul cu partenerii săi, inclusiv cu Statele Unite.

Accesul UE la Mythos a necesitat aprobarea administraţiei americane. Potrivit unor surse apropiate discuţiilor, guvernul SUA s-a opus iniţial distribuirii modelului către guverne din afara Statelor Unite, în încercarea de a menţine avantajul tehnologic american în cursa globală pentru inteligenţa artificială.

Uniunea Europeană obţinuse deja în luna mai acces la modelul GPT-5.5-Cyber dezvoltat de OpenAI, însă negocierile cu Anthropic se aflau într-un stadiu diferit.

În paralel, administraţia preşedintelui Donald Trump a anunţat acorduri cu companii precum Google DeepMind, Microsoft şi xAI, care permit autorităţilor americane să evalueze modele de inteligenţă artificială avansate înainte de lansarea lor publică.

Editor : Sebastian Eduard